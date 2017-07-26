Cách làm thức uống giảm cân, phương pháp giảm cân thông minh tại nhà

Sức khỏe 26/07/2017 11:00

Cách làm thức uống giảm cân giúp các chị em giảm cân tại nhà hiệu quả, cơ thể khỏe mạnh, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng mà chị em đang thiếu trong chế độ ăn uống hiện tại.

Cách làm thức uống giảm cân, phương pháp giảm cân thông minh tại nhà mang lại rất nhiều lợi ich cho các chị em phụ nữ. Nó chắc chắn sẽ giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng, cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, bổ sung thêm nhiều lợi khuẩn cho đường ruột, giảm cholesterol, giải độc gan, kiểm soát lượng đường trong máu ổn định, cho làn da trắng sáng, khỏe mạnh. 

Hơn nữa, vì đây là nước uống nên cơ thể rất dễ hấp thu, không phải tiêu hóa như thức ăn thông thường giúp phát huy các tác dụng một cách nhanh nhất. Quả là một mũi tên trúng nhiều đích dành cho các chị em đang mong mỏi giảm cân từng ngày.

Dưới đây là một số cách làm thức uống giảm cân phổ biến nhất được tổng hợp lại, gợi ý cho chị em một số ý tưởng làm nước uống hàng ngày. Tham khảo xong các công thức dễ thực hiện này, bạn sẽ không bao giờ chán việc vào bếp làm các thức uống giảm cân tốt cho sức khỏe đâu nhé. 

Cách làm thức uống giảm cân đơn giản từ táo, chanh, dưa chuột và gừng

Đây là thức uống giảm cân hấp dẫn và phổ biến nhất hiện nay. Thành phần chính là nước ép táo đầy đủ dinh dưỡng, giàu chất chống oxi hóa và polyphenol mang lại nhiều lợi ích về sức khoẻ. Ngoài ra, táo còn là một nguồn cung cấp vitamin C rất rốt, kết hợp thêm với dưa chuột, chanh và một ít gừng tươi thành hỗn hợp cân bằng hoàn hảo cho cơ thể, vừa bổ sung đầy đủ dinh dưỡng lại tăng cường tiêu hóa, thúc đẩy tiêu hao, chuyển hóa mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả. 

Cách làm thức uống giảm cân cấp tốc từ chanh, táo, dưa chuột
Cách làm thức uống giảm cân cấp tốc từ chanh, táo, dưa chuột. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 2 quả táo tươi, ngon
  • 1-2 quả dưa chuột
  • 1/2 quả chanh, bóc vỏ
  • 2-3 lát gừng tươi
  • Có thể cho thêm chút lá bạc hà.

Cách làm thức uống giảm cân từ táo, dưa chuột, chanh:

Tất cả rửa sạch, để ráo nước, sau đó táo cắt đôi hoặc cắt thành 3, dưa chuột cắt đôi, cho lần lượt vào máy ép hoa quả táo, dưa chuột, tép chanh, lá bạc hà và gừng tươi. Thu được nước ép hoa quả bạn có thể sử dụng luôn hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để uống dần.

Nếu không có máy ép hoa quả các bạn có thể chuẩn bị một bình thủy tinh có 500l nước sạch, táo, dưa chuột và gừng tươi đều thái lát mỏng, xếp lần lượt vào bình, để tủ lạnh qua đêm. 

Nước cà rốt, thức uống giảm cân với cách làm đơn giản 

Đây là một thức uống giảm cân rất ngon, đầy đủ các chất dinh dưỡng có lợi như vitamin, khoáng chất, và chất chống oxy hoá. Cà rốt là một nguồn cung cấp vitamin A rất lớn dưới dạng beta carotene. Chúng cũng là nguồn tuyệt vời của vitamin B, vitamin K và kali. Thêm vào chút táo và dứa, ta được nước ép cà rốt ngọt dịu và ngon miệng với vị chua chua của táo, dứa hòa lẫn thành một hương vị rất thơm ngon, dễ uống. Khi mua táo, dứa cà rốt, hãy lựa chọn quả còn tươi, để nước ép được nhiều hơn.

Mách bạn cách làm thức uống giảm cân tại nhà từ cà rốt, táo
Mách bạn cách làm thức uống giảm cân tại nhà từ cà rốt, táo. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 trái táo lớn
  • 1/4 quả dứa đã gọt vỏ
  • 2 củ cà rốt lớn
  • 2 miếng gừng tươi

Cách làm thức uống giảm cân này rất đơn giản: Rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào máy ép hoa quả lấy nước uống. Lưu ý nếu yên tâm về chất lượng hoa quả sạch thì các bạn không cần gọt vỏ táo, cà rốt và gừng. Để nguyên vỏ ngoài càng tăng thêm dinh dưỡng và bổ sung chất chống oxi hóa, tăng hiệu quả giảm cân tại nhà cho các chị em.

Tương tự cách trên, nếu không muốn ép lấy nước uống ngay, các bạn sẽ rửa sạch, thái lát mỏng rồi ngâm tất cả trong bình thủy tinh sạch có chứa 500ml để qua đêm trong tủ lạnh, hôm sau là có thể dùng được. 

Cách làm thức uống giảm cân đơn giản từ xoài, dưa chuột, táo, cam, gừng 

Đây là một thức uống giảm cân ngon và có hương vị tuyệt vời, chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng có lợi khác. Xoài chứa chất xơ hoà tan và một lượng chất chống oxy hoá, giàu vitamin A (từ beta-carotene) và vitamin C, kết hợp với chanh, gừng, và cam thành hỗn hợp bổ sung chất dinh dưỡng hiệu quả, giảm cảm giác đói và thèm ăn của các chị em, đặc biệt có thể uống thay bữa khi chị em đang trong quá trình ăn kiêng mà không làm cơ thể mệt mỏi.

Chia sẻ cách làm thức uống giảm cân ngon tuyệt từ cam, dưa chuột, xoài
Chia sẻ cách làm thức uống giảm cân ngon tuyệt từ cam, dưa chuột, xoài. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

  • 1/2 quả xoài đã gọt vỏ
  • 1 quả cam lột vỏ
  • 1 quả dưa chuột
  • 1 quả táo
  • 1/2 quả chanh đã bóc vỏ
  • 2-3 lát gừng  

Các bạn rửa sạch rồi cho vào máy ép hoa quả lấy nước uống trực tiếp hoặc ngâm trong bình thủy tinh với nước sạch (500-800ml) để qua 1 ngày trong tủ lạnh là có thể dùng đươc luôn nhé.

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