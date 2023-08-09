Các bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cuối tháng 7. Bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết những trường hợp nặng là hai mẹ con. Hai người còn lại ăn ít, biểu hiện nhẹ, nên được theo dõi tại nhà. Triệu chứng ngộ độc diễn tiến nặng sau 1 ngày ăn xôi.

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi ăn xôi lấy màu từ cây cỏ, 4 người trong một nhà ở Lạng Sơn có biểu hiện ngộ độc. Hai người nặng hơn phải nhập viện điều trị, trong đó cậu con trai 24 tuổi có biểu hiện suy đa tạng, suy hô hấp nhanh.

Các bệnh nhân nhanh chóng được xử trí đảm bảo tuần hoàn, hô hấp, thở oxy, truyền máu, dùng thuốc đối kháng. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, các chỉ số xét nghiệm trở lại bình thường, được xuất viện.

Theo thông tin từ VTV News, theo Bác sĩ Nguyễn Thành Đô - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tan máu là sự phá hủy các tế bào hồng cầu do nhiều nguyên nhân gây ra. Các tế bào hồng cầu là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong máu. Chúng mang oxy từ phổi đến các mô khắp cơ thể, cơ thể sử dụng oxy này để tạo ra năng lượng cần thiết để thực hiện các chức năng thiết yếu. Các tế bào hồng cầu cũng mang carbon dioxide từ các mô trở lại phổi để thực hiện thải ra bên ngoài, đảm bảo sự cân bằng trong cơ thể.

Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng tan máu như khiếm khuyết hệ thống miễn dịch, bệnh lý tự miễn, do thuốc, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm, hóa chất. Việc phát hiện sớm, chính xác tan máu giúp điều trị hiệu quả, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra như xuất huyết não, nội tạng, nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng.

Các bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VTV News

Lạng Sơn với đặc điểm là tỉnh miền núi phía Bắc, thảm thực vật dồi dào, nhiều loại cây, cỏ đa dạng về hình thái, tính chất, trong đó có nhiều loại thực vật mang độc tính. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên dùng các loại cây, cỏ không rõ nguồn gốc hay các chất phụ gia thực phẩm là các hóa chất nhân tạo, chỉ nên dùng các chất liệu tự nhiên từ các loại thực vật đã biết rõ là an toàn như gấc, cà chua, nghệ để chế biến thực phẩm.

Để phòng ngừa ngộ độc thức ăn và các bệnh liên quan đến thực phẩm, người dân tuyệt đối không ăn những thức ăn không rõ nguồn gốc, đặc biệt không ăn những thức ăn có phẩm màu lòe loẹt, bắt mắt. Nên sử dụng thực phẩm còn tươi mới, không sử dụng đồ đông lạnh quá lâu. Bảo quản thực phẩm đúng cách, tránh để chung thực phẩm sống và thực phẩm chín cùng nơi, tránh để thức ăn bị hỏng, ôi thiu. Khâu chế biến thực phẩm đặc biệt quan trọng, đảm bảo chế biến đồ ăn kỹ, ăn chín uống sôi. Bên cạnh đó, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ nhà bếp và các dụng cụ nấu ăn.