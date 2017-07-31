Quá nhanh! Trị thâm nách cấp tốc thổi bay vùng da thâm đen dưới nách

Trị thâm nách cấp tốc thổi bay vùng da thâm đen dưới nách nhanh chóng, da trắng sáng mịn màng, chị em tự tin thoái mái diện đồ “bung lụa” đấy nhé.

Để trị thâm nách cấp tốc, nhanh và hiệu quả nhất mời các bạn cùng xem và áp dụng thử cách trị thâm nách cấp tốc bằng giấm táo và baking soda, 2 nguyên liệu dễ tìm và chuẩn bị nhé. Baking soda là nguyên liệu nổi tiếng trong giới mỹ phẩm làm đẹp với nhiều công dụng đặc biệt của nó về khả năng tẩy da chết nhẹ nhàng, làm sạch da, giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả. Giấm táo cũng có tác dụng tẩy da chết nhẹ, kết hợp với baking soda tăng hiệu quả tẩy da chết nhưng vẫn không gây kích ứng da, khiến da bị dị ứng mẫn đỏ hay có cảm giác khô căng. Ngoài ra, giấm táo còn có tác dụng diệt khuẩn, ngăn chặn mùi hôi vùng nách, kết hợp cùng baking soda sẽ trả lại cho chị em vùng nách sáng trắng, mịn màng lại sạch mùi cơ thể cấp tốc đấy nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để trị thâm nách cấp tốc 100ml thìa giấm táo

3-4 thìa Baking Soda

Bát hoặc cốc để đựng hỗn hợp trị thâm nách

Đũa hoặc thìa sạch Cách trị thâm nách cấp tốc bằng giấm táo và baking soda Bước 1: Các bạn tiến hành làm sạch vùng nách, tốt nhất thực hiện cách trị thâm nách cấp tốc này vào lúc sau khi tắm xong là thuận tiện nhất. Bước 2: Các bạn cho baking soda vào bát hay cốc trước, chỉ nên cho từ 3-4 thìa là vừa đủ, không nên cho nhiều hơn, diện tích da thâm vùng nách không lớn, không cần phải cho quá nhiều baking soda, sau thành hỗn hợp thì sẽ tác dụng tẩy da chết, làm sạch vùng da dưới nách mạnh quá.

Bước 3: Các bạn cho lượng giấm táo như đã nói ở trên. Bước 4: Dùng đũa hoặc thìa trộn đều hỗn hợp, trộn thật đều sao cho thành hỗn hợp đồng nhất, baking soda thấm đều giấm táo, không bị bị vón cục hay loãng quá, linh hoạt điều chỉnh thêm giấm hoặc baking soda sao cho được hỗn hợp sền sền, bám dính tốt trên da là được. Bước 5: Dùng tay lấy một ít hỗn hợp thoa đều trên nách. Bước 6: Xoa xong thì tiến hành mát xa trong 3-4 phút, mát xa nhẹ nhàng, theo chuyển động hình tròn, phát huy tác dụng tẩy da chết và làm da trắng sáng của hỗn hợp hiệu quả, nhanh chóng. Bước 8: Thực hiện tương tự với phần nách còn lại. Bước 9: Sau khi mát xa đều hai bên, các bạn ngồi yên, đợi chất trong hỗn hợp thấm sâu vào vùng da thâm, loại bỏ tế bào chết và dưỡng da trắng sáng được tốt nhất trong khoảng 5-10 phút. Bước 10: Khi hỗn hợp đã khô, các bạn rửa lại bằng nước ấm, nếu không thì dùng khăn ướt lau sạch là được. Thực hiện hàng ngày để có kết quả trị thâm nách nhanh nhất. Có thể bôi thêm kem dưỡng ẩm để chăm sóc và dưỡng da vùng nách toàn diện. Những lưu ý khi trị thâm nách cấp tốc Khi nách có vết thương hở thì không nên dùng hỗn hợp.

Kết hợp với chế độ ăn uống giảm tinh bột, đường thay vào đó là gia tăng hoa quả, rau xanh, đặc biệt là rau và hoa quả giàu vitamin C để dưỡng trắng da vùng nách từ bên trong.

Không nhổ lông nách bằng nhíp hay dùng kem tẩy lông để hạn chế tối đa tình trạng da bị tổn thương.

Mặc quần áo thoải mái, thấm hút mồ hôi, thoáng mát. ​Áp dụng ngay công thức để các chị em tự tin diện quần áo một cách thoải mái, không còn nỗi lo phải che giấu vùng da nách thâm đen nữa nhé.

5 cách trị thâm nách bằng cà chua được nhiều chị em chia sẻ Tin rằng với nhiều thành phần tự nhiên có lợi, trị thâm nách bằng cà chua sẽ nhanh chóng trả lại cho chị em làn da vùng nách sáng mịn, hấp dẫn.

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