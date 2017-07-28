Trị thâm nách nhanh chóng, giải tỏa nỗi tự ti vùng da dưới cánh tay

Vùng nách thâm đen chính là nỗi ám ảnh và tự ti của nhiều bạn gái, khiến các bạn không dám mặc áo hai dây, không dám giơ tay cao thoải mái vì sợ lộ nhược điểm không mấy hay ho này. Muốn trị thâm nách hiệu quả dài lâu thì chúng ta cần biết được những nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng đó, từ đó, tìm ra biện pháp cải thiện và khắc phục thích hợp và đúng đắn nhất. Cùng tìm hiểu xem nhé.

Dựa trên các nguyên nhân mà các bạn có thể mắc phải khiến da bị thâm đen, chúng ta có các phương pháp trị thâm nách tại nhà cực kỳ hiệu quả như sau:

Chú ý: Ở đây không xét nguyên nhân gây thâm nách ở các chị em đang mang thai nhé, vì chị em đang bị ảnh hưởng hóc-môn thai kì, cái này là do thay đổi nội tiết trong cơ thể mẹ, là một hiện tượng hết sức bình thường, thường sau khi các mẹ sinh em bé xong sẽ tự hết nên các mẹ không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề thâm nách khi đang mang thai cũng như xét nó vào là một trong các nguyên nhân gây thâm nách phổ biến ở các chị em.

Trị thâm nách với các công thức dưỡng trắng da tự nhiên

Có một số loại rau, củ, quả có tác dụng làm sáng da tự nhiên, nổi bật nhất là khoai tây, dưa chuột và chanh, là ba thành phần giúp trị thâm vùng nách tự nhiên một các hiệu quả và dễ dàng nhất. Các bạn có thể nghiền mịn khoai tây, thái lát dưa chuột hoặc thoa đều trực tiếp nước chanh vào vùng da dưới nách hàng ngày, sẽ giúp cải thiện làn da vùng nách bị thâm nhanh chóng.

Trị thâm nách hiệu quả cần tiến hành tẩy da chết

Nếu đã rất lâu chưa tẩy da chết vùng nách thì các bạn có thể áp dụng một số công thức tẩy da chết, trị thâm nách đơn giản như đường và mật ong, baking soda và nước hoa hồng, công thức đường chanh, … loại bỏ lớp da chết tối màu, xỉn màu, tích tụ bụi bẩn bám trên da, giúp làn da vùng nách trắng sáng, mềm mại chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng đấy nhé các chị em.

Thay đổi chế độ ăn uống để cải thiện tình trạng thâm nách

Thực tế, để trị thâm nách hiệu quả, các bạn nên thay đổi chế độ ăn uống hàng ngày như hạn chế đường và tinh bột, tăng cường ăn rau xanh, thức ăn giàu vitamin C, vitamin E để trắng da vùng nách khỏe mạnh từ bên trong.

Loại bỏ phương pháp cạo, nhổ hay tẩy lông đang sử dụng hiện nay để trị thâm nách

Chính việc cạo hay sử dụng nhíp nhổ làm da vùng này trở nên nhạy cảm và sần sùi hơn, cũng dễ bị viêm da, viêm nang lông, lông mọc ngược vào trong, khiến tình trạng da cũng thâm đen tồi tệ hơn, do đó phải ngưng hoàn toàn các hoạt động này, thay vào đó là các phương pháp dưỡng ẩm bằng nha đam, mật ong, dầu dừa,… để làn da vùng dưới cánh tay mềm mại, trắng sáng, khỏe mạnh hơn.

Nếu bạn cần tẩy lông có thể chuyển sang waxing bằng sáp ong, vừa dưỡng da, se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Đi bác sĩ để có thể trị thâm nách hiệu quả

Nếu bạn bị thâm nách mà không phải do các nguyên nhân kể trên thì đó là do bị ảnh hưởng của căn bệnh tiểu đường hoặc béo phì, hoặc tiền tiểu đường, tiền béo phì. Đến càng sớm thì cơ hội giải quyết được căn bệnh mà bạn mắc phải càng nhanh hơn, và từ đó quá trình trị thâm nách cũng có cải thiện rõ ràng.

Những lưu ý khi trị thâm nách

Nếu không phải bạn bị bệnh thì thực tế việc thâm da vùng dưới nách là hoàn toàn phổ biến và dễ hiểu, các phương pháp hướng dẫn trên đây hãy kiên trì thực hiện da bạn sẽ trắng hơn 2 tông, không cần ham hố việc phải trắng sáng hoàn hảo, đừng tin vào quảng cáo, phần da vùng nách đều được chỉnh sửa cho sáng trắng chứ bình thường để có được làn da như vậy họ phải tắm trắng nhiều lần, rất hại da, đặc biệt là da vùng nách vốn mỏng và nhạy cảm hơn các vùng da khác.

Tẩy tế bào chết quá thường xuyên sẽ gây tổn thương cho lớp da mỏng ở đây.

Chúc chị em kiên trì thực hiện và trị thâm nách thành công nhé!