Loại củ có vỏ ngoài xấu xí nhưng được ví như "viên ngọc quý" tự nhiên: Bảo vệ sức khoẻ, tốt cho tiêu hoá, giảm viêm xương khớp

Hành tây là loại củ có hình dạng giống bóng đèn tròn, còn được gọi là hành củ hay củ . ành. Hành tây mọc dưới lòng đất, được trồng phổ biến trên toàn thế giới và có quan hệ gần với hẹ, tỏi và hành lá. Đây là nguyên liệu chủ yếu trong nhiều món ăn, được chế biến rất đa dạng, từ nướng, luộc, chiên, rang, xào, lăn bột hoặc thậm chí là ăn sống. Mặc dù, có nhiều kích thước, hình dạng và màu sắc khác nhau nhưng loại hành tây phổ biến nhất thường có màu trắng. Tùy thuộc vào giống và mùa, hương vị của hành tây dao động từ dịu nhẹ và hơi ngọt, đến rất cay và nồng.

Hành sống rất ít calo, chỉ khoảng 40 calo trên mỗi 3,5 ounce (100 gram). Một củ hành tươi có 89% là nước, 9% carbs và 1,7% chất xơ, kèm theo một lượng nhỏ protein và chất béo. Cụ thể, các chất dinh dưỡng chính trong 100 gram hành tây sống bao gồm:

Nước: 89%

Protein: 1,1 gram

Carbs: 9,3 gram

Đường: 4.2 gram

Chất xơ: 1,7 gram

Chất béo: 0,1 gram

Công dụng tuyệt vời của hành tây đối với sức khoẻ

1. Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Hành tây chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm, giảm triglyceride và giảm mức cholesterol - tất cả đều có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Đặc tính chống viêm mạnh mẽ của chúng cũng có thể giúp giảm huyết áp cao và bảo vệ chống lại cục máu đông.

2. Chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các hợp chất ức chế quá trình oxy hóa, một quá trình dẫn đến tổn thương tế bào và góp phần gây ra các bệnh như ung thư, tiểu đường và bệnh tim.

Hành tây là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa. Trên thực tế, chúng chứa hơn 25 loại chất chống oxy hóa flavonoid khác nhau.

3. Chứa các hợp chất chống ung thư

Ăn rau thuộc chi hành như tỏi và hành tây có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm dạ dày và đại trực tràng.

Hành tây cũng chứa fisetin và quercetin, chất chống oxy hóa flavonoid có thể ức chế sự phát triển của khối u.

4. Kiểm soát lượng đường trong máu

Ăn hành tây có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, điều này đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Các hợp chất cụ thể được tìm thấy trong hành tây, chẳng hạn như quercetin và các hợp chất lưu huỳnh, có tác dụng chống đái tháo đường.

5. Có thể tăng cường sức khoẻ xương

Hành tây, có thể giúp hỗ trợ xương chắc khỏe.

Một nghiên cứu ở 24 phụ nữ trung niên và sau mãn kinh cho thấy những người tiêu thụ 100 ml nước ép hành tây mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện mật độ khoáng xương và hoạt động chống oxy hóa so với nhóm đối chứng.

Hành tây giúp giảm căng thẳng oxy hóa, tăng mức độ chống oxy hóa và giảm mất xương, có thể ngăn ngừa loãng xương và tăng mật độ xương.

6. Có đặc tính kháng khuẩn

Hành tây có thể chống lại các vi khuẩn nguy hiểm tiềm tàng, như E.coli, trực khuẩn mủ xanh,..

Quercetin chiết xuất từ ​​hành tây dường như là một cách đặc biệt mạnh mẽ để chống lại vi khuẩn.

7. Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Hành tây là một nguồn giàu chất xơ và prebiotic, cần thiết cho sức khỏe đường ruột tối ưu.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các axit béo chuỗi ngắn này tăng cường sức khỏe đường ruột, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm viêm và tăng cường tiêu hóa.

Hành tây đặc biệt giàu prebiotic inulin và fructooligosacarit. Những thứ này giúp tăng số lượng vi khuẩn thân thiện trong ruột của bạn và cải thiện chức năng miễn dịch.

8. Dễ dàng thêm vào chế độ ăn uống của bạn

Hành tây là một mặt hàng chủ lực trong nhà bếp trên khắp thế giới. Nó cung cấp hương vị cho các món ăn mặn và có thể được thưởng thức sống hoặc nấu chín.

Chưa kể, chúng có thể tăng lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất của bạn.