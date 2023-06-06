Sau phẫu thuật 3 năm mới đi tái khám, cô gái phát hiện chiếc đinh dài 8cm 'lạc trôi' vào đốt sống cổ

Sức khỏe 06/06/2023 21:29

Cách đây 3 năm, bệnh nhân từng phẫu thuật cố định chấn thương xương đòn. Bác sĩ yêu cầu cần tái khám để lấy đinh ra khỏi cơ thể khi xương liền. Tuy nhiên, bệnh nhân đã chủ quan không đi tái khám.

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, dù vết mổ phục hồi tốt ngay sau phẫu thuật nhưng bệnh nhân L.T.L.H (25 tuổi) ở Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chưa hết giật mình vì sự chủ quan, không tái khám đã khiến bản thân suýt rơi vào tình trạng nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng. 

Cách đây 3 năm, chị được các bác sĩ phẫu thuật dùng đinh và chỉ thép để cố định chấn thương xương đòn. Theo quy trình, bệnh nhân cần tái khám thường xuyên ngay sau phẫu thuật và lấy thiết bị cố định xương ra khỏi cơ thể khi xương đã liền. Tuy nhiên do dịch Covid-19 cùng với sự chủ quan, chị H đã không tái khám. 

Sau phẫu thuật 3 năm mới đi tái khám, cô gái phát hiện chiếc đinh dài 8cm 'lạc trôi' vào đốt sống cổ - Ảnh 1
Các bác sĩ phẫu thuật gắp đinh từ đốt sống cổ của bệnh nhân - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Hơn 1 năm trước, chị H đột nhiên thấy đau nhói ở vùng vai gáy kèm khó thở trong thời gian ngắn. Nghĩ rằng có thể đó là ảnh hưởng sức khỏe sau sinh nên chị và người nhà cũng không để tâm. 

Cách đây 1 tuần, chị H đến bệnh viện tư nhân để kiểm tra và tham khảo ý kiến bác sĩ thì mới phát hiện chiếc đinh dài 8cm đã di chuyển từ đầu ngoài xương đòn vào tận cột sống cổ mà không có bất kỳ biểu hiện, triệu chứng nào. Ngay lập tức bệnh nhân được các bác sĩ hướng dẫn đến thăm khám và điều trị tại Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao - Bệnh viện E (Hà Nội). 

Theo thông tin từ Vietnamnet, trên kết quả chiếu chụp, bác sĩ xác định được vị trí kim găm là ở giữa gai sau của C6 và C7 của cột sống cổ.

Sau phẫu thuật 3 năm mới đi tái khám, cô gái phát hiện chiếc đinh dài 8cm 'lạc trôi' vào đốt sống cổ - Ảnh 2
Vị trí của chiếc đinh trên đốt sống cổ bệnh nhân - Ảnh: Vietnamnet

Theo bác sĩ trực tiếp mổ cho chị H., bệnh nhân may mắn khi kim mới chỉ găm vào phần cứng của cột sống cổ. Nếu không phát hiện và xử lý sớm, chiếc kim có nguy cơ tiếp tục trôi vào các bộ phận khác của cơ thể như tủy sống cổ, hoặc đâm vào màng phổi, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Trong ca mổ, gần 1 tiếng ở vị trí mổ đầu tiên các bác sĩ vẫn chưa tìm được dị vật do bị che lấp bởi các bó cơ. Ê-kíp phải mổ phần cột sống cổ để tiếp tục tìm kiếm, nguy cơ nhiễm trùng rất cao. 

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, chiếc kim găm ở phần cột sống cổ và những dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương còn lại từ ca phẫu thuật trước đã được lấy ra.

Sau phẫu thuật 3 năm mới đi tái khám, cô gái phát hiện chiếc đinh dài 8cm 'lạc trôi' vào đốt sống cổ - Ảnh 3
Chiếc đinh được các bác sĩ lấy ra, sức khỏe của bệnh nhân an toàn - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Đây một tai biến hiếm gặp sau phẫu thuật nhưng nếu bệnh nhân đi khám theo tư vấn của bác sĩ sẽ tốt hơn.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân sau phẫu thuật có sử dụng các dụng cụ kim loại như đinh, kim, chỉ thép để cố định xương cần tái khám mỗi tháng 1 lần trong 3 tháng đầu. Sau đó, khi xương bắt đầu liền, bệnh nhân cần tiếp tục tái khám 3 tháng/lần và nên đến bệnh viện để xử lý, rút dụng cụ kim loại khi xương đã liền hết, tránh trường hợp các dụng cụ này có thể di trú sang bộ phận khác của cơ thể.

Khinh hoàng ca phẫu thuật lấy sán lá gan khích thước 'khủng' từ trong ống mật người đàn ông

Khinh hoàng ca phẫu thuật lấy sán lá gan khích thước 'khủng' từ trong ống mật người đàn ông

Người đàn ông tên N.V.L (61 tuổi, ngụ Đồng Nai) gần đây xuất hiện dấu hiệu vàng da, vàng mắt, đau bụng từng cơn nên quyết định đến sở y tế thăm khám, phát hiện ''sinh vật'' lạ bên trong cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   chiếc đinh dài 8cm trong đốt sống cổ kim dài trong đốt sống cổ chủ quan không tái khám

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 37 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 46 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm