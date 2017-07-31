Trị thâm nách đen sẽ giải quyết nỗi tự ti, lo lắng của nhiều chị em, trả lại làn da dưới nách trắng sáng mịn màng tuyệt vời nhé.

Trị nách thâm đen bằng nước cốt chanh Nách bị thâm đen một phần do sự tích tụ của da chết, đây là vùng mà da chết dễ tập trung lại mà không thoát được đi, nhất là với những bạn có tiết nhiều mồ hôi. Trị nách thâm đen bằng nước chanh được coi là một liệu pháp loại bỏ da chết, dưỡng trắng da một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Đặc biệt nhấn mạnh là nhẹ nhàng vì da vùng nách khá mỏng, lại liên quan nhiều mạch máu và hạch của cơ thể nên các bạn vốn phải đặc biệt chú ý khi tác động vùng này. Cách trị nách thâm đen bằng nước cốt chanh như sau:

Lấy 2 thìa nước chanh và thêm đường nâu hoặc đường cát. Thoa đều trên nách và để trong 5-10 phút. Sau đó, dùng ngón tay chà sát nách nhẹ nhàng, nó sẽ giúp triệt lông, tẩy da chết cùng với việc làm sáng da. Rửa sau vài phút.

Lấy một ít đậu phộng và xay chúng thành bột. Bây giờ lấy 1 thìa nước chanh, 1 thìa mật ong và bột đậu phộng. Trộn chúng để tạo ra một hỗn hợp, xoa nhẹ nhàng vùng nách. Để lại trong 10 phút. Rửa sạch. Dùng vỏ cam trị nách thâm hiệu quả Đừng bỏ phí vỏ cam, bởi cam, thuộc họ chanh, có tính tẩy trắng có thể được sử dụng để làm sáng và dưỡng trắng làn da bị thâm dưới nách của bạn một cách hiệu quả, nhanh chóng, không hề gây kích ứng hay dị ứng cho da.

Các bước trị thâm nách bằng vỏ cam như sau: Đem vỏ cam phơi khô, rồi xay vỏ thành bột mịn, cất đi trong hộp bảo quản. Mỗi lần dùng, lấy 1 thìa bột, trộn với nước hồng và sữa chua không đường, thành hỗn hợp mịn, sền sệt, thoa đều dưới vùng da nách bị thâm, mát xa nhẹ nhàng khu vực này khoảng 10 phút. Rửa bằng nước lạnh. Trị nách thâm đen nhanh chóng với các loại dầu Bạn biết đấy, có rất nhiều loại dầu có lợi cho cơ thể, điều quan trọng là bạn cần biết đó là loại dầu nào và sử dụng chúng như thế nào để trị nách thâm nhanh chóng, dưỡng da trắng mịn hiệu quả. Dầu ô liu: Giàu chất chống oxy hóa và nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho làn da của bạn, phù hợp với tất cả loại da, kể cả da nhạy cảm. Bạn chỉ cần pha 3 thìa dầu oliu nguyên chất với đường nâu, làm ướt vùng da dưới cánh tay, xoa đều hỗn hợp, để từ 5-10 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Dầu dừa làm sáng da, giàu vitamin E, cho da trắng mịn, khỏe mạnh, cực kỳ nhanh mờ vết thâm. Bạn chỉ cần chà ít dầu dừa dưới nách của bạn sau khi tắm, mát xa nhẹ sau đó rửa lại bằng xà phòng và nước ấm cho sạch dầu.

Dùng dầu vitamin E: Có nhiều lý do tốt khiến bạn lựa chọn trị thâm nách bằng dầu vitamin E, nó không chỉ trị thâm mà còn làm cho làn da vùng nách mềm mại và mịn màng. Bạn thậm chí có thể mua các viên con nhộng Vitamin E, bóc và bôi dầu lên da trong vài phút rồi rửa sạch, đảm bảo làn da vùng nách sẽ đẹp lên trông thấy mà bạn lại chẳng cần tốn quá nhiều tiền. Những lưu ý để trị nách thâm đen hiệu quả Ngoài áp dụng các công thức trị thâm ở trên, các bạn cần lưu ý và thực hiện những điều sau: Sử dụng kem dưỡng ẩm như nha đam, dầu dừa, vaselin để dưỡng ẩm vùng da dưới nách hiệu quả.

Không cạo lông, nhổ lông nách vừa gây tổn thương da, làm da sần sùi, dễ bị viêm da, viêm nang lông, ảnh hướng quá trình trị thâm.

Không dùng kem tẩy lông vì hóa chất sẽ gây kích ứng da mạnh, rối loạn dưới da.

Chú ý kiểm soát cân nặng, không để béo quá cũng như mặc quần áo chật, tăng sự chà xát tiếp xúc vùng da dưới nách gây thâm, đổi màu da.

Kiểm soát chế độ ăn kiêng tinh bột và đường, hạn chế khả năng mắc bệnh tiểu đường.

Các trường hợp khác do mắc bệnh bệnh Addison, rối loạn tuyến yên, ảnh hưởng hormon tăng trưởng, chứng suy giáp hoặc sử dụng thuốc ngừa thai uống thì phải gặp bác sĩ điều trị trực tiếp.

5 cách trị thâm nách bằng cà chua được nhiều chị em chia sẻ Tin rằng với nhiều thành phần tự nhiên có lợi, trị thâm nách bằng cà chua sẽ nhanh chóng trả lại cho chị em làn da vùng nách sáng mịn, hấp dẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/on-gioi-cach-tri-nach-tham-den-giai-cuu-noi-ac-mong-nhay-cam-cho-chi-em-day-roi-223627.html