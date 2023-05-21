Kinh hãi thanh niên bị 3 thanh sắt đâm xuyên vùng thân dưới, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Sức khỏe 21/05/2023 15:31

Vết thương nghiêm trọng xuyên thấu tầng sinh môn, tổn thương cơ thắt hậu môn và 1/3 dưới trực tràng, xuyên thủng bàng quang; xuyên thấu từ 1/3 G đùi lên vỡ chỏm xương đùi thủng trần ổ cối; xuyên thấu 1/3 G cẳng chân T xuyên lên thấu qua đùi trái.

Theo thông tin Báo điện tử Công Luận, tuần qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành cấp cứu cho trường hợp bệnh nhân tai nạn lao động với tổn thương lớn, nguy kịch.

Theo lời kể của người nhà, khi đang lao động bệnh nhân bị ngã từ độ cao nhà 5 tầng xuống cọc bê tông có để sắt chờ trong tư thế nằm sấp, có 3 cọc sắt xoắn phi 14 đâm xuyên từ bụng qua vùng hạ vị, mông và tới đùi cẳng chân trái bệnh nhân.

Tại hiện trường đã được dùng cưa cắt đứt 3 cọc sắt để hạ được bệnh nhân xuống và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Kinh hãi thanh niên bị 3 thanh sắt đâm xuyên vùng thân dưới, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1
3 thanh sắt đâm xuyên vùng hạ bộ bệnh nhân - Ảnh: Báo điện tử Công Luận

Bệnh nhân là nam, sinh năm 2004, đang làm xây dựng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân được sơ cứu tại bệnh viện tuyến trước (truyền dịch, giảm đau) sau đó chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giờ thứ 3 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, đau nhiều, tư thế nằm sấp do các thanh sắt đâm xuyên nhiều vị trị trên cơ thể làm cố định tư thế người, mông và chân.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, toàn bộ kíp trực ngoại đã tổ chức hội chẩn cấp cứu và lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng mổ.

Kíp cấp cứu, phẫu thuật có sự tham gia của nhiều chuyên khoa: Cấp cứu, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tiêu hóa, tiết niệu, phẫu thuật mạch máu, chấn thương tiến hành xử trí cấp cứu. 

Kíp cấp cứu cho biết, vết thương của bệnh nhân xuyên thấu tầng sinh môn, tổn thương cơ thắt hậu môn và 1/3 dưới trực tràng, xuyên thủng bàng quang; xuyên thấu từ 1/3 G đùi lên vỡ chỏm xương đùi thủng trần ổ cối; xuyên thấu 1/3 G cẳng chân T xuyên lên thấu qua đùi trái.

Các chuyên khoa của Bệnh viện TWQĐ 108 đã phối hợp, nhanh chóng đưa ra phương án tối ưu, chủ động kiểm soát các mạch máu lớn trước, trong và sau khi rút các thanh kim loại, giải quyết tổn thương.

Theo thông tin từ Báo Công Lý, trong cuộc phẫu thuật, kíp gây mê đã đặt ống nội khí quản trong tình trạng bệnh nhân phải giữ nguyên tư thế nằm sấp trên cáng. Kíp phẫu thuật mạch máu đảm bảo khi rút thanh sắt không gây tổn thương thêm các mạch máu.

Theo bác sĩ Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật, nếu không thực hiện được việc này, các mạch máu lớn sẽ bị tổn thương khi rút thanh kim loại ra khỏi cơ thể, gây chảy máu lớn, có thể làm bệnh nhân tử vong.

Sau khi rút các thanh sắt ra khỏi cơ thể, các bác sĩ khâu vết rách lớn mặt trước bàng quang, phẫu thuật mở kiểm tra toàn bộ tạng trong ổ bụng và làm hậu môn nhân tạo, đồng thời mổ lấy mảnh xương vỡ trần ổ cối bên trái.

Hiện, bệnh nhân ổn định, sẽ được xử trí tổn thương xương khớp trong thời gian tới.

Bác sĩ khuyến cáo, việc bảo đảm an toàn lao động cần được thực hiện đầy đủ để tránh những hậu quả lớn, gây nguy hiểm đến tính mạng người lao động.

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