Trị thâm nách bằng mật ong với 5 cách đơn giản

Mật ong vốn là một thần dược làm đẹp cho da quen thuộc, với đặc tính kháng khuẩn, làm dịu và trắng da hiệu quả, nhanh chóng, sẽ cải thiện vùng da nách bị thâm chỉ trong một thời gian ngắn. Bạn chỉ cần làm sạch da vùng nách, xoa nhẹ và đều 1 lớp mỏng mật ong để nó phát huy hết công dụng kháng khuẩn, dưỡng ẩm và làm trắng da trong 10 phút, rồi rửa sạch bằng nước. Thực hiện hàng ngày để có kết quả trị thâm tốt nhất.

Chăm chỉ trị thâm nách bằng mật ong với những cách giới thiệu dưới đây, da vùng nách của bạn không những mờ thâm nhanh chóng mà còn được dưỡng trắng sáng, mịn màng vô cùng đấy. Đừng bỏ lỡ phương pháp trị thâm nách đơn giản mà hiệu quả này nhé.

Để trị thâm nách bằng mật ong đơn giản, các bạn chỉ cần cho vài giọt nước cốt chanh với 1 thìa mật ong, làm sạch nách rồi thoa đều hỗn hợp, để trong 10 phút rồi rửa sạch, bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng về sự thay đổi của màu da sau mỗi lần dùng hỗn hợp đấy. Chanh và mật ong kết hợp với nhau giúp làm sáng da, trắng da, tẩy da chết và dưỡng ẩm da một cách toàn diện. Thực hiện 1 lần/ngày, chỉ sau 1 tuần chắc chắn bạn đã thấy sự thay đổi rõ rệt như mong muốn.

Cách trị thâm nách bằng mật ong và sữa dễ thực hiện

Sữa là liệu pháp tuyệt vời giúp làm trắng da, các axit và vitamin có trong sữa chính là những chất giúp làn da trắng mịn, khoẻ mạnh. Do đó, để trị thâm nách hiệu quả, các bạn pha một thìa mật ong với một thìa sữa tươi không đường, thêm vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều thành hỗn hợp đồng nhất, dùng một miếng bông/gạc thấm đều xoa nhẹ nhàng vùng da nách bị thâm, để trong 10 phút rồi rửa sạch.

Bí quyết trị thâm nách bằng mật ong, bột mì, sữa chua

Bột mì giàu vitamin và các chất chống oxy hoá, mật ong kháng khuẩn, làm trắng da, dưỡng ẩm kết hợp với sữa chua cũng có tính chất làm trắng, dưỡng ẩm da tuyệt vời ta có được công thức trị thâm nách hoàn hảo.

Các bạn trộn đều 1 thìa mật ong, 1 thìa sữa chua không đường và 1 thìa bột mì, thêm vài giọt nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất, xoa đều và nhẹ nhàng lên vùng nách trong 2-3 phút, để hỗn hợp khô thì bóc ra rồi rửa sạch. Vùng thâm nách sẽ được cải thiện đáng kể chỉ sau lần đầu tiên.

Mẹo trị thâm nách bằng mật ong, bột nghệ và chanh

Bột nghệ làm sáng da và đẹp da, làm mờ vết thâm, xoá nhăn, chanh và mật ong đều có tác dụng làm sáng và diệt khuẩn, tẩy da chết nhẹ nhàng. Kết hợp ta được công thức trị thâm nách đơn giản mà da đẹp mịn màng, khiến chị em yêu thích vô cùng.

Các bạn chỉ cần trộn 1 thìa mật ong, 1 thìa bột nghệ, thêm vài giọt nước chanh tươi, bôi hỗn hợp lên vùng da nách bị thâm, mát xa nhẹ nhàng trong 5 phút, sau 10-15 phút, hỗn hợp khô thì bóc ra, rửa sạch bằng nước ẩm, lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện hàng ngày để trị thâm nách trong thời gian ngắn nhất.

Với các cách trị thâm nách bằng mật ong, mong rằng các chị em luôn xinh đẹp, tự tin, không còn nỗi lo bị thâm vùng da nách mà thay vào đó là một làn da trắng sáng, mịn màng, tươi trẻ đầy hấp dẫn nhé.