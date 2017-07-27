Uống nước giảm cân đúng cách cho hiệu quả cao nhất

Hàng ngày, bộ y tế đã khuyên chúng ta nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Làm như vậy mới đảm bảo cơ thể khỏe mạnh và phát triển tốt. Đúng thế, vì cơ thể chúng ta hơn 70% là nước, nước là nguồn sống cũng chính là thành phần chính mà cơ thể cần nhất. Thiếu nước sẽ khiến cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Do vậy nước là quan trọng với sức khỏe chúng ta.

Đúng là hiện nay có nhiều loại nước uống có tác dụng giảm cân hiệu quả Nhưng bạn có biết uống nước giảm cân đúng cách như thế nào để đạt được công hiệu cao nhất không. Chắc chắn vẫn còn nhiều người thắc mắc về vấn đề này. Vậy hôm nay bạn hãy theo dõi bài viết này để biết được cách uống nước giảm cân của bạn có đúng chưa nhé.

Uống nước sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn, tăng cường sức khỏe, cho cơ thể thoải mái và hoạt động tốt nhất. Nước còn giảm hàm lượng cholesterol xấu, cân bằng lượng đường huyết trong máu, giải độc gan, loại bỏ độc tố trên da, tăng cường độ ẩm, cho da dẻ mịn màng hơn.

Đồng thời, nước còn giúp giảm sự thèm ăn, tạo cảm giác no nhanh, nhờ đó khi tới bữa cơm, lượng thức ăn nạp vào sẽ ít đi từ 20 – 40% so với bình thường. Nếu cứ như vậy kéo dài, cơ thể chúng ta tự động quen dần với bữa ăn ít năng lượng, dạ dày thu hẹp lại và chỉ sau một thời gian ngắn là sẽ giảm cân hiệu quả.

Tuy nhiên, bạn cần chọn thời điểm đúng để uống nước thì mới có thể giảm cân đúng cách được.

Uống nước giảm cân đúng cách

- Thời điểm tốt nhất để áp dụng uống nước giảm cân hiệu quả nhất đó là buổi sáng. Khi vừa mới thức dậy và trước khi ăn sáng khoảng 15 – 20 phút, bạn hãy uống 1 ly nước ấm để thanh lọc cơ thể và tạo cảm giác đầy bụng trước tiên.

- Đồng thời, nên uống áp dụng cho cả bữa trưa và bữa tối để hiệu quả giảm cân diễn ra tốt nhất.

- Nên sử dụng các loại nước uống ấm để tạo cảm giác dễ chịu mà vẫn chắc chắn giảm béo an toàn nhất.

- Nên uống nước một cách từ tốn để cơ thể hấp thụ dần dần mà không bị sốc nước.

- Bạn có thể uống bất kỳ loại nước gì nhưng không được cho thêm chút đường nào, vì nó chính là kẻ thù của giảm cân.

Những loại nước uống giảm cân nhanh

Sau khi đẫ biết uống nước giảm cân đúng cách, cuối cùng là bạn chỉ cần chọn cho mình một loại nước uống ưa thích và áp dụng mỗi ngày cho vóc dáng thon gọn và chuẩn đẹp nhất nhé.

Ngoài thứ nước lọc được uống hàng ngày, bạn còn khá nhiều sự lựa chọn khác có tác dụng giảm cân nhanh chóng và công hiệu nhất.

- Nước chanh: Đây là loại nước giúp thanh nhiệt rất tốt, với vitamin và axit amin giúp tạo cảm giác no nhanh và lâu hơn. Vậy, trước bữa ăn mà bạn uống nước chanh là giải pháp giảm cân tốt nhất đấy. Chanh chua nên thêm chút mật ong cho dễ uống nhé.

- Trà gừng: Gừng cũng là một trong những sản phẩm đốt cháy mỡ thừa công hiệu. 1 ly trà gừng nóng vào buổi sáng sẽ giúp bạn tỉnh táo và thoải mái nhất.

- Nước ép cà rốt: Nước ép các loại trái cây tươi ví dụ như cà rốt chứa nhiều chất xơ, tạo cảm giác no nhanh, giảm lượng thức ăn trong bữa xuống. Uống nước này vừa giảm cân còn đẹp da nữa đấy.

- Nước trà xanh: Trà rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa ung thư rất tốt. Mỗi ngày 3 ly trà tốt cho sức khỏe và giảm cân nhanh chóng.

Như vậy, với những chia sẻ trên đây, bạn đã biết uống nước giảm cân đúng cách như thế nào và các loại nước uống hỗ trợ giảm cân tốt nhất. Hãy áp dụng ngay hôm nay để sở hữu ngoại hình gợi cảm nhất nhé.