Mách bạn cách chữa gù lưng lấy lại dáng cân bằng

Sức khỏe 05/03/2020 14:34

Gù lưng khiến cho dáng của bạn bị xấu đi, hạn chế chiều cao. Vậy có những cách chữa gù lưng nào hiệu quả? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

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Hiện tượng gù lưng là nỗi lo của nhiều người và dù ở lứa tuổi nào bạn cũng có thể gặp phải. Vậy gù lưng có chữa được không? Câu trả lời là nó nếu bạn phát hiện sớm và thực hiện tập luyện cũng như thay đổi thói quen của bản thân mình. Cùng tìm hiểu về cách chữa gù lưng để giúp bạn lấy lại sự cân bằng về vóc dáng.

Chú ý tư thế làm việc là một trong những cách chữa gù lưng

Những người thường xuyên phải làm việc với máy tính, dân văn phòng ngồi cả ngày hoặc ngồi đứng bán hàng, khuân vác nặng là những người có nguy cơ bị gù lưng cao hơn. Vì vậy, hãy lựa chọn một tư thế làm việc thật khoa học, phù hợp để lưng không bị còng. Đặc biệt phải chú ý đến chiều cao của bàn và ghế cũng như khoảng cách ngồi. Hãy giữ tư thế làm việc luôn thẳng.

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Mách bạn cách chữa gù lưng lấy lại dáng cân bằng - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi tư thế cầm điện thoại

Điện thoại có thể coi là vật bất ly thân đối với nhiều người. Việc vừa đi vừa sử dụng điện thoại là hình ảnh rất dễ bắt gặp. Điều này sẽ khiến cho lưng bạn không được giữ thẳng mà bị gập xuống vì mắt phải quan sát màn hình. Và thói quen này khiến cho lưng bạn bị gù. Vì vậy, hãy thay đổi tư thế, dùng tay giữ điện thoại trước mặt để lưng không bị gù.

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Cầm điện thoại đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Tập hít thở

Cách khắc phục gù lưng hiệu quả mà không phải ai cũng biết đó là luyện tập phương pháp hít thở đúng. Hãy sử dụng cơ hoành để hít vào và thở ra nhịp nhàng. Hoạt động này sẽ giúp cho quá trình hô hấp của bạn diễn ra hiệu quả và tác động, điều chỉnh cột sống theo đúng tư thế chuẩn.

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Tập hít thở đều, đúng - Ảnh minh họa: Internet

Giữ tư thế chuẩn, thẳng lưng

Chắc chắn nhiều người không biết tư thế đứng hoặc ngồi chuẩn là như thế nào. Nhưng đây chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định đến dáng người của bạn. 

Tư thế đứng chuẩn là: lưng thẳng, ngực hơi ưỡn ra phía trước, vai duỗi rộng và hơi chếch ra đằng sau, chân đứng rộng bằng vai, hông hướng về phía trước theo tư thế “kéo khóa quần”. Hạn chế xỏ tay vào túi quần để lưng không bị cong.

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Luôn đứng trong tư thế chuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ngồi chuẩn là bạn ngồi trên ghế tựa nghỉ ngơi, lưng và chân tạo thành một góc 135 độ. Như vậy, cột sống sẽ được giảm thiếu sức nén của trọng lượng cơ thể giúp bạn thư giãn một cách hiệu quả.

Luôn luôn phải giữ cho lưng thẳng ngay cả khi bạn nằm. Nếu nằm nghiêng, phải giữ cho hai đầu gối bằng nhau. Hãy lựa chọn các loại gối, đệm, chăn tốt cho sức khỏe. Không nên đặt ví ở túi sau vì khi ngồi cột sống sẽ lệch

Bài tập chống gù lưng

Có rất nhiều bài tập giúp bạn chữa được chứng gù lưng mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà và thực hiện hằng ngày.

Kéo căng cơ cổ

Bạn có thể đứng hoặc ngồi trên thảm, giữ lưng thật thẳng. Tay phải vòng qua đầu giữ lên tai trái và nhẹ nhàng kéo nghiêng đầu về bên phải. Tay còn lại đặt lên phần vai. Kéo căng vùng cổ, vai để không bị căng cứng. Thả lỏng và giữ tư thế này trong khoảng 10 đến 15 giây rồi trở về vị trí ban đầu. Đổi bên và thực hiện động tác khoảng 10 lần mỗi bên.

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Động tác kéo căng cơ cổ - Ảnh minh họa: Internet

Kéo căng cơ lưng và hông

Đầu tiên hãy nằm sấp trên sàn, hai tay lồng vào nhau để trên lưng và mũi chân úp. Dùng cơ bụng từ từ nâng cao người và chân. Đồng thời đưa 2 tay lên cao, duỗi thẳng và nằm vào mu bàn chân. 

Kép căng cơ thể, giữ nguyên dáng trong khoảng từ 5 đến 10 giây rồi thả lỏng cơ thể về vị trí ban đầu. Thực hiện động tác 10 lần. Tư thế này sẽ giúp giảm áp lực lên vùng lưng trên cũng như giảm đau thắt lưng, cột sống của bạn. 

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Động tác kéo căng lưng và hông - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế cây cầu

Nằm ngửa trên sàn, hai đầu gối để thoải mái, hai tay duỗi thẳng sao cho ngón tay trỏ chạm vào gót chân. Từ từ nâng người, hông và đùi lên trên cao. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 5 giây giúp cho phần lưng dưới được tăng cường sức mạnh từ đó chống gù cho lưng. Thực hiện động tác khoảng 15 phần.

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Tư thế cây cầu - Ảnh minh họa: Internet

Kéo căng phần vai

Nếu muốn tìm một động tác trị tình trạng căng vai, đau vai và gù lưng thì bài tập kéo căng phần vai chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Để thực hiện động tác này, bạn đứng thẳng, hai chân để rộng bằng hai vai. Tay để ra sau lưng và lồng vào nhau. Từ từ cúi gập người về phía trước. Đưa hai tay thẳng lên trên cao. Giữ tư thế này khoảng từ 10 đến 15 giây và trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại động tác khoảng 10 lần.

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Tập kéo căng vai - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế mèo bò

Những người bị gù lưng, mỏi vai gáy chắc chắn không thể bỏ qua động tác này. Đầu tiên hãy quỳ gối xuống dưới sàng. Hai tay chống chẳng, dồn lực về đầu các ngón tay để không khiến cổ tay bị đau. Hóp bụng hít vào, uốn cong lưng hướng lên trên hết cỡ, đầu cúi xuống, cằm giữa khe ngực. Thở ra hạ thấp phần lưng, tạo thành đường cong và từ từ ngẩng đầu lên. Thực hiện tư thế này khoảng 15 lần.

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Thực hiện tư thế mèo bò - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách chữa gù lưng hết sức đơn giản mà bạn có thể thực hiện tại nhà giúp cải thiện nguy cơ gù lưng, lấy lại vóc dáng cân bằng.

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