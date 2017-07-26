Nước uống giảm cân sau sinh giúp các mẹ giảm cân dễ hơn ăn kẹo

Sau sinh, cơ thể mẹ thường yếu, dễ bị cảm ốm, việc bổ sung một cốc trà quế mật ong vừa giúp cơ thể mẹ được thanh lọc, thải độc nhanh chóng lại giúp tránh bị trúng gió, ốm mệt, nhất là khi phải chăm sóc và nuôi dưỡng em bé nhiều vất vả. Tinh chất của quế giúp làm ấm cơ thể mẹ, điều hòa nội tiết, tăng tuần hoàn máu, kích thích tiêu hóa, giảm đau và kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn chặn nguy cơ bị tiểu đường cho mẹ sau sinh, kết hợp với mật ong nguyên chất, các mẹ sẽ có một nước uống giảm cân sau sinh vô cùng hiệu quả, vừa giảm mỡ đốt cháy năng lượng tự nhiên mà da cũng đẹp hồng hào, trắng sáng hơn nhiều đấy nhé.

Danh sách các loại nước uống giảm cân sau sinh dưới đây sẽ giúp các mẹ thoát khỏi ám ảnh với vấn đề cân nặng mà không thể nào hạn chế ăn uống vì còn phải nuôi con bằng sữa mẹ nhé, các chị em sẽ thấy khỏe khoắn, cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều đấy.

Chú ý là không pha mật ong với nước quế nóng, sẽ làm mất các chất dinh dưỡng . Bên cạnh đó, mỗi ngày cũng không nên uống quá nhiều trà quế mật ong, uống khoảng 2-3 cốc tương đương 500ml mỗi ngày là vừa đủ, uống nhiều có thể phản ứng ngược khiến mẹ bị nóng trong.

Nước mật ong chanh – nước uống giảm cân sau sinh hiệu quả dành cho chị em

Mỗi sáng, mẹ sau sinh hãy uống một cốc mật ong pha thêm vài giọt nước chanh để khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi nhé. Mật ong và chanh đều là hai thành phần dinh dưỡng lành tính giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất và tiêu hóa của cơ thể, giúp mẹ giảm cân tự nhiên và nhanh chóng. Ngoài ra, thức uống chanh mật ong còn giúp thanh lọc cơ thể, thải độc cũng như làm đẹp cho mẹ sau sinh rất tốt nữa. Cách làm không khó nên các mẹ đừng bỏ qua thức uống này nhé.

Nước ép rau củ từ gừng, cà rốt và cà chua, đồ uống giảm cân sau sinh yêu thích của nhiều chị em

Các bạn hãy chuẩn bị 2-3 quả cà chua, 1 củ cà rốt và một chút gừng để làm một cốc nước ép trái cây ngon miệng, nhìn thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn này nhé.

Nước ép rau củ này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và chất khoáng cho cơ thể như vitamin B, vitamin A, E, đảm bảo cơ thể mẹ sau sinh đủ chất, khỏe mạnh, cung cấp đầy đủ chất xơ, hỗ trợ đặc biệt trong trường hợp các mẹ đang theo một chế độ ăn kiêng khoa học. Gừng trong nước ép vừa có tác dụng kích thích tiêu hóa, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra tốt hơn mà cũng giúp chống cảm lạnh, trúng gió cho cơ thể mẹ còn yếu, đang phục hồi dần dần.

Nước uống giảm cân sau sinh nhanh chóng không thể không nhắc đến trà xanh

Trà xanh giàu chất oxi hóa, vitamin C, kích thích sự trao đổi chất để giảm cân và bản thân nó thì không nạp thêm calo cho người dùng, đó là điều làm cho trà xanh trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các mẹ sau sinh sử dụng cho giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, các chị em nhớ là dùng nước trà xanh hãm từ lá tươi để hiệu quả cao hơn cũng như không pha thêm đường sữa vào nước trà nhé.

Nước ép dứa, nước uống giảm cân sau sinh thần kỳ

Bromelain là một thành phần kỳ diệu trong dứa có nhiều lợi ích về sức khoẻ bao gồm cả việc giảm cân khoa học. Vì vậy, các mẹ có thể dùng nước ép dứa tươi sau mỗi bữa ăn hoặc tiến hành pha chế nửa cốc dứa tươi với một quả chuối cỡ trung bình, một muỗng canh gừng, nửa hộp sữa chua không đường và pha thêm chút nước để có một nước uống dinh dưỡng, lành mạnh hỗ trợ giảm cân cực kỳ tốt nhé.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp những loại nước uống giúp giảm cân sau sinh hiệu quả. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.