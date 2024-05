Thực phẩm tăng cường miễn dịch và chế độ ăn uống khi thời tiết chuyển mùa

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm tăng cường miễn dịch và chế độ ăn uống khi chuyển mùa

Tiến sĩ Aanchal Choudhary đã liệt kê các chất dinh dưỡng cần thiết sau đây để hỗ trợ miễn dịch

Vitamin C: Tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu và kháng thể. Được tìm thấy trong trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông và bông cải xanh.

Vitamin D: Điều chỉnh chức năng tế bào miễn dịch và hỗ trợ bảo vệ kháng khuẩn. Thu được từ việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và các nguồn thực phẩm như cá béo và các sản phẩm từ sữa tăng cường.

Kẽm: Quan trọng cho sự phát triển và chức năng của các tế bào miễn dịch. Có trong các loại hạt, hạt, cây họ đậu và thịt nạc.

Probiotic: Duy trì sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn đường ruột, ảnh hưởng tích cực đến phản ứng miễn dịch. Được tìm thấy trong thực phẩm lên men như sữa chua, dưa cải muối chua.

Khuyến nghị về chế độ ăn uống theo mùa

Tăng cường hydrat hóa: Uống đủ nước là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và chức năng miễn dịch. Kết hợp các thực phẩm bổ sung nước như dưa hấu, dưa chuột và rau xanh.

Tập trung vào sản phẩm tươi, nhiều màu sắc: Tiêu thụ nhiều loại trái cây và rau quả giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Bao gồm các lựa chọn theo mùa như quả mọng, dưa và rau xanh.

Kết hợp axit béo Omega-3: Được tìm thấy trong các loại cá béo (cá hồi, cá thu), hạt lanh và quả óc chó. Hỗ trợ phản ứng chống viêm và tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch.

Các loại thảo mộc và gia vị: Sử dụng các loại thảo mộc tăng cường miễn dịch như tỏi, gừng và nghệ trong nấu ăn. Những thành phần này có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn.

Mẹo lập kế hoạch bữa ăn

Cân bằng các chất dinh dưỡng đa lượng: Đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng với đầy đủ protein, carbohydrate và chất béo lành mạnh. Protein rất cần thiết cho cấu trúc và chức năng của tế bào miễn dịch.

Hạn chế thực phẩm đã qua chế biến: Giảm thiểu việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và có đường vì chúng có thể làm suy giảm chức năng miễn dịch. Lựa chọn thực phẩm nguyên chất, giàu chất dinh dưỡng.

Rượu và caffeine vừa phải: Uống quá nhiều rượu và caffeine có thể làm tổn hại chức năng miễn dịch. Hãy tiêu thụ những đồ uống này một cách có chừng mực.

Bác sĩ Priyanka Rohatgi, Chuyên gia dinh dưỡng trưởng tại Bệnh viện Apollo, Ấn Độ, cho biết: “Khi mùa thay đổi, vi trùng và vi rút mà cơ thể tiếp xúc cũng vậy. Giữ cho hệ thống miễn dịch mạnh mẽ là chìa khóa để tránh bệnh trong thời gian chuyển tiếp này. Mặc dù rửa tay, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng đều quan trọng nhưng những gì ăn cũng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe miễn dịch. Hãy bổ sung những thực phẩm tăng cường miễn dịch này để tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể trước sự thay đổi thời tiết theo mùa".

Trái cây họ cam quýt: Vitamin C là một trong những chất tăng cường hệ thống miễn dịch lớn nhất hiện có. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, vô hiệu hóa các gốc tự do có thể gây tổn hại cho tế bào. Vitamin C cũng giúp thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng. Các loại trái cây có múi như cam, bưởi, chanh chứa nhiều vitamin C, vì vậy hãy nhớ bổ sung chúng vào các bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ.

Ớt chuông đỏ: Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng ớt chuông đỏ thực sự chứa nhiều vitamin C hơn cam - gần gấp 3 lần. Ớt chuông đỏ cũng là nguồn cung cấp beta carotene tuyệt vời mà cơ thể chuyển đổi thành vitamin A để giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và giữ cho da và các mô khỏe mạnh như một lớp bảo vệ bổ sung.

Bông cải xanh: Loại thực phẩm này cực kỳ giàu chất dinh dưỡng, chứa đầy vitamin A, C và E, chất xơ, chất chống oxy hóa và các chất phytochemical khác giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Chất dinh dưỡng quan trọng làm cho bông cải xanh trở thành một thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch là glutathione, giúp tăng cường sản xuất chất chống oxy hóa chính của cơ thể chúng ta để chống lại nhiễm trùng.

Tỏi: Tỏi có đặc tính chống vi-rút, chống nấm và chống vi khuẩn mạnh mẽ giúp tăng cường khả năng chống lại bệnh tật của hệ thống miễn dịch. Hợp chất chứa lưu huỳnh allicin là chất giúp tỏi có khả năng miễn dịch tốt.

Gừng: Gừng là một "chiến binh" khác của hệ thống miễn dịch, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm cao được gọi là gingerols. Gừng tươi có thể giúp giảm buồn nôn, giảm đau cơ và khớp, thậm chí làm giảm các vấn đề về hô hấp do dị ứng hoặc bệnh theo mùa. Bào một ít vào món xào, ngâm trong nước nóng để pha trà gừng hoặc xay thành sinh tố.

Sữa chua: Hãy tìm loại sữa chua có chứa các chủng vi khuẩn sống như lactobacillus và bifidobacteria. Những vi khuẩn sinh học này giúp cung cấp cho đường ruột những vi khuẩn khỏe mạnh giúp cải thiện chức năng miễn dịch và ức chế sự phát triển của vi khuẩn và vi trùng có hại. Sữa chua Hy Lạp cũng cung cấp một lượng protein tốt để cung cấp năng lượng cho các tế bào miễn dịch.