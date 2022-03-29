Ăn thực phẩm có đặc tính chống viêm có thể giảm đau bụng. Những thực phẩm này bao gồm quả việt quất, bí, anh đào, ớt chuông, cà chua, cá có nhiều axit béo omega-3, đậu, rau xanh và hạnh nhân. Những thực phẩm này cũng cải thiện sức khỏe tổng thể của cơ thể.

Bạn nên kết hợp những thực phẩm này vào chế độ ăn uống trong suốt cả năm, thay vì chỉ trong các kỳ kinh nguyệt để tánh đau bụng kinh. Thực phẩm có đường, thực phẩm chiên và béo, bánh mì trắng hoặc mì ống, rượu, caffeine và thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ đau bụng.

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Trà hoa cúc, bạc hà, thì là, quế, gừng, rễ nghệ và thì là là một số loại thảo mộc có tác dụng chống viêm và có thể làm giảm cơn đau. Nhấm nháp hai tách trà có chứa các loại thảo mộc này mỗi ngày có thể giúp giảm đau bụng. Có thể thêm một mẩu nhỏ gừng hoặc củ nghệ vào nước nóng hoặc trà thảo mộc, nó sẽ trở thành thức uống giảm chuột rút hiệu quả.

3. Liệu pháp nhiệt

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Chườm đệm nóng, chai nước nóng, khăn nóng hoặc khăn quấn nóng lên vùng bụng và lưng giúp thư giãn các cơ ở bụng, giảm đau và giảm co thắt vùng bụng. Tắm nước nóng với việc sử dụng tinh dầu hoặc tắm vòi hoa sen cũng có thể hữu ích cho bạn.

4. Thực hành ăn uống lành mạnh

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Nhai thức ăn từ từ, không nói chuyện trong khi ăn, đảm bảo thức ăn được nấu chín kỹ, không nằm ngay sau khi ăn và giảm uống cà phê, trà.

5. Các bài tập bổ trợ sức khỏe

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Các bài tập thể dục nhẹ nhàng như yoga, vươn vai, thái cực quyền có thể giúp giảm căng thẳng và thư giãn cơ bụng. Hoạt động thể chất có thể giúp giảm đầy hơi, chướng bụng và táo bón.

Đau bụng do những nguyên nhân nào?

Đau bụng có thể cấp tính hoặc mãn tính, liên tục hoặc ngắt quãng, nhẹ hoặc nặng và có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như:

Hội chứng ruột kích thích ( IBS )

Chướng khí hoặc đầy hơi

Dị ứng thực phẩm

Loét dạ dày tá tràng

Viêm dạ dày (nhiễm trùng dạ dày)

Táo bón

Bệnh tiêu chảy

Căng hoặc kéo cơ bụng

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản ( GERD )

Thoát vị

Bệnh viêm vùng chậu

Viêm ruột thừa

Ung thư dạ dày, tuyến tụy, gan, ống mật, túi mật hoặc các tế bào miễn dịch

Viêm tụy

Viêm túi mật

Giảm cung cấp máu cho ruột do mạch máu bị tắc nghẽn

Các biến chứng khi mang thai

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Nếu gặp phải cơn đau dữ dội liên tục, có thể bạn đnag gặp phải những mầm bệnh tiềm ẩn, vì thế nên gặp bác sĩ để được tham vấn và điều trị kịp thời.

Theo MenicineNet