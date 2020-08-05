Mẹ sau sinh ăn được trái cây gì để tốt cho sự phát triển của con?

Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng tốt cho cơ thể yếu ớt, sức miễn dịch kém như mẹ sau sinh. Do đó, các chị em cần xem xét cẩn thận về vấn đề mẹ sau sinh ăn được trái cây gì là điều rất cần thiết.

Theo các chuyên gia, phụ nữ sau sinh, đặc biệt là sau sinh mổ mà còn nuôi con bằng sữa mẹ càng cần phải ăn nhiều trái cây. Bởi đây là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng , bổ sung đa dạng các loại vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng. Đồng thời nhanh chóng “gọi sữa về” cho con, cũng như ngăn ngừa táo bón cho cả mẹ và bé.

Một số loại trái cây, mẹ nên ăn trong thời gian này như là:

Sau khi sinh từ 3-4 ngày là mẹ có thể ăn trái cây. Thời gian này, mẹ hãy ưu tiên ăn những loại trái cây giúp nhuận tràng, chống táo bón, giúp co bóp tử cung để đẩy sản dịch ra ngoài. Bên cạnh đó, cần bổ sung các loại trái cây làm tăng cảm giác thèm ăn, cung cấp nước, chất xơ, vitamin và để tăng tiết sữa. Điều này sẽ giúp mẹ có sức khỏe trong điều kiện tốt nhất có thể.

Chuối

Nằm trong top đầu những trái cây mẹ sau sinh nên ăn chính là chuối. Bởi không chỉ giàu vitamin, khoáng chất mà loại quả này còn chứa hàm lượng calo cao, giúp duy trì thể lực và dòng sữa tốt nhất. Đặc biệt, chuối chứa một nguồn chất xơ lành mạnh, giàu kali, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa và phytonutrients, giúp bổ máu, tái tạo hồng cầu và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Hơn nữa, nhiều công trình nghiên cứu cũng đã chứng minh được, lượng chất chống oxy hoá trong chuối chủ yếu là dopamine và catechin. Chúng liên kết với nhau có tác dụng vô cùng tốt làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh thoái hoá. Chuối cũng là một trong những thực phẩm tuyệt vời sớm giúp mẹ lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh. Thành phần kháng tinh bột trong loại quả này sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu và giảm sự thèm ăn. Ngoài ra, thường xuyên bổ sung chuối trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày còn giúp các bà mẹ bỉm sữa tránh được tình trạng táo bón cũng như thiếu máu sau sinh.

Chuối giàu chất xơ và kali bổ sung cho phụ nữ sau sinh

Đu đủ

Đu đủ có hương vị thanh mát, dịu ngọt cùng màu sắc hấp dẫn. Mang lại hàng loạt các lợi ích sức khỏe cho mẹ và bé. Đu đủ rất giàu vitamin, khoáng chất, sắt, kẽm và chất xơ… giúp nâng cao sức khỏe tổng thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Vì vậy, mẹ hãy bổ sung loại quả này vào thực đơn dinh dưỡng sau khi sinh, giúp sản phụ bổ máu, nhuận tràng, tăng sức đề kháng, giảm viêm nhiễm và làm nhanh lành vết khâu. Đu đủ xanh hầm móng giò là một món ăn lợi sữa, giảm tình trạng suy nhược cơ thể sau sinh, vì vậy mẹ hãy thường xuyên ăn món này nhé!

Đu đủ có một lượng lớn chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do. Làm giảm hàng loạt các vấn đề sức khỏe. Hơn nữa, đu đủ cũng chính là sự lựa chọn tuyệt vời đối với bà mẹ bỉm sữa đang ăn kiêng carbohydrate hoặc đường. Bởi một trái đu đủ chỉ chứa khoảng 11g đường, nhưng cung cấp đến 264 mg kali, giúp cải thiện quá trình hấp thụ canxi. Đồng thời làm giảm hàm lượng canxi bị đào thải thông qua tiểu tiện, củng cố và tái xây dựng cấu trúc xương hiệu quả.

Quả bơ

Bơ là trái cây có giá trị dinh dưỡng cao. Nó là một siêu thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe được công bố bởi nghiên cứu khoa học. Theo đó, các loại axit béo thiết yếu như omega-3, omega-6, omega-9 trong quả bơ không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn kích thích quá trình sản xuất sữa mẹ, cân bằng lượng đường cũng như cholesterol trong máu. Đồng thời giữ cho làn da trông trẻ trung, bảo vệ khỏi tác hại của tia cực tím. Cùng với lượng Axit oleic lớn, bơ có tác dụng làm giảm viêm và được chứng minh là có lợi đối với các gen liên quan đến ung thư.

Bơ là trái cây có giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể mẹ

Hơn nữa, bơ rất giàu kali, 100gr cung cấp 14% lượng kali cho cơ thể. Trong khi chuối chỉ cung cấp 10% kali cho cơ thể. Điều này sẽ giúp sản phụ hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng như tiểu đường. Bơ cũng cung cấp một lượng folate lớn, làm giảm trầm cảm sau sinh. Đặc biệt, bơ là một trong những số ít loại trái cây chứa lutein và zeaxanthin. Giúp mẹ sau sinh ít bị thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Hồng xiêm

Hồng xiêm có vị ngọt, mát, nhuận tràng. Theo đó, trong 100 gram trái hồng xiêm chín có chứa calories 83 mg, chất đạm 0.44 g, chất béo 1.10 g, chất xơ 1.40 g, canxi 21 mg, sắt 0.80 mg, photpho 12 mg… Vì vậy, khi mẹ sau sinh ăn 1-2 quả hồng xiêm chín mỗi ngày sẽ giúp tăng năng lượng, kích thích sản xuất sữa đặc. Bên cạnh đó, ngăn ngừa được tình trạng táo bón.

Hồng xiêm cũng là nguồn cung cấp phong phú tannin và polyphenolic, giúp loại bỏ các chất thải từ dạ dày, làm sạch dạ dày, giảm tiêu chảy. Đồng thời giúp cho việc hình thành các enzyme cần thiết trong dạ dày, điều chỉnh quá trình trao đổi chất và giữ cho đường tiêu hóa luôn sạch sẽ.

Ngoài ra, việc bổ sung hồng xiêm vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp các mẹ phòng tránh được bệnh thiếu máu, thiếu canxi, vitamin nhóm B… giúp cho hệ thần kinh phát triển, chống mỏi mệt và giúp giấc ngủ được sâu hơn. Từ đây, giúp cơ thể mẹ nhanh chóng hồi phục sau sinh.

Vú sữa

Trong quả vú sữa chứa rất nhiều chất xơ và nước, có thể làm giảm lượng glucose trong máu, cũng như nhuận trường, điều trị táo bón. Đặc biệt, trong phần thịt, quả vú sữa chứa rất nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể như: Phốt pho, chất sắt, carbonhydrate, magiê protein và năng lượng. Đây là những dưỡng chất thiết yếu giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh, phòng chống bệnh còi xương, thiếu máu.

Ăn nhiều quả vú sữa giúp mẹ sau sinh tăng sức đề kháng

Bên cạnh đó, vú sữa còn cung cấp một lượng vitamin dồi dào và phong phú như vitamin C, vitamin A, vitamin B1, B2… giúp tăng sức đề kháng, mắt sáng và đẹp da, kháng khuẩn tốt hơn. Hơn thế nữa, chất chống oxy hóa trong quả vú sữa giúp ngăn ngừa những căn bệnh nhiễm trùng, ung thư.

Lựu

Mẹ sau sinh ăn hoa quả gì? Một trong những loại quả không thể bỏ qua chính là lựu. Loại trái cây này cung cấp nhiều dưỡng chất, như: vitamin K, calcium, folate, sắt, chất xơ. Cùng với nồng độ sắt cao giúp ngăn ngừa thiếu hụt sắt trong thời gian mang thai, cải thiện hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn.

Mẹ sau sinh nên ăn bao nhiêu trái cây là hợp lý?

Có một số loại trái cây không tốt cho sức khỏe và hệ tiêu hóa của mẹ sau sinh và em bé. Vì vậy, mẹ cần chú ý tránh ăn những loại quả mang “tính nóng” như nhãn, vải, xoài, dễ khiến 2 mẹ con bị nổi mẩn đỏ, nổi mụn, ngứa ngáy. Hoặc là những loại quả quá chua như khế, chanh, cam chua, dâu da… làm ảnh hưởng tới sự nhạy cảm của hàm răng. Hay những loại quả khô cứng như ổi xanh…

Mỗi ngày mẹ sau sinh nên ăn nhiều trái cây

Mẹ bầu có thể ăn trái cây tươi, đông lạnh hoặc đóng gói đều được. Nên kết hợp nhiều loại trái cây, tránh ăn một loại quá nhiều. Mỗi ngày mẹ có thể ăn từ 2- 4 khẩu phần tương đương 450g/phần trái cây mỗi ngày. Ngoài ra, có thể xay sinh tố trái cây hoặc uống nước ép đều được.

Trái cây là nguồn cung cấp dinh dưỡng không thể thiếu trong bữa ăn của phụ nữ sau sinh. Vừa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ, lại còn lợi sữa, tốt cho sự phát triển của con. Vì vậy, mẹ sau sinh ăn được trái cây gì, các chị em hãy tìm hiểu thật kỹ nhé. Để từ đây có thể bổ sung đầy đủ và hợp lý, phát huy tối đa lợi ích giúp mẹ nhanh hồi phục cơ thể.