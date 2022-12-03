Loại trà thảo mộc nào tăng tốc độ giảm cân thần kỳ mà hội chị em thi nhau tìm kiếm nhiều đến vậy?

Sức khỏe 03/12/2022 13:08

Không có viên đạn thần kỳ nào để giảm cân, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống một tách trà mỗi ngày có thể đẩy nhanh quá trình khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Chất chống oxy hóa có trong trà xanh và các loại trà khác đã được chứng minh là cải thiện khả năng nhận thức, thúc đẩy quá trình giảm béo, chống ung thư và thậm chí giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài danh tiếng là 'thuốc an thần tự nhiên' do tác dụng làm dịu, các loại trà này còn hỗ trợ giảm cân. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng một số hóa chất có trong trà có thể ức chế sự hấp thụ chất béo của cơ thể.

Dưới đây là những loại trà được liệt kê trong số nhiều loại có thể giúp giảm béo:

Trà xanh

Loại trà thảo mộc nào tăng tốc độ giảm cân thần kỳ mà hội chị em thi nhau tìm kiếm nhiều đến vậy? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chứa nhiều catechin, loại trà này được những người đam mê thể dục yêu thích vì nó giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy các mô mỡ dẫn đến giải phóng chất béo từ các tế bào mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng.

Trà trắng

Nó không chỉ ngăn chặn các tế bào mỡ mới hình thành mà còn giúp sử dụng chất béo được giải phóng để tạo ra năng lượng cho hoạt động. Nó cũng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, làm chậm quá trình lão hóa và phá vỡ tế bào.

Trà đen

Theo các nhà nghiên cứu người Ý, uống một tách trà đen hàng ngày giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giữ cho tim khỏe mạnh bằng cách cải thiện lưu lượng máu và sự giãn nở của mạch máu nhưng thêm sữa vào trà sẽ làm mất tác dụng của những lợi ích này.

Trà ô long

Loại trà thảo mộc nào tăng tốc độ giảm cân thần kỳ mà hội chị em thi nhau tìm kiếm nhiều đến vậy? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trà ô long là một loại trà thảo dược của Trung Quốc đã được biết đến để hỗ trợ giảm cân. Các chuyên gia cho rằng uống trà ô long thường xuyên có thể giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể của một người. Nó cũng giúp điều trị bệnh béo phì bằng cách kiềm chế cảm giác đói trong cơ thể.

Trà ashwagandha

Trà Ashwagandha được làm từ một trong những loại thảo mộc quan trọng nhất trong y học cổ truyền giúp giảm căng thẳng, lo lắng và tăng cường khả năng miễn dịch. Nó cũng giúp giảm lượng đường trong máu và giảm viêm trong cơ thể. Loại trà này cũng giúp mang lại giấc ngủ ngon vào ban đêm cho những người phải vật lộn với các vấn đề về giấc ngủ.

Loại trà thảo mộc nào tăng tốc độ giảm cân thần kỳ mà hội chị em thi nhau tìm kiếm nhiều đến vậy? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nhiều người uống trà vì chất lượng êm dịu và hương vị tinh tế, nhưng mỗi tách trà đều có một số lợi ích cho sức khỏe. Điều rút ra là việc chọn bất kỳ loại trà ngon và phổ biến nào trong số này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân đồng thời giữ cho cơ thể có vóc dáng hoàn hảo.

Theo Times of India

Bệnh tiểu đường: Đường thốt nốt và mật ong có phải là lựa chọn thay thế "lành mạnh" hơn cho đường không?

Bệnh tiểu đường: Đường thốt nốt và mật ong có phải là lựa chọn thay thế "lành mạnh" hơn cho đường không?

Mỗi khi chúng ta gặp một bệnh nhân tiểu đường mới, phản ứng đầu tiên của chúng ta sẽ là: "Bạn dùng bao nhiêu đường?" Phản ứng tiếp theo xuất hiện dưới hình thức một gợi ý áp dụng cho tất cả: "Đừng ăn quá nhiều đường. Thay vào đó, bạn có thể ăn đường thốt nốt hoặc mật ong".

Xem thêm
Từ khóa:   trà giảm cân bí quyết giảm cân nhanh chóng cách giảm cân hiệu quả

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 45 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm