Sử dụng thức uống giảm cân buổi tối này mỗi ngày, giảm cân không còn là vấn đề to tát

Sức khỏe 27/07/2017 10:08

Chỉ cần chuẩn bị thức uống giảm cân buổi tối dễ làm này một ly trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn giảm mỡ trong cơ thể đặc biệt nhanh chóng.

Xin giới thiệu đến các bạn một thức uống giảm cân buổi tối vô cùng hiệu quả và có tác dụng nhanh chóng để các chị em tham khảo và áp dụng nhé.

Lợi ích của thức uống giảm cân buổi tối

Giảm cân luôn là vấn đề gây đau đầu của nhiều người, chúng ta sẽ cảm thấy mỡ trong cơ thể nhiều khi quá cứng đầu để có thể loại bỏ được chúng, hành trình giảm cân không mang lại kết quả khả quan sẽ khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng nhanh chóng. Nhưng thay vì cảm thấy mất hy vọng, bạn hãy thử sử dụng thức uống giảm cân buổi tối đơn giản nhưng có hiệu quả mạnh mẽ này sẽ giúp bạn hoàn thanh nhiệm vụ giảm cân xuất sắc, loại bỏ được chất béo dư thừa đã làm phiền bạn trong suốt thời gian qua.

Thức uống giảm cân buổi tối ngon miệng, nhiều ích lợi cho <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a>
Thức uống giảm cân buổi tối ngon miệng, nhiều ích lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Điểm đặc biệt của thức uống giảm cân buổi tối này ở chỗ, khi bạn đi ngủ, quá trình trao đổi chất, hoạt động sẽ diễn ra chậm hơn, cơ thể tiêu hao ít năng lượng hơn nhiều lần so với khi bạn thức, đây là lúc cơ thể nghỉ ngơi và refresh lại toàn bộ, nhưng với sự có mặt của thức uống giảm cân buổi tối sẽ giúp bạn tăng cường quá trình chuyển hóa năng lượng, đốt cháy calo khi bạn đang ngủ, giúp bạn giảm cân một cách hoàn toàn tự nhiên không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay phải sử dụng thuốc ngoài nào.

Thành phần của thức uống giảm cân buổi tối:

Các bạn chuẩn bị:

  • 1 quả dưa chuột
  • Một bó rau mùi tây hoặc rau mùi
  • 1 quả chanh
  • 1 ít gừng tươi
  • 1 cốc nước ép nha đam
  • 200 ml nước

Thức uống giảm cân buổi tối đặc biệt hiệu quả, hỗ trợ giảm cân tại nhà nhanh chóng
Thức uống giảm cân buổi tối đặc biệt hiệu quả, hỗ trợ giảm cân tại nhà nhanh chóng. Ảnh: Internet

Chúng có tác dụng rõ rệt trong việc giảm cân và thanh lọc cơ thể nhanh chóng:

  • Dưa chuột: Chọn dưa chuột là một thành phần quan trọng giúp giảm béo cơ thể hiệu quả. Chúng giúp làm sạch dạ dày, nhiều nước, chất xơ và ít calo. Một quả dưa chuột chỉ chứa 45 calo, việc sử dụng vào buổi tối hầu như không nạp thêm bất kì năng lượng nào cho cơ thể, khiến bạn yên tâm sử dụng, không lo hiệu ứng ngược lại là làm cơ thể tăng cân đấy nhé.
  • Cả rau mùi tây và rau mùi đều có lượng calo thấp, nhiều chất chống oxy hoá, cung cấp một số vitamin và khoáng chất quan trọng giúp giảm bớt sự giữ nước trong các tế nào mà không gây khó chịu cho cơ thể.
  • Chanh: Chanh sẽ làm sạch ra tất cả các độc tố tích tụ trong cơ thể của bạn và điều này sẽ góp phần làm tan nhanh hơn chất béo vì sự chuyển hóa chất béo sẽ tăng lên khi các tạp chất được loại bỏ ra ngoài cơ thể.
  • Gừng sẽ kích thích sự trao đổi chất, ngăn ngừa táo bón và làm tan mỡ không mong muốn. Nếu bạn muốn giảm cân nhanh thì hãy chắc chắn rằng bạn thường xuyên sử dụng gừng trong bữa ăn hàng ngày. Tất cả các hợp chất trong gừng hoạt động đồng bộ để ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và tích tụ mỡ tại bụng, bắc chân, bắp tay nhanh.
  • Nước ép nha đam được coi là thuốc giảm cân hiệu quả vì chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên giúp làm chậm sự phát triển của các gốc tự do trong cơ thể và thậm chí làm giảm các quá trình viêm đang diễn ra nữa. Nó kích thích tỷ lệ trao đổi chất do đó giúp tiêu thụ năng lượng nhiều hơn.

Cách làm thức uống giảm cân buổi tối

Cách làm vô cùng đơn giản, các bạn lựa chọn các thành còn tươi, vỏ ngoài trông ngon mắt, bóng sáng, rửa sạch, ngâm qua chút muối rồi để ráo nước. Sau đó, cho tất cả các thành phần trên vào máy ép hoa quả tươi lấy nước uống, chú ý với chanh thì các bạn bóc vỏ, chỉ cho tép chanh vào thôi nhé, không nước uống sẽ bị đắng.

Nên ngày nào làm ngày ấy để có nước được tươi ngon và dinh dưỡng nhất. Nếu điều kiện không cho phép các bạn có thể làm sẵn một lượng lớn, bảo quản trong bình thủy tinh sạch ở ngăn mát tủ lạnh cũng được.

Thành phẩm thức uống giảm cân buổi tối từ nha đam, dưa chuột, chanh, rau mùi
Thành phẩm thức uống giảm cân buổi tối từ nha đam, dưa chuột, chanh, rau mùi. Ảnh: Internet

Kết hợp các thành phần lành mạnh tươi, chuẩn bị thức uống giảm cân buổi tối này, kiên nhẫn áp dụng hàng ngày, quá trình này sẽ giúp làm ổn định và giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) của bạn đấy. Cơ thể được thải độc và cấp nước đầy đủ sẽ thấy khỏe khoắn, nhẹ nhàng và linh hoạt hơn nhiều

Loại thức uống giảm cân buổi tối này rất dễ chuẩn bị và dễ làm, đã chứng minh được hiệu quả tuyệt vời của nó chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì áp dụng đấy. Chúc chị em nhanh chóng có được vóc dáng thon gọn như mong ước nhé. 

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