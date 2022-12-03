Loại trà thảo mộc nào tăng tốc độ giảm cân thần kỳ mà hội chị em thi nhau tìm kiếm nhiều đến vậy?

Dưới đây là những loại trà được liệt kê trong số nhiều loại có thể giúp giảm béo:

Ngoài danh tiếng là 'thuốc an thần tự nhiên' do tác dụng làm dịu, các loại trà này còn hỗ trợ giảm cân. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng một số hóa chất có trong trà có thể ức chế sự hấp thụ chất béo của cơ thể.

Chứa nhiều catechin, loại trà này được những người đam mê thể dục yêu thích vì nó giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy các mô mỡ dẫn đến giải phóng chất béo từ các tế bào mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng.

Trà trắng

Nó không chỉ ngăn chặn các tế bào mỡ mới hình thành mà còn giúp sử dụng chất béo được giải phóng để tạo ra năng lượng cho hoạt động. Nó cũng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, làm chậm quá trình lão hóa và phá vỡ tế bào.

Trà đen

Theo các nhà nghiên cứu người Ý, uống một tách trà đen hàng ngày giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giữ cho tim khỏe mạnh bằng cách cải thiện lưu lượng máu và sự giãn nở của mạch máu nhưng thêm sữa vào trà sẽ làm mất tác dụng của những lợi ích này.

Trà ô long

Ảnh minh họa: Internet

Trà ô long là một loại trà thảo dược của Trung Quốc đã được biết đến để hỗ trợ giảm cân. Các chuyên gia cho rằng uống trà ô long thường xuyên có thể giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể của một người. Nó cũng giúp điều trị bệnh béo phì bằng cách kiềm chế cảm giác đói trong cơ thể.

Trà ashwagandha

Trà Ashwagandha được làm từ một trong những loại thảo mộc quan trọng nhất trong y học cổ truyền giúp giảm căng thẳng, lo lắng và tăng cường khả năng miễn dịch. Nó cũng giúp giảm lượng đường trong máu và giảm viêm trong cơ thể. Loại trà này cũng giúp mang lại giấc ngủ ngon vào ban đêm cho những người phải vật lộn với các vấn đề về giấc ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nhiều người uống trà vì chất lượng êm dịu và hương vị tinh tế, nhưng mỗi tách trà đều có một số lợi ích cho sức khỏe. Điều rút ra là việc chọn bất kỳ loại trà ngon và phổ biến nào trong số này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân đồng thời giữ cho cơ thể có vóc dáng hoàn hảo.

Theo Times of India