Mắc 3 bệnh ung thư, người đàn ông kiệt quệ sau 13 năm chạy chữa

Sức khỏe 07/06/2023 11:29

Trong suốt hơn 13 năm, số điều trị của ông hơn 1 tỷ đồng. Giờ đây gia đình đã kiệt quệ, ông chỉ còn biết phó mặc mạng sống cho số phận.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ông Phạm Văn Thưởng (69 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định) là bệnh nhân của Bệnh viện K (Hà Nội) hơn 10 năm nay. Năm 2010, ông Thưởng phát hiện bị ung thư trực tràng đã nhập viện phẫu thuật. 

Năm 2014, ông Thưởng mắc bệnh ung thư thứ 2. Nam bệnh nhân kiên trì điều trị theo phác đồ của Bệnh viện K nên tình trạng bệnh ổn định. Đến năm 2021, trong một lần tái khám, ông phát hiện mắc thêm ung thư phần phềm.

Ông Thưởng vốn là trụ cột của gia đình, từ khi trở thành bệnh nhân ung thư, công việc phụ hồ phải dừng lại. Những ngày tháng ở viện nhiều hơn ở nhà thử thách sự kiên trì của ông.

Mắc 3 bệnh ung thư, người đàn ông kiệt quệ sau 13 năm chạy chữa - Ảnh 1
Ông Phạm Văn Thưởng không may mắc 3 loại ung thư - Ảnh: Vietnamnet

Dẫn tin từ VTC News, là bộ đội xuất ngũ, năm 1980, ông trở về địa phương với chế độ bộ đội phục viên. Ông lập gia đình và có hai người con một trai, một gái. Với công việc phụ hồ, hai vợ chồng ông động viên nhau cùng cố gắng chắt bóp nuôi con. 

Ông phải dừng công việc làm thuê lại. Những ngày tháng ở viện nhiều hơn ở nhà lại tiếp tục thử thách sự kiên trì của vợ chồng ông. Khát khao được ở bên vợ và các con là động lực giúp ông Thưởng vực lại tinh thần, tiến về phía trước. 

Nhờ tuân thủ điều trị, bệnh tình của ông tạm ổn định sau 2 lần mổ.

Năm 2021, sau những cơn đau lưng dai dẳng không dứt, đi khám ông Thưởng phát hiện bị ung thư phần mềm. 

Mắc thêm căn bệnh ung thư thứ 3, ông nói bản thân không còn cảm xúc để đau để buồn. Ông chỉ tự hỏi số phận mình sao hẩm hiu, cơ cực đến như vậy. Ông Thưởng không còn muốn nghĩ đến việc điều trị, có lúc muốn buông bỏ tất cả. Tuy nhiên, nghĩ đến khoản nợ chưa trả được, không muốn làm khổ gia đình, ông lại gắng gượng tiếp tục sống. 

Người lính năm xưa tiếp tục bước vào hành trình điều trị ung thư phần mềm, nhưng đến tháng 10/2022, các khối u đã di căn sang phổi. Hiện khối u có kích thước khoảng 2,5cm. Sức khoẻ ngày một yếu đi, ông không còn truyền được thuốc vào đường tĩnh mạch như trước kia nữa mà phải dùng hoá chất dạng viên, rất tốn kém.

Từ năm 2021, sau khi địa phương hỗ trợ làm giấy tờ, hàng tháng ông Thưởng được nhận hơn 3 triệu tiền trợ cấp dành cho nạn nhân chất độc màu da cam. Vợ ông được hưởng hơn 1 triệu đồng tiền chế độ người chăm nạn nhân chất độc màu da cam dạng nặng. 

Với số tiền trợ cấp ít ỏi, ông Thưởng gom góp đến bệnh viện khám và mua thuốc nhưng vẫn không đủ do chi phí phục vụ cho điều trị lên cao. 

Ông Thưởng bộc bạch, trong suốt hơn 13 năm chạy chữa, số tiền đi bệnh viện của ồng hơn 1 tỷ đồng. Giờ đây gia đình đã kiệt quệ, cũng chẳng thể vay mãi anh em, họ hàng, chỉ còn biết phó mặc mạng sống cho số phận.

Theo lãnh đạo địa phương, gia đình ông Thưởng rất khó khăn. Ông là bộ đội xuất ngũ, bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Gia đình thuần nông, quanh năm trông chờ thuộc vào mấy sào ruộng.

Qua cơ quan báo chí, lãnh đạo địa phương hy vọng các nhà hảo tâm cùng chung tay, giúp ông được tiếp tục điều trị.

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