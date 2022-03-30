Hậu Covid-19, nữ người mẫu bị cưa cả hai chân

Carolyn Bridges bị biến chứng do coronavirus và phải cắt cụt một vài chân, cô đã chia sẻ mọi thứ thông qua mạng xã hội của mình.

Nữ người mẫu bị cưa hai chân do biến chứng của Covid-19. Ảnh: Instagram nhân vật.

Carolyn Claire Bridges, cô gái 21 tuổi, một người mẫu tại Mỹ, bị cắt cụt cả hai chân do biến chứng của COVID-19. Cô được chẩn đoán từ tháng giêng và đã trải qua hai tháng điều trị tại bệnh viện ở Tampa, Florida. Thật không may, tay chân của cô không thể giữ lại được.

Vào ngày sinh nhật của mình, nữ người mẫu cố gắng để xuất viện, nhưng một điều đáng buồn là cô phải cưa chân do biến chứng của bệnh Covid-19. Tuy nhiên, cô gái trẻ đã chia sẻ quá trình hồi phục của mình từ trang Instagram cá nhân.

Trong các bài viết cô chia sẻ, chúng ta có thể thấy rằng nữ người mẫu luôn giữ tâm trạng tốt bất chấp mọi hoàn cảnh. Cô viết: "Tôi ổn, tôi có làm vật lý trị liệu cùng điều dưỡng viên tại nhà vài lần một tuần, tôi dậy sớm và đi dạo nhiều hơn".

Các bác sĩ cho biết nữ người mẫu bị tim bẩm sinh nên các triệu chứng của COVID-19 trầm trọng hơn mặc dù đã được tiêm phòng.

Khi đến trung tâm y tế của người mẫu, chẩn đoán đầy đủ là viêm cơ tim, nhiễm toan (nhiễm độc axit), tiêu cơ vân (một dạng phân hủy mô cơ sau đó đi vào máu) và viêm phổi nhẹ, hậu quả của coronavirut.

Người mẫu 21 tuổi chia sẻ quá trình điều trị của mình trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram nhân vật.

Các bác sĩ báo cáo rằng chứng đau chân tăng lên do các vấn đề về tuần hoàn. Vì vậy, các bác sĩ chuyên khoa quyết định cưa hai chân để bảo vệ tính mạng nữ người mẫu.

Gia đình của cô gái trẻ đã mở một quỹ gọi là GoFundMe tích lũy được hơn 109 nghìn đô la. Bên cạnh đó, cô gái trẻ Carolyn tiếp tục cập nhật quá trình phục hồi và những thành tích nhỏ của cô trên mạng xã hội.

Theo Encancha

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