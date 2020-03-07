Cách trị thâm nách sau sinh sao cho hiệu quả?

Trong thời đại người ta tôn sùng cái đẹp như hiện nay, phụ nữ hiện đại chịu nhiều thiệt thòi, đặc biệt là khi gác lại mọi chuyện để thực hiện “thiên chức”. Giai đoạn sau khi sinh gây ra nhiều khủng hoảng với phụ nữ, điển hình là nhan sắc phần nào bị giảm. Từ tính cách đến ngoại hình có sự thay đổi, khiến những người phụ nữ tự ti hơn, trong đó có vấn đề thâm nách sau sinh. Vậy làm thế nào để tìm được cách trị thâm nách sau sinh ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Khi càng về cuối thai kỳ, lượng estrogen và progesterone tăng cao, kích thích hình thành tiền hắc tố melanin. Từ đó, làm cho những vùng da mỏng, điển hình là nách, bị thâm đen.

Hiện tượng nách thâm đen sau khi sinh là hiện tượng làn da vùng nách bị nám, thâm đen và sẫm màu do sự thay đổi nội tiết tố của phụ nữ trong quá trình sinh nở.

Sự thay đổi nội tiết tố gây ra thâm nách sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, còn có những yếu tố khác dẫn đến hiện tượng thâm nách sau khi sinh như: Việc đào thải các tế bào chết sau sinh sản, do cơ địa của mỗi người hay đơn giản là việc ma sát nhiều với quần áo,…

Tác hại của việc không điều trị thâm nách sau sinh

Tác hại nghiêm trọng và dễ thấy nhất đối với phụ nữ sau khi sinh là sụt giảm nguyên trọng sự tự tin do vẻ đẹp đã không còn như trước. Chưa kể việc tăng hoocmon của phụ nữ sau khi sinh, cộng thêm chế độ ăn uống và sinh hoạt có phần thay đổi, dẫn đến cơ thể phụ nữ tiết nhiều mồ hôi hơn, một tác hại đi kèm của thâm nách là hôi nách, càng làm phái nữ thêm tự ti.

Tác hại của việc thâm nách - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm nách sau sinh

Nếu không tìm đến bác sĩ, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm cách trị thâm nách sau sinh tại nhà, có thể kể đến như:

Trị thâm nách bằng mật ong: mật ong đã không còn xa lạ gì với các chị em trong việc làm đẹp , với công dụng kháng khuẩn, làm dịu và làm trắng da. Mật ong tiếp tục là thần dược làm đẹp sau khi sinh. Cách sử dụng đơn giản: bạn chỉ cần vệ sinh vùng nách thật sạch sẽ rồi bôi một lớp mỏng mật ong lên. Sau 10 phút hãy làm sạch. Thực hiện đều đặn hằng ngày, vết thâm sẽ nhanh chóng biến mất.

Để tăng tính hiệu quả bạn có thể kết hợp mật ong với chanh, sữa,... Đối với hỗn hợp mật ong và chanh, bạn chỉ cần cho vài giọt nước cốt chanh kết hợp cùng một thìa mật ong. Vệ sinh nách trước, rồi thoa đều hỗn hợp này lên trong 10 phút. Sau đó rửa sạch, mỗi ngày một lần, sẽ đem lại hiệu quả đáng kể.

Mật ong có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác để tăng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp mật ong và sữa cũng vô cùng đơn giản khi sử dụng, bạn có thể kết hợp một thìa mật ong với một thìa sữa tươi không đường, nhỏ thêm vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều hỗn hợp. Dùng bông thấm hỗn hợp vừa làm rồi xoa đều lên vùng nách bị thâm đen, sau 10 phút rồi làm sạch.

Ngoài ra, mật ong còn có thể kết hợp với các hỗn hợp khác như: bột mì và sữa chua, bột nghệ và chanh,… cũng đem lại hiệu quả rất tốt.

Trị thâm nách bằng nha đam: nha đam chứa nhiều các loại vitamin A, C, E, B1, ngoài ra còn có các khoáng chất như canxi, natri, kẽm, protein. Nhờ đó, nha đam có tác dụng rất tốt với làn da, tăng cường sự tái tạo các tế bào da, sáng da và loại bỏ hắc tố trên da.

Nha đam là thần dược trong làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Nha đam là một thảo dược tiêu biểu cho các cách trị thâm nách sau khi sinh. Bạn chỉ cần lấy phần thịt của nha đam, xay nhuyễn lấy nước. Sau đó, dùng nước này thoa đều lên vùng nách, vừa thoa vừa massage trong 20 phút. Tiếp theo, đắp nha đam lên trong vòng 10 phút rồi rửa sạch. Mỗi ngày, sử dụng cách này khoảng 2 đến 3 lần, trong vòng 1 tuần bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Ngoài ra, còn có một số cách trị thâm nách sau sinh khác cũng hiệu quả không kém có thể kể đến như: Dầu dừa, dưa leo và bột nghệ, khoai tây,…Hơn thế nữa, cánh mày râu cũng nên giúp vợ mình trong giai đoạn khó khăn này, hãy giúp họ phục hồi lại sắc đẹp vốn có của mình vì họ đã hy sinh rất nhiều rồi.

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Các thành viên trong gia đình hãy giúp đỡ phụ nữ sau sinh lấy lại tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể lấy lại vẻ tự tin vốn có cùng với sắc đẹp của mình nếu làm đúng cách, nếu bạn áp dụng các cách trị thâm nách sau sinh đơn giản như trên thì kết quả rất khả quan. Các chị em phụ nữ hãy dành thời gian rảnh của mình để chăm sóc làn da, cả trước và sau khi sinh nở, từ đó làm việc và sống cuộc đời ý nghĩa hơn.