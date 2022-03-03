Các chuyên gia cho biết điều cần thiết là phải tìm hiểu các triệu chứng phổ biến liên quan đến chúng, bao gồm cả triệu chứng bạn có thể nhận thấy trên lưỡi. Hãy cùng tiềm hiểu để biết triệu chứng nào có thể báo hiệu ung thư miệng và cách phân biệt nó với một tình trạng gần giống nhưng ít nghiêm trọng hơn nhiều.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nói rằng sự hiện diện của bệnh răng miệng ảnh hưởng đến khoảng 3,5 tỷ người trên toàn thế giới, là "một chỉ số quan trọng của sức khỏe tổng thể, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống." Đặc biệt, ung thư khoang miệng nằm trong top 15 bệnh ung thư phổ biến nhất trên toàn thế giới, chiếm gần 180.000 ca tử vong mỗi năm.

Hầu hết chúng ta đều đã phải chịu đựng sự đau đớn và khó chịu của vết thương hoặc mụn rộp ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Những vết loét miệng này gây khó chịu, mất thẩm mỹ và khiến việc ăn uống, giữ gìn vệ sinh răng miệng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên bạn không cần quá lo lắng vì chúng thường chỉ kéo dài khoảng hai tuần và không được coi là nguy hiểm trong hầu hết các trường hợp. Nhưng vào năm nay Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) cảnh báo gần 54.000 người ở Mỹ sẽ có một vết loét, cục u hoặc vết loang lổ trong miệng có thể là ung thư miệng.

Với ít sự kiểm tra hoặc hưỡng dẫn bệnh nhân nhất quán về căn bệnh này, nhiều người không nhận thức được nguy cơ của tình trạng có thể đe dọa tính mạng này. Một triệu chứng thường bị bỏ qua của ung thư miệng là những thay đổi bất thường hoặc vết loét trong miệng không lành trong vòng hai tuần. Nếu bạn nhận thấy điều này hoặc nếu bạn bị phát triển một vết loét chảy máu, điều quan trọng là bạn phải nhờ bác sĩ hoặc nha sĩ kiểm tra.

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Mặc dù ung thư miệng chỉ chiếm 3% trong tổng số các bệnh ung thư , nhưng nó có thể là một căn bệnh nguy hiểm tùy thuộc vào thời điểm được chẩn đoán. Thật không may, nó có thể khó phân biệt giữa mụn rộp hoặc tổn thương ung thư miệng đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi những vết loét này có thể xuất hiện giống nhau. Các chuyên gia nói rằng thời gian của vết loét là một dấu hiệu chính của nguyên nhân đáng lo ngại. Mặc dù cảm lạnh gây vết loét điển hình sẽ lành trong vòng khoảng hai tuần, nhưng nó có thể là dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn nếu nó kéo dài hơn.

Theo trung tâm khám bệnh Mayo Clinic, có một số triệu chứng khác cần chú ý ngoài vết loét không lành. Chúng bao gồm một mảng màu trắng hoặc hơi đỏ ở bên trong miệng, răng lung lay, mọc hoặc u bên trong miệng, đau miệng, đau tai, nuốt khó hoặc đau. Mặc dù những triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh khác, nhưng điều quan trọng là bạn phải đến gặp bác sĩ hoặc nha sĩ để loại trừ chẩn đoán ung thư sớm.

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Một số yếu tố lối sống có thể khiến bạn có nguy cơ mắc ung thư miệng cao hơn. Mức độ tiêu thụ rượu cao, sử dụng thuốc lá và thời gian không được bảo vệ dưới ánh nắng mặt trời đều làm tăng khả năng phát triển bệnh mặc dù bệnh này thường hình thành trên môi, thay vì bên trong khoang miệng.

Tiếp xúc với Human Papillomavirus (HPV), một bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết "Tỷ lệ chung các trường hợp ung thư khoang miệng và ung thư hầu họng chỉ tăng nhẹ trong 20 năm qua. Nhưng trong thời gian này, đã có sự gia tăng đặc biệt đối với các trường hợp ung thư hầu họng liên quan đến nhiễm vi rút u nhú ở người (HPV) ở cả nam giới. và phụ nữ, ". Theo CDC, 85% những người hoạt động tình dục sẽ bị nhiễm HPV trong đời, ảnh hưởng đến gần 13 triệu người Mỹ nói chung. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mặc dù loại vi rút này thường tự biến mất, nhưng bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào mà không khỏi có thể là nguyên nhân của nhiều loại ung thư bao gồm cả ung thư miệng.

Tuổi và giới tính của bạn cũng ảnh hưởng đến việc bạn có được coi là có nguy cơ cao bị ung thư miệng hay không. Những người trên 40 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất ở độ tuổi trung bình là 63. Nam giới bị ảnh hưởng thường xuyên gấp đôi so với phụ nữ.

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Các chuyên gia gợi ý rằng có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư miệng. Tránh thuốc lá và rượu đặc biệt là giảm kết hợp sử dụng chúng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ của bạn. Trang web của Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ghi nhận : "Sự kết hợp giữa sử dụng thuốc lá và rượu làm tăng nguy cơ ung thư đầu và cổ thậm chí nhiều hơn so với sử dụng một trong hai".

Các chuyên gia của Trung tâm Ung thư viết: "Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người sử dụng thuốc lá và rượu cùng nhau có nguy cơ ung thư miệng cao hơn đáng kể so với những người chỉ hút thuốc hoặc chỉ uống rượu. Theo Viện Y tế Quốc gia, nicotine và rượu cùng chiếm khoảng 80% trường hợp ung thư miệng".

Ngoài ra, tờ Healthline báo cáo rằng ăn một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây và rau quả có thể giúp giảm nguy cơ ung thư miệng, cũng như có thể đánh răng hai lần mỗi ngày và dùng chỉ nha khoa thường xuyên để giảm việc mắc phải căn bệnh đáng sợ này. Nếu bạn đủ điều kiện về tuổi, hãy tiêm vắc xin HPV đầy đủ (từ 45 tuổi trở lên). Và cuối cùng, hãy nói chuyện với bác sĩ và nha sĩ nếu bạn nhận thấy bất kỳ vết loét bất thường nào trên lưỡi hoặc khoang miệng mà dường như nó không biến mất.

Theo Bestlife