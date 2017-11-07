Mẹo chữa khỏi hóc xương cá chỉ trong vòng '1 nốt nhạc'

Sức khỏe 07/11/2017 14:32

Khi ăn uống, bạn có thể không may bị hóc xương cá gây cảm giác khó chịu. Dưới đây là cách chữa hóc xương cá cực nhanh, cực đơn giản bạn có thể áp dụng khi gặp phải trường hợp này.

Hóc xương cá là tai nạn không chỉ gặp ở trẻ nhỏ, ngay cả người lớn cũng có thể gặp phải do việc ăn uống bất cẩn. Khi bị hóc xương cá, bạn sẽ có cảm giác đau và khó chịu, nếu không biết cách xử lý thì có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Lời khuyên quan trọng là bạn không nên cố khạc nhổ hoặc móc xương ra vì có thể khiến xương cá cắm vào thanh quản gây tổn thương, sưng đau, phù thanh quản.

Phải làm sao khi bị hóc xương cá?

Theo dân gian, khi bị hóc xương cá, nhiều người thường có thói quen ăn một miếng cơm to hoặc nuốt thức ăn để xương theo đồ ăn trôi xuống. Tuy nhiên, cách làm này có rủi ro rất cao vì xương có thể cắm sâu hơn vào họng.

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Khi bị hóc xương cá, bạn sẽ có cảm giác khó chịu - Ảnh: Internet

Trong trường hợp này, các bác sĩ thường khuyên rằng nên dừng ngay động tác nuốt vì có thể gây tổn thương cổ họng. Thay vào đó, hãy cố gắng nôn xương ra nhưng tránh việc dùng tay móc họng vì có thể khiến xương bị đẩy sâu vào trong, rất khó xử lý.

Dưới đây là những cách chữa hóc xương cực hiệu quả trong trường hợp bạn bị hóc xương nhỏ:

Ngậm viên sủi vitamin C

Để chữa hóc xương cá, bạn có thể ngậm một viên sủi vitamin C để khiến xương cá bị mềm và tan ra theo nước bọt. Vitamin C còn có tác dụng giảm đau, kháng viêm cho vùng thực quản khi bị hóc xương cá.

Bên cạnh đó, bạn có thể ngậm một miếng vỏ cam hoặc miếng chanh đã lấy hạt. Cách này sẽ giúp những xương cá nhỏ bị mềm và tan vào nước bọt.

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Sử dụng viên sủi vitamin C để làm mềm xương cá

Uống nước quả trám

Nước quả trám có tác dụng làm tiêu xương cá rất tốt. Tuy nhiên, chỉ áp dụng trong trường hợp bị hóc xương nhỏ. Quả trám đem mài ra rồi hòa cùng với nước, uống khi bị hóc xương sẽ giúp xương cá tan ra nhanh chóng.

Nhét tỏi vào lỗ mũi

Khi bị hóc xương cá, bạn hãy cố gắng xác định xem mình bị hóc ở vị trí nào. Trong trường hợp bị hóc bên phải thì hãy dùng một tép tỏi bóc vỏ và nhét vào lỗ mũi bên trái, sau đó bịt lỗ mũi bên phải lại và thở bằng miệng.

Khoảng 1 - 2 phút sau bạn sẽ bắt đầu nôn ra, xương cá sẽ theo đó mà ra ngoài. Bạn có thể làm ngược lại khi bị hóc xương bên trái.

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Dùng tỏi để nôn xương cá ra ngoài - Ảnh: Internet

Hóc xương to: Tới ngay bệnh viện

Những cách chữa hóc xương cá nhanh và hiệu quả trên chỉ áp dụng trong trường hợp bạn bị hóc nhẹ với những loại xương nhỏ.

Trong trường hợp hóc phải xương to, bạn hãy đến bệnh viện để được xử lý kịp thời, tránh để lâu gây nguy cơ nhiễm trùng càng cao, ảnh hưởng tới sức khỏe.

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