Loại rau 'quốc dân' với vẻ ngoài hình 'bông hoa' kem trắng siêu tốt, đặc biệt cho những người bị ung thư

Sức khỏe 03/03/2022 12:30

Súp lơ là một trong những loại rau yêu thích của nhiều người. Mặc dù cũng không ích người không thích "bông hoa" màu trắng kem này, nhưng nó thực sự có những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Do đó, súp lơ còn được gọi là "siêu thực phẩm".

8 lợi ích chính của việc ăn súp lơ

1. Chống lại bệnh ung thư

Bạn sẽ được bổ sung sulforaphane khi ăn súp lơ. Sulforaphane là một trong những hợp chất chống ung thư và giải độc gan mạnh nhất, sulforaphane có tác dụng gây độc tế bào đối  với tế bào ung thư và có thể  ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra sulforaphane có khả năng ngăn ngừa các loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi, dạ dày, ruột kết và trực tràng.

Trên thực tế, không thể tìm thấy sulforaphane trong súp lơ. Nó hình thành khi bạn nhai nó, điều này cho phép hai hợp chất, glucoraphanin (tiền thân của sulforaphane) và myrosinase, trộn lẫn và phản ứng.

Các nghiên cứu cho thấy rằng hấp trong vòng 5 phút là cách tốt nhất để bảo quản myrosinase, trong khi đun sôi và cho vào lò vi sóng trong một phút sẽ phá hủy hầu hết myrosinase. Nhưng đối với những người thích súp lơ nấu lâu hơn, bạn có thể ăn nó với thức ăn sống có chứa myrosinase để tạo thành sulforaphane. Những thực phẩm như vậy bao gồm củ cải, rau arugula, cải bruxen (bắp cải tí hon), v.v.

Loại rau 'quốc dân' với vẻ ngoài hình 'bông hoa' kem trắng siêu tốt, đặc biệt cho những người bị ung thư - Ảnh 1
(Hình ảnh: Sanne Berg từ Dreamstime)

2. Tác dụng chống viêm

Viêm có thể do nhiễm vi khuẩn, vi rút và nấm, căng thẳng, dị ứng thực phẩm hoặc nhạy cảm với thực phẩm, nhiễm độc môi trường, chế độ ăn uống và thậm chí cả lối sống. Viêm mãn tính có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư và tim mạch. Súp lơ chứa nhiều chất dinh dưỡng chống viêm, đã được chứng minh là làm giảm mức độ viêm trong cơ thể.

Nó là một nguồn cung cấp dồi dào Vitamin K và cũng chứa glucobrassicin, cả hai đều có đặc tính chống viêm tuyệt vời. Vitamin K là một thành phần thiết yếu đối với các protein phụ thuộc vào Vitamin K, có tác dụng trực tiếp điều chỉnh các phản ứng viêm. Sự phân hủy glucobrassicin khi ăn súp lơ sẽ tạo ra indole-3-carbinol (I3C), một hợp chất hoạt động ở cấp độ di truyền, do đó ức chế tình trạng viêm ở giai đoạn đầu.

Các hợp chất khác được tìm thấy trong loại rau này, chẳng hạn như sulforaphane chuyển hóa từ glucoraphanin và omega-3 hiện diện dưới dạng axit alpha-linolenic, cũng có tác dụng chống viêm.

Loại rau 'quốc dân' với vẻ ngoài hình 'bông hoa' kem trắng siêu tốt, đặc biệt cho những người bị ung thư - Ảnh 2
Ăn súp lơ thường xuyên có thể làm giảm mức độ viêm nhiễm trong cơ thể. (Hình ảnh: Genitchka từ Dreamstime)

3. Baeo vệ tim và mạch máu 

Chứng viêm ngày càng được nhận thấy là quan trọng trong việc hiểu biết về các bệnh tim mạch. Một số hợp chất chống viêm được tìm thấy trong súp lơ, như Vitamin K, I3C, sulforaphane và omega-3 được đề cập ở trên, cũng góp phần đáng kể vào sức khỏe của tim và mạch máu của bạn.

Ví dụ, các nghiên cứu đã phát hiện ra indol có hiệu quả trong việc tổng hợp lipid, góp phần vào tác dụng bảo vệ tim mạch tiềm năng của indol. I3C cũng đã được chứng minh là có các hoạt động chống huyết khối và chống tiểu cầu, rất quan trọng để thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Sulforaphane có thể  ngăn ngừa sự tích tụ lipid trong các mạch máu, do đó giúp lưu thông máu không bị cản trở để giảm nguy cơ bị xơ vữa động mạch và duy trì sức khỏe tim mạch.

Loại rau 'quốc dân' với vẻ ngoài hình 'bông hoa' kem trắng siêu tốt, đặc biệt cho những người bị ung thư - Ảnh 3
Một số hợp chất chống viêm được tìm thấy trong súp lơ, như Vitamin K, I3C, sulforaphane và omega-3, cũng góp phần đáng kể vào sức khỏe của tim và mạch máu của bạn. (Hình ảnh: Mypointofview từ Dreamstime)

4. Giàu dưỡng chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật

Giống như Tiến sĩ Mercola đã nói : "Ăn súp lơ giống như trúng xổ số chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật". Ngoài hai chất chống oxy hóa thông thường, Vitamin C và mangan, nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thực vật cũng hoạt động như chất chống oxy hóa. Các hợp chất phyto như vậy bao gồm beta-carotene, beta-cryptoxanthin, axit caffeic, axit cinnamic, axit ferulic, quercetin, rutin và kaempferol. Chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa trong tế bào và loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể bạn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách tốt nhất để bảo quản chất chống oxy hóa của súp lơ là ăn sống, sau đó là chần, luộc, xào và nấu trong lò vi sóng. Việc chần qua nước và đun sôi nước đã làm mất đi đáng kể các chất dinh dưỡng thực vật trong súp lơ.

Loại rau 'quốc dân' với vẻ ngoài hình 'bông hoa' kem trắng siêu tốt, đặc biệt cho những người bị ung thư - Ảnh 4
Cách tốt nhất để bảo quản chất chống oxy hóa của súp lơ là ăn sống. (Ảnh: Corners74 từ Dreamstime)

5 Giàu vitamin và khoáng chất

Súp lơ trắng là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời, bao gồm các chất chống oxy hóa, chẳng hạn như Vitamin K, Vitamin C và mangan, axit béo omega-3, protein, phốt pho và kali. Nó cũng là một nguồn cung cấp vitamin B1 (thiamine), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (axit pantothenic), B6 ​​(pyridoxine) và B9 (axit folic).

Theo Tiến sĩ Axe, một khẩu phần ăn một chén rau này chứa 73% giá trị vitamin C. Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và sửa chữa các mô cơ thể, tạo ra collagen, chữa lành vết thương, duy trì xương và răng.

6. Nuôi dưỡng bộ não của bạn

Choline được tìm thấy trong súp lơ rất quan trọng trong việc hỗ trợ tín hiệu thần kinh, phát triển não bộ, chức năng nhận thức, trí nhớ, tinh thần minh mẫn và học tập. Ngoài ra, lợi ích chống viêm của súp lơ làm giảm nguy cơ đột quỵ và các rối loạn thoái hóa thần kinh, chẳng hạn như bệnh Alzheimer và Parkinson.

7. Bảo vệ đôi mắt của bạn

Đây lại là hợp chất tuyệt vời này, sulforaphane! Bên cạnh tất cả những lợi ích nêu trên, nó còn bảo vệ võng mạc khỏi stress oxy hóa có thể dẫn đến đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, v.v.

Loại rau 'quốc dân' với vẻ ngoài hình 'bông hoa' kem trắng siêu tốt, đặc biệt cho những người bị ung thư - Ảnh 5
Súp lơ trắng có thể nuôi dưỡng não bộ, bảo vệ mắt, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giải độc. Hãy bắt đầu ăn nó ngay hôm nay! (Ảnh: jamieanne từ flickr)

8. Giải độc và hỗ trợ tiêu hóa

Các hợp chất như sulforaphane, glucoraphanin và glucobrassicin có trong súp lơ giúp cơ thể giải độc bằng cách hỗ trợ chức năng gan của bạn.

Glucosinolate trong súp lơ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giải độc và tiêu hóa. Nó giúp kích hoạt gan sản xuất các enzym giải độc, hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và hỗ trợ loại bỏ chất thải và độc tố.

Loại rau 'quốc dân' với vẻ ngoài hình 'bông hoa' kem trắng siêu tốt, đặc biệt cho những người bị ung thư - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Trong khi đó, glucosinolates và sulforaphane có thể giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày của bạn và ngăn chặn sự phát triển quá mức của vi khuẩn trong dạ dày để tạo điều kiện cho sức khỏe tiêu hóa của bạn. Ngoài ra, súp lơ là một nguồn cung cấp chất xơ tốt.

Mặc dù nó có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng những người đã có sẵn các bệnh lý như thiếu i-ốt, các vấn đề về thận, v.v., nên kiểm tra với bác sĩ trước khi tiêu thụ súp thơ với số lượng lớn.

Theo Nspirement

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