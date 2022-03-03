Mỗi ngày ăn một quả trứng, bạn sẽ phải bất ngờ với những lợi ích mà nó mang lại

Một quả trứng chiên hoặc luộc vào bữa sáng luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng ta thường được cảnh báo về lượng cholesterol trong trứng. Vậy ăn một quả trứng mỗi ngày có tốt cho sức khỏe không? Nó có tác dụng gì đối với cơ thể bạn và có lợi ích gì cho sức khỏe? Hãy cùng nhau tìm hiểu ở bài viết này.

Cholesterol

Trứng chứa cholesterol. Cơ thể chúng ta cũng cần cholesterol vì nó là một khối cấu trúc cần thiết khi sản xuất hormone, mật, tế bào cơ thể... Một lượng lớn cholesterol cơ thể cần được sản xuất bởi gan, phần còn lại được tổng hợp từ lượng thức ăn mà cơ thể nạp vào hàng ngày. Hàm lượng cholesterol quá cao sẽ làm tăng khả năng mắc các bệnh tim mạch. Đó là lý do tại sao lượng cholesterol được khuyến nghị hàng ngày là 300 miligam.

Lượng khuyến nghị hàng ngày

Lòng đỏ của một quả trứng đã chứa khoảng 200 miligam cholesterol, trong khi lòng trắng trứng không chứa chất này. Bằng cách ăn một lòng đỏ trứng mỗi ngày, bạn đã gần như đạt được lượng cholesterol được khuyến nghị. Nếu ăn một quả trứng mỗi ngày và không nạp thêm bất kỳ sản phẩm nào khác có chứa chất này, bạn sẽ ổn. Nhưng bơ, bơ thực vật, phô mái, thịt mỡ và tất cả các loại đồ ăn nhẹ cũng chứa cholesterol. Vì vậy, ăn một quả trứng mỗi ngày là thích hợp nếu đảm bảo phần còn lại của chế độ ăn uống được cân bằng.

Tuy nhiên, trứng cũng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe

Ăn trứng có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các vận động viên đặc biệt có thể tận dụng những lợi ích này. Trứng có đầy đủ các axit amin thiết yếu và protein giúp hình thành cơ bắp. Chúng cũng chứa các chất dinh dưỡng quan trọng khác như sắt, choline, axit folic, lưu huỳnh, kẽm, vitamin B2, B12, E và D... Tất cả những chất dinh dưỡng có trong trứng đều giúp cải thiện chức năng nhận thức, trí nhớ, sự phát triển tóc và móng tự nhiên của chúng ta. Ở những người lớn tuổi có thể chống lại các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và giảm huyết áp.

Giải đáp: Ăn trứng gà nhiều có tốt không? Trứng gà là loại thực phẩm cực kỳ phổ biến mà gia đình nào cũng tích trữ sẵn trong tủ lạnh. Tuy nhiên, ăn trứng gà nhiều có tốt không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-ngay-an-mot-qua-trung-ban-se-phai-bat-ngo-voi-nhung-loi-ich-ma-no-mang-lai-453209.html