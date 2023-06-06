Sau phẫu thuật 3 năm mới đi tái khám, cô gái phát hiện chiếc đinh dài 8cm 'lạc trôi' vào đốt sống cổ

Cách đây 3 năm, chị được các bác sĩ phẫu thuật dùng đinh và chỉ thép để cố định chấn thương xương đòn. Theo quy trình, bệnh nhân cần tái khám thường xuyên ngay sau phẫu thuật và lấy thiết bị cố định xương ra khỏi cơ thể khi xương đã liền. Tuy nhiên do dịch Covid-19 cùng với sự chủ quan, chị H đã không tái khám.

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, dù vết mổ phục hồi tốt ngay sau phẫu thuật nhưng bệnh nhân L.T.L.H (25 tuổi) ở Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chưa hết giật mình vì sự chủ quan, không tái khám đã khiến bản thân suýt rơi vào tình trạng nguy hiểm đến sức khỏe , tính mạng.

Cách đây 1 tuần, chị H đến bệnh viện tư nhân để kiểm tra và tham khảo ý kiến bác sĩ thì mới phát hiện chiếc đinh dài 8cm đã di chuyển từ đầu ngoài xương đòn vào tận cột sống cổ mà không có bất kỳ biểu hiện, triệu chứng nào. Ngay lập tức bệnh nhân được các bác sĩ hướng dẫn đến thăm khám và điều trị tại Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao - Bệnh viện E (Hà Nội).

Hơn 1 năm trước, chị H đột nhiên thấy đau nhói ở vùng vai gáy kèm khó thở trong thời gian ngắn. Nghĩ rằng có thể đó là ảnh hưởng sức khỏe sau sinh nên chị và người nhà cũng không để tâm.

Theo thông tin từ Vietnamnet, trên kết quả chiếu chụp, bác sĩ xác định được vị trí kim găm là ở giữa gai sau của C6 và C7 của cột sống cổ.

Vị trí của chiếc đinh trên đốt sống cổ bệnh nhân - Ảnh: Vietnamnet

Theo bác sĩ trực tiếp mổ cho chị H., bệnh nhân may mắn khi kim mới chỉ găm vào phần cứng của cột sống cổ. Nếu không phát hiện và xử lý sớm, chiếc kim có nguy cơ tiếp tục trôi vào các bộ phận khác của cơ thể như tủy sống cổ, hoặc đâm vào màng phổi, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Trong ca mổ, gần 1 tiếng ở vị trí mổ đầu tiên các bác sĩ vẫn chưa tìm được dị vật do bị che lấp bởi các bó cơ. Ê-kíp phải mổ phần cột sống cổ để tiếp tục tìm kiếm, nguy cơ nhiễm trùng rất cao.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, chiếc kim găm ở phần cột sống cổ và những dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương còn lại từ ca phẫu thuật trước đã được lấy ra.

Chiếc đinh được các bác sĩ lấy ra, sức khỏe của bệnh nhân an toàn - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Đây một tai biến hiếm gặp sau phẫu thuật nhưng nếu bệnh nhân đi khám theo tư vấn của bác sĩ sẽ tốt hơn.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân sau phẫu thuật có sử dụng các dụng cụ kim loại như đinh, kim, chỉ thép để cố định xương cần tái khám mỗi tháng 1 lần trong 3 tháng đầu. Sau đó, khi xương bắt đầu liền, bệnh nhân cần tiếp tục tái khám 3 tháng/lần và nên đến bệnh viện để xử lý, rút dụng cụ kim loại khi xương đã liền hết, tránh trường hợp các dụng cụ này có thể di trú sang bộ phận khác của cơ thể.