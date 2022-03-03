Tại sao khi ngủ chúng ta nên nghiêng về bên trái? Bất ngờ trước những lợi ích này

Đây là tin xấu cho những người ngủ nằm sấp, ngửa hoặc nghiêng về bên phải. Rõ ràng tất cả chúng ta nên ngủ nghiêng về bên trái. Ngủ nghiêng về bên trái có những lợi ích bất ngờ sau đây.

Giảm ngáy

Tiếng ngáy của bạn khiến cho căn phòng rung chuyển cả đêm và khiến cho những người xung quanh không ngủ được? Chúng ta có thể kiểm soát điều này bằng cách ngủ nghiêng người về bên trái. Đặc biệt, nếu nằm ngửa khi ngủ sẽ khiến chúng ta ngáy to hơn. Điều này được giải thích rằng do lưỡi, miệng và hàm được thả lỏng hoàn toàn khi bạn ngủ, nên khi nằm ngửa sẽ dễ dẫn đến hiện tượng ngủ ngáy.

Chống axit trào ngược

Nếu chúng ta ăn quá nhiều trước khi đi ngủ có thể dẫn đến axit trào ngược vào ban đêm. Các chuyên gia cho rằng nghiêng người về bên trái khi ngủ có thể giảm bớt cảm giác khó chịu do axit trào ngược.

Tốt cho tim mạch

Chúng ta có thể giảm bớt công việc nặng nhọc của tim bằng cách nằm ngủ nghiêng về bên trái. Khi nằm ngủ ở tư thế này, tim của bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc lưu thông máu khắp cơ thể.

Có lợi cho phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai thường được khuyên nên ngủ nghiêng về bên trái. Bởi vì khi nằm nghiêng về bên phải, tử cung của thai phụ sẽ ép vào gan do gan nằm ở bên phải.

Giúp ích cho các hạch bạch huyết.

Ngay cả các hạch bạch huyết của bạn cũng được hưởng lợi khi ngủ nghiêng về bên trái. Điều này giúp lọc chất thải ra khỏi cơ thể nhanh chóng hơn. Ngược lại, khi nằm ngủ với tư thế nghiêng về bên phải có thể làm cho việc lọc chất thải của các hạch bạch huyết hoạt động chậm hơn.

3 tư thế ngủ giúp giảm đau bụng kinh, tốt cho xương chậu, phụ nữ rất nên biết để áp dụng Ai cũng nghĩ khi đau bụng kinh là phải chườm nóng, dùng thuốc mới giảm khó chịu được. Nhưng thực tế là tư thế ngủ cũng làm được điều đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-sao-khi-ngu-chung-ta-nen-nghieng-ve-ben-trai-bat-ngo-truoc-nhung-loi-ich-nay-453196.html