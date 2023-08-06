Từ vụ người phụ nữ tử vong sau khi uống 2 lít nước trong 20 phút, chuyên gia chỉ ra dấu hiệu 'ngộ độc nước' đáng lưu tâm

Sống khỏe 06/08/2023 06:30

Ngộ độc nước hiếm khi xảy ra nhưng những người sống ở vùng khí hậu nóng bức hoặc đang tham gia các sự kiện thể thao, nếu uống quá nhiều nước trong 1 thời gian ngắn có thể bị ngộ độc nước.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Metro, Ashley Summers, 35 tuổi, đi chơi dịp quốc khánh Mỹ tại Công viên Hồ Freeman ở Indiana, Mỹ từ ngày 1-4/7 cùng chồng và hai con. Khi tới nơi tham quan, cô đau đầu và cảm thấy choáng váng - triệu chứng mất nước.

Vào ngày đi chơi cuối cùng, sau khi chèo thuyền cùng cả gia đình trong thời tiết nắng nóng, Ashley kêu khát nước và uống liên tục 4 chai nước (mỗi chai 500ml) trong vòng 20 phút.

Trở về nhà, Ashley ngã quỵ trong nhà để xe. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng cô không qua khỏi. Các bác sĩ thông báo Ashley tử vong do ngộ độc nước. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, tình trạng hiếm gặp này xảy ra khi một người uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, làm đảo lộn cân bằng điện giải trong cơ thể.

Từ vụ người phụ nữ tử vong sau khi uống 2 lít nước trong 20 phút, chuyên gia chỉ ra dấu hiệu 'ngộ độc nước' đáng lưu tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Phụ nữ Thủ đô, ngộ độc nước xảy ra khi con người uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn hoặc khi thận giữ lại quá nhiều nước do các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Tình trạng thừa nước có thể làm suy yếu chức năng não bộ do tăng lượng nước trong máu và khiến nồng độ natri giảm xuống mức nguy hiểm.

Hạ natri máu trong những trường hợp nghiêm trọng khiến cho chất lỏng bên ngoài xâm nhập vào bên trong tế bào và gây sưng tấy. Đặc biệt, nếu đó là các tế bào não, tình trạng này sẽ gây tử vong.

Ngộ độc nước hiếm khi xảy ra nhưng những người sống ở vùng khí hậu nóng bức hoặc đang tham gia các sự kiện thể thao, nếu uống quá nhiều nước trong 1 thời gian ngắn có thể bị ngộ độc nước.

Từ vụ người phụ nữ tử vong sau khi uống 2 lít nước trong 20 phút, chuyên gia chỉ ra dấu hiệu 'ngộ độc nước' đáng lưu tâm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng của ngộ độc nước gồm:

- Đau đầu

- Buồn nôn, nôn

- Buồn ngủ

- Chuột rút

- Mệt mỏi

- Nhìn đôi

- Tăng huyết áp

- Lú lẫn

- Khó thở

Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể có rối loạn chức năng thần kinh trung ương, co giật, tổn thương não, hôn mê và có thể dẫn tới tử vong. 

8 cốc nước (tương đương khoảng 1,9 lít nước) được coi là tiêu chuẩn vàng về lượng nước nên uống trong ngayf đối với 1 người bình thường (không tính tới việc tham gia các hoạt động thể chất hoặc yếu tố môi trường). Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tùy theo từng trường hợp, lượng nước nên uống trong ngày dao động từ 6-13 cốc/ngày. 

Nước cần thiết cho các chức năng của cơ thể như đào thải chất thải, duy trì nhiệt độ cơ thể, bôi trơn các khớp,... Tuy nhiên, việc uống hết lượng chất lỏng cần thiết cho 1 ngày chỉ trong một vài phút sẽ gây hại nhiều hơn là lợi.  

Chính vì thế, để phòng tránh ngộ độc nước, mọi người không nên uống quá 13 cốc nước mỗi ngày. Đồng thời, chỉ nên uống dưới 1 lít nước/giờ. 

Nếu tập thể dục hoặc hoạt động dưới trời nắng, mọi người có thể uống từ 0,4-0,6 lít nước trước đó 2 giờ để ngăn ngừa mất nước hoặc thừa nước sau đó. 

Đồ uống thể thao cũng giúp bổ sung lượng đường, natri và kali bị mất qua mồ hôi.

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Từ khóa:   ngộ độc nước đột quỵ sống khoẻ tin y tế

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