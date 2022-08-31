Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện vi nhựa mắc kẹt sâu bên trong phổi con người

Sức khỏe 31/08/2022 07:44

Các nhà khoa học đã lần đầu tiên phát hiện ra vi nhựa mắc kẹt trong phổi của người sống trong một nghiên cứu lớn chỉ ra rằng chúng ta đang hít phải những chất nguy hiểm này mà không hề hay biết. Nghiên cứu mới cho thấy tác động nguy hiểm mà điều này có thể gây ra đối với hệ hô hấp, gây ra các vấn đề nghiêm trọng.

Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện vi nhựa mắc kẹt sâu bên trong phổi con người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vi nhựa là những mảnh nhựa nhỏ có chiều dài dưới 5 mm và được tìm thấy nằm rải rác trên các đại dương, núi và trong không khí. Chúng được tạo ra từ các mảnh vụn nhựa lớn bị phân hủy thành các mảnh nhỏ hơn và li ti hơn. Những hạt nhỏ này dễ dàng đi qua các hệ thống lọc nước và cuối cùng ở đại dương, gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với đời sống thủy sinh.

Một nhóm các nhà khoa học từ Trường Y Hull York và Đại học Hull đã tìm thấy 39 vi nhựa từ 11 trong số 13 mẫu mô phổi được thử nghiệm, cao hơn bất kỳ thử nghiệm nào trong phòng thí nghiệm trước đó. Nghiên cứu đã được chấp nhận để xuất bản bởi tạp chí Science of the Total Environment.

Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện vi nhựa mắc kẹt sâu bên trong phổi con người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Microplastics (vi nhựa) trước đây đã được tìm thấy trong các mẫu khám nghiệm tử thi của con người, đây là nghiên cứu mạnh mẽ đầu tiên cho thấy vi nhựa trong phổi của người sống." Nó cũng cho thấy rằng chúng nằm ở phần dưới của phổi. Đường hô hấp ở phổi rất hẹp nên không ai nghĩ rằng chúng có thể đến được đó, nhưng rõ ràng là chúng có thể xảy ra", Tiến sĩ Laura Sadofsky, Giảng viên cao cấp về y học hô hấp tại Trường Y Hull York và là tác giả chính của bài báo cho biết.

Nghiên cứu được thực hiện trên các mô phổi sống được thu thập từ các quy trình phẫu thuật được thực hiện trên những bệnh nhân vẫn còn sống, như một phần của quá trình chăm sóc y tế thông thường của họ.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra 12 loại vi nhựa khác nhau có nhiều công dụng và thường được tìm thấy trong bao bì, chai lọ, quần áo, dây thừng / sợi xe và nhiều quy trình sản xuất. Nhóm nghiên cứu nói rằng họ cũng phát hiện thấy mức độ vi nhựa cao hơn đáng kể ở bệnh nhân nam so với nữ.

Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện vi nhựa mắc kẹt sâu bên trong phổi con người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Chúng tôi không hy vọng sẽ tìm thấy số lượng các hạt cao nhất ở các vùng thấp hơn của phổi, hoặc các hạt có kích thước như chúng tôi tìm thấy. Điều này thật đáng ngạc nhiên vì đường thở nhỏ hơn ở các phần dưới của phổi", Tiến sĩ Laura nói.

Nghiên cứu cho thấy sự hiện diện của 11 vi nhựa ở phần trên của phổi, 7 ở phần giữa và 21 ở phần dưới của phổi "đó là một phát hiện bất ngờ". Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy vi nhựa có kích thước và hình dạng mà con người có thể hít thở được.

Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện vi nhựa mắc kẹt sâu bên trong phổi con người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu trước đó đã tìm thấy những hạt nhựa nhỏ bé này trong máu làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe trên toàn thế giới. Trước đó, các nhà khoa học nghiên cứu những hạt nhỏ bé này đã phát hiện chúng trong không khí xung quanh dãy núi Pic du Midi ở độ cao 2.877 mét ở dãy núi Pyrenees của Pháp.

Theo Indiatoday

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