Uống rượu ngâm nấm, 7 người ngộ độc phải đi cấp cứu

Sức khỏe 06/06/2023 21:41

Sau khi uống rượu ngâm nấm, 7 người có các triệu chứng của ngộ độc nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 1 người bị co giật.

Theo thông tin từ Vietnamnet, UBND xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngộ độc rượu khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, chiều 3/6, một nhóm có 6 người, đều trú trên địa bàn TP Thanh Hóa đến gia đình một người quen ở thôn 1, xã Thiệu Vân chơi.

Sau đó, nhóm người này cùng với chủ nhà ngồi uống rượu, ăn món ốc nhồi và một số món khác.

Uống rượu ngâm nấm, 7 người ngộ độc phải đi cấp cứu - Ảnh 1
Sau khi uống rượu ngâm nấm, 7 người đồng loạt bị ngộ độc - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ăn, 7 người có các triệu chứng của ngộ độc nên được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Thông tin từ Báo Thanh Niên, trong số  7 người, có 1 người bị co giật nên được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Đến ngày 6/6, cả 6 bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa sức khỏe đang dần ổn định.

Một lãnh đạo UBND xã Thiệu Vân cho biết sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương tìm hiểu được biết các nạn nhân đã uống rượu ngâm với nấm. Rượu do một người trong nhóm mang từ nhà đi để uống.

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