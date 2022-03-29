Bản tin COVID-19: Số ca mới ở TP.HCM có chiều hướng giảm nhưng ca nặng lại có dấu hiệu tăng, Hà Nội đạt tiêu chuẩn 'vùng xanh'

Tin y tế 29/03/2022 10:29

Mới đây nhất theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến rạng sáng ngày 29/03/2022 đã có đến 83.376 ca mắc mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 83.373 ca ghi nhận trong nước (giảm 8.453 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 55.010 ca trong cộng đồng).

Chỉ tính riêng tại TP.HCM, số ca mắc covid 19 đang có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Bằng chứng là trong hai ngày vừa qua từ 27/03 - 28/03 tỷ lệ mắc phải covid tại TP.HCM luôn được duy trì ở mức dưới 1.000 ca/ ngày.

Bản tin COVID-19: Số ca mới ở TP.HCM có chiều hướng giảm nhưng ca nặng lại có dấu hiệu tăng, Hà Nội đạt tiêu chuẩn 'vùng xanh' - Ảnh 1
Số ca nhiễm tại TP.HCM đang giảm mạnh trong vài ngày vừa qua - Ảnh: Cổng thông tin trực tuyến của Bộ Y tế

Hiện TP có 572 bệnh nhân nặng, nguy kịch, 78 bệnh nhân thở HFNC (tăng 1,9% so với tuần trước), 10 bệnh nhân thở máy không xâm lấn, 66 bệnh nhân thở máy xâm lấn, 8 bệnh nhân lọc máu, 5 bệnh nhân thở ECMO.

Ca COVID-19 cả nước giảm liên tục, TP.HCM và Hà Nội đều đạt tiêu chuẩn ‘vùng xanh’

Bản tin COVID-19: Số ca mới ở TP.HCM có chiều hướng giảm nhưng ca nặng lại có dấu hiệu tăng, Hà Nội đạt tiêu chuẩn 'vùng xanh' - Ảnh 2
Hà Nội và TP.HCM đều đã đạt tiêu chuẩn ''vùng xanh'' - Ảnh: Tuổi trẻ

Dẫn theo nguồn tin từ Cổng thông tin trực tuyến của Bộ Y tế, cho biết ngày 28/3 ghi nhận 83.376 ca mắc COVID-19 mới, giảm 8.453 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố (trong đó có 55.010 ca trong cộng đồng); Có 28 tỉnh, thành ghi nhận từ 1.000 – hơn 9.300 ca. Hà Nội vẫn nhiều nhất, tuy nhiên số ca mắc mới trong ngày của Hà Nội trong thời gian gần đây liên tục giảm.

Hiện, TP.HCM và Hà Nội đều đã đạt tiêu chuẩn ''vùng xanh''. Tuy nhiên, theo thống kê, so tháng này với tháng trước, số mắc mới tăng 3,7 lần nhưng ca tử vong giảm 16,6%, số khỏi bệnh tăng 6 lần, số điều trị tại bệnh viện tăng gần gấp đôi, số ca nặng, nguy kịch tăng 33,2%.

Số ca mắc mới tiếp tục giảm, ngày 28/3, Việt Nam ghi nhận 83.376 ca bệnh, Hà Nội vẫn đứng đầu với hơn 9.000 trường hợp

Số ca mắc mới tiếp tục giảm, ngày 28/3, Việt Nam ghi nhận 83.376 ca bệnh, Hà Nội vẫn đứng đầu với hơn 9.000 trường hợp

Tính từ 16h ngày 27/3 đến 16h ngày 28/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 83.376 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 83.373 ca ghi nhận trong nước (giảm 8.453 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 55.010 ca trong cộng đồng).

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