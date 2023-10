Loại trái cây có đầy ở chợ Việt này không ngờ lại kiểm soát đường huyết tuyệt vời, cực tốt cho người bị tiểu đường

“Tất cả các loại carbs không được tạo ra như nhau. Một quả táo trung bình có 27 gam carbs, nhưng 4,8 gam trong số đó là chất xơ, có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs, do đó không làm cho lượng đường trong máu của bạn tăng vọt nhanh chóng. Đường vào máu chậm. Hơn nữa, phần lớn đường được tìm thấy trong táo là fructose, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu khi tiêu thụ cả trái cây”, Tiến sĩ Swatee Sandhan, Chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, Bệnh viện Jupiter, cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Táo cải thiện tình trạng kháng insulin. Insulin là một loại hormone đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển đường từ máu đến các tế bào của bạn. Ở những người mắc bệnh tiểu đường, hóc môn không được sản xuất hoàn toàn hoặc không được sản xuất với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn cùng với sự kháng insulin của tế bào.

Cô cho biết thêm: “Ăn táo thường xuyên có khả năng làm giảm tình trạng kháng insulin, dẫn đến giảm lượng đường trong máu. Các flavonoid cụ thể, chẳng hạn như quercetin có trong táo giúp cải thiện mức đường huyết bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa carb. Axit chlorogenic có thể giúp cơ thể bạn sử dụng đường hiệu quả hơn trong khi Phlorizin có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu."

NGHIÊN CỨU NÓI GÌ?

Một phân tích tổng hợp năm 2019 gồm nhiều nghiên cứu, bao gồm 339.383 người tham gia, phát hiện ra rằng tiêu thụ táo có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một đánh giá được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ vào năm 2017 cho thấy rằng việc thay thế glucose hoặc sucrose bằng fructose trong thực phẩm hoặc đồ uống dẫn đến việc giảm đỉnh đường huyết sau bữa ăn và mức insulin. Ngoài ra, kết hợp trái cây với chất béo hoặc protein lành mạnh có thể làm giảm lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Một số hướng dẫn của Thư viện Y khoa Quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ đề xuất rằng những người mắc bệnh tiểu đường nên tiêu thụ từ 8 đến 10 khẩu phần trái cây và rau quả khác nhau mỗi ngày. Một khẩu phần trái cây tương đương với một quả táo nhỏ.

Ngoài ra, bệnh nhân tiểu đường nên cân nhắc ăn nhiều trái cây trong ngày để giữ lượng đường trong máu ổn định.

TẠI SAO TÁO LÀ SIÊU PHẨM?

Ảnh minh họa: Internet

Táo rất giàu chất xơ pectin và giúp cải thiện sự trao đổi chất. Các chất xơ cùng với hàm lượng nước trong trái cây thúc đẩy cảm giác no và no, cuối cùng giúp bạn kiểm soát cân nặng bằng cách tránh ăn vặt giữa chừng. Táo tăng cường hệ thống miễn dịch cũng như sức khỏe não bộ do sự hiện diện của Vitamin C và chất chống oxy hóa. Vitamin C làm giảm viêm.

Một quả táo có tính chất rechana (nhuận tràng) và nên được uống vào buổi sáng, nó hỗ trợ tiêu hóa thích hợp. Tiến sĩ Rohatgi cũng nói thêm: "Đắp hỗn hợp bột táo và mật ong giúp giảm mụn trứng cá và mụn nhọt do đặc tính chống viêm của nó. Để có lợi ích tối đa, hãy ăn cả trái cây cả vỏ. Không nên ăn trái cây trong bữa ăn mà nên cho nó là đồ ăn nhẹ giữa bữa ăn, có thể là vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi tối."

Theo India Express