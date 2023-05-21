Hết thuốc giải độc, 3 bệnh nhân nhiễm độc do ăn chả lụa chỉ còn cách thở máy

Sức khỏe 21/05/2023 14:23

Chất độc của botulinum làm tổn thương hệ thần kinh dẫn tới liệt cơ. Bệnh nhân ngộ độc botulinum sẽ được dùng thuốc BAT để giải độc. Tuy nhiên hiện thuốc này ở Việt Nam đã cạn.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, trưa 21/5, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về vụ 3 người lớn ngộ độc botulium sau khi ăn chả lụa, TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hiện việc điều trị cho những bệnh nhân này đang rất gian nan vì không còn thuốc giải.

Cập nhật tình hình sức khỏe các bệnh nhân đến trưa nay cũng vẫn vậy, tình hình không có gì thay đổi, chưa có gì tiến triển hơn. Các bệnh nhân đã bị liệt.

Hết thuốc giải độc, 3 bệnh nhân nhiễm độc do ăn chả lụa chỉ còn cách thở máy - Ảnh 1
Thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) đã cạn tại Việt Nam - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trả lời câu hỏi có phương án nào thay thế để cứu chữa các bệnh nhân ngộ độc hay không, bác sĩ cho rằng không có phương án thay thế, hiện cũng không có thuốc nào để thay thế, chỉ có thuốc giải mới giải được.

Cách cứu chữa hiện tại là cho bệnh nhân thở máy và nuôi dưỡng, điều trị theo triệu chứng. 

Theo bác sĩ, trên thế giới, các ca ngộ độc botulinum không phải hiếm. Đơn cử, theo số liệu tại Mỹ, mỗi năm nước này vẫn ghi nhận dao động từ 150 - 300 ca ngộ độc botulinum.

Còn ở Việt Nam, trước đây ít có khả năng để chẩn đoán được bệnh này. Nay thì chẩn đoán phát hiện dễ dàng. Một trường hợp ngộ độc botulinum được sử dụng thuốc BAT giải độc đặc hiệu sớm thì chỉ trong vòng 48 đến 72 giờ là bệnh nhân có khả năng thoát ra khỏi tình trạng bị liệt và cũng không phải dẫn đến tình trạng phải thở máy.

Hoặc nếu bắt đầu thở máy 1-2 ngày nghĩa là rất sớm sau khi ngộ độc, thì trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày, bệnh nhân có thể hồi phục và có thể bỏ được máy thở, tập vật lý trị liệu để trở về với cuộc sống bình thường, sức khỏe ổn định trở lại.

Tuy nhiên, nếu không có thuốc giải độc BAT thì các bác sĩ chỉ có thể điều trị hỗ trợ. Điều trị hỗ trợ chủ yếu là nuôi dưỡng và thở máy (và thở máy sẽ phải kéo dài và có nhiều biến chứng nguy hiểm), bởi vì với bệnh lý này, chất độc của botulinum làm cho tổn thương hệ thần kinh dẫn tới liệt cơ.

Hết thuốc giải độc, 3 bệnh nhân nhiễm độc do ăn chả lụa chỉ còn cách thở máy - Ảnh 2
Bệnh nhân nhiễm độc giờ chỉ có thể thở máy - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 20/5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đơn vị này cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) hội chẩn phát hiện thêm 3 ca nghi ngộ độc botulinum. Cả 3 bệnh nhân trên đều ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), trong đó có 2 anh em ruột 18 tuổi và 26 tuổi, người còn lại là nam 45 tuổi. 

Khai thác bệnh sử, trước đó 2 anh em có ăn bánh mì chả lụa, người đàn ông ăn mắm để lâu ngày. Kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy bệnh nhân nhiễm độc botulinum nguồn gốc từ thức ăn. Tuy nhiên hiện thuốc giải độc BAT đã cạn kiệt nên phương án điều trị cho 3 bệnh nhân hiện nay chủ yếu là hỗ trợ gồm nuôi dưỡng và thở máy.

 

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