Quá nhanh! Trị thâm nách cấp tốc thổi bay vùng da thâm đen dưới nách

Chăm sóc da 31/07/2017 14:15

Trị thâm nách cấp tốc thổi bay vùng da thâm đen dưới nách nhanh chóng, da trắng sáng mịn màng, chị em tự tin thoái mái diện đồ “bung lụa” đấy nhé.

Để trị thâm nách cấp tốc, nhanh và hiệu quả nhất mời các bạn cùng xem và áp dụng thử cách trị thâm nách cấp tốc bằng giấm táo và baking soda, 2 nguyên liệu dễ tìm và chuẩn bị nhé.

Baking soda là nguyên liệu nổi tiếng trong giới mỹ phẩm làm đẹp với nhiều công dụng đặc biệt của nó về khả năng tẩy da chết nhẹ nhàng, làm sạch da, giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả. Giấm táo cũng có tác dụng tẩy da chết nhẹ, kết hợp với baking soda tăng hiệu quả tẩy da chết nhưng vẫn không gây kích ứng da, khiến da bị dị ứng mẫn đỏ hay có cảm giác khô căng. Ngoài ra, giấm táo còn có tác dụng diệt khuẩn, ngăn chặn mùi hôi vùng nách, kết hợp cùng baking soda sẽ trả lại cho chị em vùng nách sáng trắng, mịn màng lại sạch mùi cơ thể cấp tốc đấy nhé.  

Nguyên liệu cần chuẩn bị để trị thâm nách cấp tốc

  • 100ml thìa giấm táo
  • 3-4 thìa Baking Soda
  • Bát hoặc cốc để đựng hỗn hợp trị thâm nách
  • Đũa hoặc thìa sạch

Cách trị thâm nách cấp tốc bằng giấm táo và baking soda

Bước 1: Các bạn tiến hành làm sạch vùng nách, tốt nhất thực hiện cách trị thâm nách cấp tốc này vào lúc sau khi tắm xong là thuận tiện nhất.

Bước 2: Các bạn cho baking soda vào bát hay cốc trước, chỉ nên cho từ 3-4 thìa là vừa đủ, không nên cho nhiều hơn, diện tích da thâm vùng nách không lớn, không cần phải cho quá nhiều baking soda, sau thành hỗn hợp thì sẽ tác dụng tẩy da chết, làm sạch vùng da dưới nách mạnh quá.

Cho Baking Soda vào cốc trước là bước đầu tiên trị thâm nách cấp tốc
Cho Baking Soda vào cốc trước là bước đầu tiên trị thâm nách cấp tốc. Ảnh: Internet

Bước 3: Các bạn cho lượng giấm táo như đã nói ở trên.

Rót từ từ giấm vào cốc, lắc cốc nhẹ cho baking soda thấm đều
Rót từ từ giấm vào cốc, lắc cốc nhẹ cho baking soda thấm đều. Ảnh: Internet

Bước 4: Dùng đũa hoặc thìa trộn đều hỗn hợp, trộn thật đều sao cho thành hỗn hợp đồng nhất, baking soda thấm đều giấm táo, không bị bị vón cục hay loãng quá, linh hoạt điều chỉnh thêm giấm hoặc baking soda sao cho được hỗn hợp sền sền, bám dính tốt trên da là được.

Để trị thâm nách cấp tốc hiệu quả phải khuẩy thật đều hỗn hợp, cho 2 nguyên liệu hòa quyện vào nhau
Để trị thâm nách cấp tốc hiệu quả phải khuẩy thật đều hỗn hợp, cho 2 nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Ảnh: Internet

Bước 5: Dùng tay lấy một ít hỗn hợp thoa đều trên nách.

Dùng tay thoa đều hỗn hợp để trị thâm nách nhanh chóng
Dùng tay thoa đều hỗn hợp để trị thâm nách nhanh chóng. Ảnh: Internet

Bước 6: Xoa xong thì tiến hành mát xa trong 3-4 phút, mát xa nhẹ nhàng, theo chuyển động hình tròn, phát huy tác dụng tẩy da chết và làm da trắng sáng của hỗn hợp hiệu quả, nhanh chóng.

Kết hợp mát xa để tăng hiệu quả trị thâm cho vùng da nách
Kết hợp mát xa để tăng hiệu quả trị thâm cho vùng da nách. Ảnh: Internet

Bước 8: Thực hiện tương tự với phần nách còn lại.

Thực hiện tương tự các bước trị thâm nách cấp tốc với nách còn lại
Thực hiện tương tự các bước trị thâm nách cấp tốc với nách còn lại. Ảnh: Internet

Bước 9: Sau khi mát xa đều hai bên, các bạn ngồi yên, đợi chất trong hỗn hợp thấm sâu vào vùng da thâm, loại bỏ tế bào chết và dưỡng da trắng sáng được tốt nhất trong khoảng 5-10 phút.

Đợi hỗn hợp trị thâm nách cấp tốc khô trong 5-10 phút
Đợi hỗn hợp trị thâm nách cấp tốc khô trong 5-10 phút. Ảnh: Internet

Bước 10: Khi hỗn hợp đã khô, các bạn rửa lại bằng nước ấm, nếu không thì dùng khăn ướt lau sạch là được. Thực hiện hàng ngày để có kết quả trị thâm nách nhanh nhất.

Rửa sạch hỗn hợp bằng nước ấm, thoa kem dưỡng ẩm để da tránh bị khô
Rửa sạch hỗn hợp bằng nước ấm, thoa kem dưỡng ẩm để da tránh bị khô. Ảnh: Internet

 

Có thể bôi thêm kem dưỡng ẩm để chăm sóc và dưỡng da vùng nách toàn diện.

Những lưu ý khi trị thâm nách cấp tốc

  • Khi nách có vết thương hở thì không nên dùng hỗn hợp.
  • Kết hợp với chế độ ăn uống giảm tinh bột, đường thay vào đó là gia tăng hoa quả, rau xanh, đặc biệt là rau và hoa quả giàu vitamin C để dưỡng trắng da vùng nách từ bên trong.
  • Không nhổ lông nách bằng nhíp hay dùng kem tẩy lông để hạn chế tối đa tình trạng da bị tổn thương.
  • Mặc quần áo thoải mái, thấm hút mồ hôi, thoáng mát.

​Áp dụng ngay công thức để các chị em tự tin diện quần áo một cách thoải mái, không còn nỗi lo phải che giấu vùng da nách thâm đen nữa nhé. 

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5 cách trị thâm nách bằng cà chua được nhiều chị em chia sẻ

Tin rằng với nhiều thành phần tự nhiên có lợi, trị thâm nách bằng cà chua sẽ nhanh chóng trả lại cho chị em làn da vùng nách sáng mịn, hấp dẫn.

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