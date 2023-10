Bệnh thận

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị tiểu đường, bạn nên duy trì thông tin đầy đủ về bệnh thận. Các dấu hiệu của bệnh thận thường bị bỏ qua và khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng thì bệnh đã tiến triển thành một tình trạng đe dọa đến tính mạng. Bệnh thận rất thường được thấy ở bệnh nhân bị tiểu đường.

Tổn thương thần kinh

Bệnh tiểu đường dẫn đến một tình trạng gọi là bệnh thần kinh tiểu đường. Trong trường hợp này, các dây thần kinh bị tổn thương do lượng đường trong máu cao. Do tổn thương, các dây thần kinh này ngừng gửi tín hiệu đến các bộ phận của cơ thể và do đó làm suy giảm hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Một trong những tác động phổ biến nhất của bệnh thần kinh tiểu đường là bệnh võng mạc.

Trầm cảm

Bệnh tiểu đường và trầm cảm có vẻ như không liên quan đến nhau. Nhưng về mặt sinh học, bệnh tiểu đường có mối liên hệ với sự khởi phát của bệnh trầm cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường thường ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và khi điều này kết hợp với căng thẳng, lo lắng, nó cũng cản trở sức khỏe tinh thần.

Sức khỏe răng miệng

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường có thể làm giảm tiết nước bọt từ miệng gây khô miệng, khiến miệng trở thành nơi sinh sôi hoàn hảo của vi trùng. Do bệnh tiểu đường, nướu răng có thể bị viêm và chảy máu thường xuyên hơn. Ngoài ra, khi bạn mắc bệnh tiểu đường, vết loét trong miệng sẽ mất nhiều thời gian hơn để chữa lành.

Vấn đề tình dục

Do dây thần kinh và mạch máu bị tổn thương nên lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục bị giảm dẫn đến mất cảm giác hoặc khó hưng phấn. Do đó, ham muốn tình dục ở cả nam và nữ đều giảm khi lượng đường trong máu cao.