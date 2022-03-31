Các trường hợp mắc bệnh COVID đang giảm, nhưng các nhân viên y tế và các nhà khoa học đang tìm cách để ngăn chặn mức tăng đột biến trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tại Hệ thống Y tế Gundersen đang sử dụng thời gian tạm ổn định này trong đại dịch để tìm hiểu thêm về COVID, các biến thể của nó và những cách hiệu quả nhất để tăng cường khả năng miễn dịch chống lại vi rút.

Một trong những báo cáo mà chuyên gia đang xem xét là một nghiên cứu gần đây từ Vương quốc Anh về hiệu quả của vắc-xin COVID ở nhiều loại chỉ số khác nhau.

Trong nghiên cứu, người ta tuyên bố rằng khả năng miễn dịch từ vaccine chống lại biến thể Omicron của COVID không kéo dài lâu như các biến thể khác, chẳng hạn như Delta.

Megan Meller, chuyên gia ngăn ngừa nhiễm trùng Gundersen cho biết biện pháp bảo vệ mạnh nhất chống lại COVID-19 được gọi là “miễn dịch lai” - một sự kết hợp giữa việc tiêm ngừa và bị nhiễm coronavirus.

Meller giải thích: “Ngay cả khi bạn đã bị nhiễm vào tháng 3 năm 2020 hoặc nhiễm phải biến thể Omicron, nếu bạn tiếp tục việc tiêm phòng thì đó thực sự là chìa khóa để ngăn ngừa bất kỳ tác dụng phụ lâu dài nào từ COVID-19.

Ảnh minh họa: Internet

Meller tiếp tục kêu gọi người dân tiêm vaccine, cho dù họ đã mắc hoặc chưa mắc bệnh COVID-19 trong hai năm qua.

Gundersen đang tiếp tục theo dõi sự lây lan của COVID trên khắp đất nước và đang theo dõi các biến thể khác nhau phát triển.

Theo 13 News

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