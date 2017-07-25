Tắm trắng toàn thân bằng lá tía tô hiệu quả bất ngờ

Hiện nay, ngoài các biện pháp công nghệ, chăm sóc da từ thiên nhiên vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo cho sự an toàn và công hiệu. Đặc biệt, cách tắm trắng toàn thân bằng lá tía tô nghe có vẻ lạ nhưng lại là phương pháp giúp cải thiện làn da nhanh chóng. Thực tế đã chứng minh được hiệu quả của nó. Nếu bạn không tin thì hãy dành thử 2 – 3 tuần áp dụng cách này, đảm bảo nó sẽ khiến bạn hài lòng.

Thời gian mỗi ngày của bạn chủ yếu là tập trung vào công việc mà quên đi mất rằng vì điều đó mà bản thận trở nên tiều tụy, xấu xí. Bạn có bao giờ nghĩ rằng sẽ chăm sóc bản thân, sẽ dưỡng da làm tóc hay không? Bạn hay chọn lý do là bận thì sao có thời gian mà làm đẹp . Nhưng bạn nên nhớ rằng, chị em phụ nữ mệnh danh là phái đẹp, vậy chúng ta phải để sao mình luôn được nổi bật và xinh tươi nhất. Làn da hồng hào, trắng mịn là điểm cộng trước mắt người đối diện, bạn hãy cố gắng dưỡng da cho tốt vào nhé.

Tía tô là một loại rau thơm được dùng kết hợp tạo nên hương vị cho nhiều món ăn. Ngoài ra, trong dân gian, người ta còn sử dụng tía tô để trị vài bệnh thông thường như cảm, sốt, ho rất hiệu quả.

Trong tía tô có chứa nhiều vitamin A, C cùng nhiều khoáng chất có lợi như canxi, sắt, photpho, kẽm... Chúng đều tốt cho sức khỏe cũng như hỗ trợ duy trì hoạt động bình thường của các tế bào. Đồng thời, chính các dưỡng chất này lại giúp dưỡng da cực công hiệu. Không chỉ giúp tẩy tế bào chết cho làn da thông thoáng mà còn giúp da trở nên căng mịn, loại bỏ hắc tố xám, khiến da càng trắng mịn ngọc ngà hơn.

Nếu bạn muốn dưỡng trắng da sao cho nhanh chóng và an toàn thì sự lựa chọn hàng đầu cho bạn là tắm trắng toàn thân với lá tía tô. Chỉ sau một thời gian ngắn, những gì bạn cảm nhận thấy sẽ khiến bạn hài lòng.

Cách tắm trắng bằng lá tía tô

Với những công thức và cách làm đơn giản, bạn có thể sử dụng lá tía tô vào việc dưỡng trắng da hiệu quả nhanh chóng. Dưới đây là một vài chỉ dẫn cho bạn dễ dàng thực hiện hơn.

Nấu nước tía tô tắm

Rau tía tô sau khi nhặt và rửa sạch thì đem vò sơ rồi nấu với nước sôi, đun đến khi nào lượng nước còn lại một nửa thì tắt bếp. Để nguội bớt rồi lọc lấy nước, bỏ phần bã.

Dùng nước này tắm hàng ngày, bạn hãy pha loãng với nước và thêm chút nước cốt chanh. Nhu vậy, khả năng tẩy tế bào chết sẽ nhanh hơn và dưỡng da hiệu quả hơn.

Kết hợp tía tô và mật ong

Mật ong là sản phẩm nổi tiếng công hiệu trong việc làm đẹp cho con người. Nếu bạn biết cách phối hợp nó với tắm trắng bằng lá tía tô thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

- Lá tía tô rửa sạch, đem giã nhuyễn ròi để vô chén.

- Cho thêm vào khoảng 2 – 3 muỗng mật ong rồi khuấy đều.

- Thoa đều hỗn hợp lên toàn thân sau khi vừa tắm xong, massage nhẹ nhàng 2 – 3 phút.

- Giữ nó trên da khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Tía tô và ngải cứu

Ngải cứu cũng là một sản phẩm có công dụng tương tự như lá tía tô, nếu hai thứ rau này kết hợp lại sẽ không gây ra bất kỳ kích ứng da nào mà còn tăng thêm hiệu quả làm trắng.

- Lá tía tô và ngải cứu rửa sạch, đem giã nhuyễn.

- Hòa chung với sữa tươi không đường.

- Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da sau khi tắm và giữ nó trên da khoảng 30 phút.

- Tắm lại với nước ấm.

Với cách tắm trắng toàn thân bằng lá tía tô này chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Chỉ sau khoảng 3 tuần, làn da của bạn sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào đến bất ngờ.