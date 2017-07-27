Chọn thức uống giảm cân an toàn để có kết quả tốt nhất

Không chỉ là thứ gia vị dùng trong nhiều món ăn, gừng còn là vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh tật như sốt, cảm, ho, thấp khớp... Còn trong lĩnh vực làm đẹp , gừng là sản phẩm tuyệt vời được nhiều người ưu chuộng bởi nó có khả năng giảm cân hiệu quả và cực an toàn.

Tuy hiện nay, các phương pháp hỗ trợ giảm cân rất đa dạng nhưng không phải tất cả đều đảm bảo an toàn. Tùy vào thể trạng của mỗi người mà quyết định công thức đó có phù hợp hay không, nếu chúng ta cứ cố tình áp dụng thì sẽ có những nguy cơ xấu xảy ra đối với cơ thể. Tập luyện thường xuyên, ăn uống hợp lý là một trong các điều bạn cần lưu ý nhiều nhất nếu muốn có thân hình đẹp gợi cảm. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm xem, thức uống giảm cân an toàn bao gồm những gì và cách sử dụng nó như thế nào cho đúng nhất.

Ngoài cách giã nhuyễn gừng rồi hòa chung với bột nghệ hoặc rượu trắng đắp trực tiếp lên vùng có nhiều mỡ thừa như bụng, cánh tay, đùi... bạn còn một sự lựa chọn khác đơn giản hơn đó là đun nước uống.

Gừng có tính nóng, khi đi vào cơ thể sẽ kích thích tiêu hóa tốt cũng như khiến cơ quan phải lấy nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa. Nếu như lượng thức ăn nạp vào ít hơn lượng calo tiêu thụ thì chỉ sau một thời gian, cân nặng của bạn sẽ giảm đi đáng kể, hành trình đi tìm vóc dáng thon gọn sẽ không còn là mơ ước xa vời nữa.

Cách thực hiện khá dễ, chỉ cần gọt bỏ vỏ, giã nhuyễn rồi đem đun với nước cho sôi. Đun nhỏ lửa để các dưỡng chất của gừng hòa tan vào nước. khi lượng nước còn một nửa là được.

Dùng nước này mỗi ngày trước bữa ăn để lấp đầy dạ dày, giúp giảm lượng thức ăn xuống và dần dần giúp giảm cân nhanh chóng.

Thức uống giảm cân hiệu quả với bí đao

Bí đao là một loại thực phẩm được dùng nhiều trong chế biến các món ăn. Nó có tính mát nên được dùng nhiều vào những buổi trưa hè để giải nhiệt, hạ cái nóng trong người. Vì đặc tính này mà đa số mọi người sử dụng bí đao làm sản phẩm dưỡng da mịn màng, trắng hống. Nhưng không dừng lại ở đó, bí đao còn là liệu pháp gảm cân hiệu quả nhờ vào thành phần chất xơ.

Bí đao nổi bật với chất xơ và vitamin, khi đi vào cơ thể sẽ tạo cảm giác no nhanh, loại bỏ sự thèm ăn, giúp bữa ăn hàng ngày dung nạp lượng thức ăn ít hơn bình thường, nhờ đó mà năng lượng dư thừa được loại bỏ, giúp giảm béo nhanh chóng và an toàn.

Do vậy, bí đao là thức uống giảm cân an toàn mà bạn cần áp dụng hàng ngày nếu muốn lấy lại vóc dáng chuẩn đẹp như người mẫu.

Bằng cách ép lấy nước bí đao, và uống trực tiếp trước bữa ăn khoảng 20 phút là coi như quá trình giảm cân đã được thực hiện. Nhiệm vụ của bạn chỉ là chờ đợi xem hiệu quả của nó có thực sự như đã nói hay không.

Nước ép bưởi giảm cân an toàn và nhanh chóng

Bưởi là loại trái cây thuộc họ nhà cam, chứa nhiều vitamin C và chất xơ. Nước ép bưởi thơm ngon lại giúp làm đẹp da cho nên được chị em rất ưa chuộng. Đồng thời, cũng chính thành phần này mà làm nên hiệu quả giảm cân cao. Mỗi ngày chỉ cần bạn uống 2 ly nước ép bưởi là đã tạo nên công dụng kép, vừa dưỡng da mịn màng lại còn duy trì vóc dáng chuẩn đẹp.

Rất đơn giản, chỉ cần uống nước ép bưởi nguyên chất trước mỗi bữa ăn và kiên trì ít nhất 1 tháng thì cân nặng của bạn sẽ có những cải thiện đáng ngạc nhiên.

Ngoài 3 loại thức uống giảm cân an toàn trên đây, bạn còn có khá nhiều sản phẩm có tác dụng không thua kém như trà xanh, chanh, mật ong, cần tây,... Bạn hãy chọn cho mình một loại nước uống ưa thích và sử dụng nó để hỗ trợ giảm cân mỗi ngày nhé. Chúc bạn thành công!