4 loại nước uống giảm cân cấp tốc cho bạn vóc dáng thon gọn

Sức khỏe 28/07/2017 16:40

Để có thể lấy lại vóc dáng chuẩn đẹp, nhiều người đã áp dụng các loại nước uống giảm cân cấp tốc và kết quả đã không làm họ thất vọng. Còn bạn thì sao, hãy áp dụng thử nhé.

Không cần phải nhịn ăn, nhịn uống một cách kham khổ, không cần tập luyện cực nhọc, bạn vẫn sẽ xuống ký như ý nếu như chọn một trong những loại nước uống giảm cân cấp tốc như chúng tôi sẽ chia sẻ ở dưới đây. Đảm bảo nếu áp dụng đều đặn mỗi ngày thì chắc chắn cân nặng của bạn sẽ được cải thiện, sẽ thon gọn và săn chắc hơn rất nhiều. Nếu không tin, bạn hãy thử tự mình trải nghiệm xem sao.

Nước uống giảm cân cấp tốc từ chanh

Chanh có chứa hàm lượng cao vitamin C cùng các axit amin có lợi cho sức khỏe con người. Ngoài khả năng chăm sóc cơ thể, nó còn hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ da trước khuẩn mụn, tẩy tế bào chết cũng như dưỡng da trắng mịn hơn. Không dừng lại ở đó, chanh còn có công dụng đặc biệt là giúp tiêu hóa tốt hơn, đốt cháy năng lượng dư thừa và giảm cân hiệu quả

Uống nước chanh giảm cân nhanh mỗi ngày
Uống nước chanh giảm cân nhanh mỗi ngày (Ảnh: Internet)

Nếu bạn biết uống nước chanh đúng cách thì đây là thứ nước uống giảm cân nhanh chóng mà không mất nhiều cống sức của bạn.

Mỗi ngày, bằng cách pha một ly nước chanh ấm uống vào mỗi sáng trước khi ăn hoặc vào chiều tối. Các dưỡng chất trong chanh sẽ phát huy tác dụng, tạo cảm giác đầy bụng và lượng thức ăn nạp vào sẽ giảm đi đáng kể, giúp bạn loại bỏ được lượng mỡ dư thừa hiệu quả.

Uống nước mật ong giảm cân cấp tốc

Mật ong có vị ngọt, nhiều người nghĩ nó sẽ khiến tăng cân chứ không thể giảm cân được. Nhưng nghiên cứu và thực tế đã cho thấy mật ong chứa nhiều dưỡng chất như vitamin, khoáng chất, protein và chất xơ. Không chỉ tốt cho tiêu hóa, sức khỏe, đẹp da mà còn hỗ trợ giảm cân nhanh với cơ chế tạo cảm giác no, giảm lượng thức ăn xuống.

Pha nước mật ong uống giảm cân cấp tốc hiệu quả
Pha nước mật ong uống giảm cân cấp tốc hiệu quả (Ảnh: Internet)

Nếu bạn uống 2 ly nước mật ong mỗi ngày trước bữa ăn thì chỉ sau một thời gian ngắn, số cân nặng của bạn sẽ có sự thay đổi đến bất ngờ.

Nước uống giảm cân cấp tốc bằng bí đao

Bí đao là một loại thực phẩm nổi tiếng trong việc làm đẹp hoàn hảo. Trong đó chúng ta phải kể đến khả năng giải nhiệt cơ thể và giảm cân an toàn. Với thành phần chất xơ cao, bí đao sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và hỗ trợ loại bỏ lớp mỡ thừa rất tốt.

Chỉ cần bạn ép lấy nước bí đao, rồi dùng thứ nước này uống mỗi ngày trước bữa ăn là có thể thực hiện quá trình giảm cân cấp tốc rồi. Sau chỉ 1 tháng, đảm bảo kết quả sẽ khiến bạn hài lòng.

Nước trà xanh giúp giảm cân nhanh chóng

Trà xanh là loại nước uống quen thuộc của người dân Việt Nam. Uống trà giúp cơ thể sảng khoái, thoải mái, tinh thần tỉnh táo cũng như giải độc cơ thể và là sản phẩm giúp giảm cân công hiệu.

Nước uống giảm cân cấp tốc với trà xanh
Nước uống giảm cân cấp tốc với trà xanh (Ảnh: Internet)

Pha trà tươi hoặc trà khô, bạn có thể pha loãng để dễ uống hơn. Uống nước  này mỗi ngày, có thể thay thế cho nước lọc. Kiên trì sau khoảng 1 tháng là sẽ thấy ngay kết quả.

Một vài lưu ý khi uống nước giảm cân cấp tốc

Để hỗ trợ quá trình sử dụng nước uông giảm cân cấp tốc được diễn ra nhanh chóng, chúng ta vẫn cần kết hợp và với một vài lưu ý sau.

-    Khi uống các loại nước giảm cân tuyệt đối không được cho thêm đường, vì đường là yếu tố ngăn cản quá trình loại bỏ mỡ thừa của bạn. Thay vì đường, bạn nên cho thêm chút mật ong cho dễ sử dụng hơn.

-    Uống nước nên trước các bữa ăn khoảng 15 – 20 phút để phát huy công dụng tốt nhất.

-    Mỗi khi cảm thấy đói, thay vì thức ăn nhanh và nước ngọt thì hãy thay thế bằng các loại nước uống như đã kể trên.

-    Cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để hô trợ giảm cân nhanh nhất.

Như vậy, với các loại nước uống giảm cân cấp tốc trên đây, hy vọng nó sẽ giúp ích được nhiều trong hành trình tìm lại vóc dáng thon gọn, gợi cảm của bạn. Chúc bạn thành công!

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