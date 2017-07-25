Vào những lúc giao mùa, thời tiết hanh khô, làn da của bạn dễ bị bong tróc, sần sùi rất khó chịu. Dù có thoa kem dưỡng nhưng hiệu quả chỉ diễn ra trong thời gian nhất định, nếu không dùng nữa thì lớp da vẫn bong ra. Vậy có cách tẩy tế bào chết cho body nào vừa hỗ trợ dưỡng da vừa bảo vệ da trước tác động của thời tiết? Bạn hãy yên tâm, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn những công thức tẩy da chết hiệu quả nhanh chóng chỉ sau một lần áp dụng.

Mỹ phẩm thường rất thuận tiện cho những ai bận rộn không có nhiều thời gian chăm sóc cơ thể. Tuy vậy, sử dụng sản phẩm này nếu không hợp da sẽ gây nên kích ứng khiến da trở nên xấu hơn mà rất khó chữa trị. Như vậy, liệu pháp thiên nhiên vẫn được nhiều người khuyên dùng vì độ an toàn và hiệu quả cao.

Bã cà phê có chứa cafein, một hoạt chất có khả năng tẩy tế bào chết, làm sạch bề mặt cũng như chăm sóc da rất tốt. Trước đây ít ai ngờ tới rằng bã cà phê lại có tác dụng làm đẹp nhiều đến vậy. Cho đến hiện tại nó cũng được xem là mỹ phẩm thiên nhiên được chị em phụ nữ ưa chuộng.

Chuẩn bị: Bã cà phê đã phơi khô, sữa tươi không đường hoặc mật ong.

Thực hiện:

- Lấy nửa chén bã cà phê cho thêm vào khoảng 4 – 5 muỗng sữa tươi không đường hoặc thay thế bằng mật ong.

- Căn chỉnh lại tỷ lệ sao cho khi khuấy đều sẽ tạo thành hỗn hợp đặc sền sệt là được.

- Sau khi làm sạch da, lau khô ráo thì hãy lấy hỗn hợp này thoa đều lên da, nên chà hơi mạnh hơn một chút để lớp tế bào chết dễ bong ra ngoài hơn.

- Giữ trên da khoảng 20 – 30 phút rồi tắm lại với nước sạch.

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng đường

Đường có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da và sức khỏe con người. Ngoài là gia vị, nó còn hỗ trợ loại bỏ tế bào chết, ngăn ngừa lão hóa, dưỡng trắng da công hiệu nhanh chóng. Đây cũng chính là một trong những cách tẩy tế bào chết body được nhiều người ưa chuộng.

Chuẩn bị: Đường, bột trà xanh, mật ong.

Thực hiện:

- Trộn đường, bột trà xanh và mật ong lại với nhau theo tỷ lệ 2:2:1.

- Bạn có thể điều chỉnh lại tỷ lệ miễn sao tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

- Sau khi tắm sạch sẽ và lau khô, áp dụng hỗn hợp này đều lên da và giữ trong khoảng 30 phút.

- Tắm sạch lại với nước ấm.

Tẩy tế bào chết cho da bằng tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu thiên nhiên là sản phẩm tuyệt vời mà tạo hóa đã mang lại cho chúng ta. Ngoài công dụng bảo vệ sức khỏe nó còn là chất làm đẹp hoàn hảo trong đó có dưỡng da và tẩy tế bào chết.

Chuẩn bị: Tinh dầu oliu, muối.

Thực hiện:

- Lấy 1 chén muối, thêm vào khoảng 5 muỗng tinh dầu oliu.

- Khuấy đều cho muối tan dần.

- Thoa hỗn hợp lên vùng da cần tẩy sau khi đã tắm sạch và đảm bảo da thông thoáng.

- Sau khoảng 20 phút thì tắm lại với nước sạch.

Tẩy tế bào chết cho body với chanh

Chanh có chứa nhiều axit, vitamin cũng như khoáng chất có lợi cho sức khỏe và làn da. Khi tiếp xúc với các biểu bì da, chanh sẽ phát huy công dụng, loại bỏ dần dần các tế bào chết còn bám trên da, loại sạch bụi bẩn cũng như giúp da trở nên mịn màng hơn.

Chuẩn bị: Chanh tươi, trứng gà.

Thực hiện:

- Trứng gà lọc lấy lòng trắng.

- Cho lòng trắng trứng vào chén rồi thêm vào một vài muỗng nước cốt chanh.

- Thoa đều hỗn hợp lên da sau khi tắm và kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Sau khoảng 20 – 30 phút thì tắm sạch lại với nước ấm.

Thông thường, mỗi tháng thì bạn nên áp dụng tẩy tế bào chết trên da khoảng 2 – 3 lần. Sau lần đầu sử dụng, bạn sẽ bất ngờ vì nó có tác dụng tức thì. Nếu kết hợp dưỡng da tốt thì chắc chắn làn da đẹp rạng sẽ sớm được bạn sở hữu.

Trên đây là những cách tẩy tế bào chết cho body cực hiệu quả và an toàn. Làn da của bạn sẽ trở nên trắng mịn và không còn tế bào chết. Hãy tự mình kiểm chứng thử nhé.