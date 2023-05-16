Vợ chồng chị T. có đi ăn ốc buổi tối, tuy nhiên sau đó cả hai thấy tê lưỡi, tê đầu môi, tê bì chân tay, chóng mặt, đi lại khó khăn nên lập tức đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, vợ chồng anh P.V.X (42 tuổi) và vợ là chị T.T.T (35 tuổi, cùng trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) bị ngộ độc nặng khi vô tình ăn phải loại ốc biển có độc tính.

Vợ chồng anh P.V.X (42 tuổi) và vợ là chị T.T.T (35 tuổi) bị ngộ độc nặng khi vô tình ăn phải loại ốc biển có độc tính - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Được biết, trước khi nhập viện 1 ngày, vợ chồng anh có đi ăn ốc buổi tối. Sau ăn, hai vợ chồng thấy tê lưỡi, tê đầu môi, tê bì chân tay; đến sáng ngủ dậy xuất hiện tình trạng chóng mặt, đi lại khó khăn. Ngay lập tức cả hai đến bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp cứu.

Theo thông tin từ VTV News, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy nhanh chóng điều trị thải độc, hồi sức tích cực theo phác đồ. Nguyên nhân ban đầu được chuẩn đoán là bệnh nhân bị ngộ độc hải sản-ốc biển. Sau 5 ngày tình trạng sức khỏe hai bệnh nhân hồi phục tốt và đã được xuất viện về nhà.

Khi có dấu hiệu ngộ độc cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Qua tình trạng của hai bệnh nhân trên, Bác sĩ Nguyễn Thế Hưng-Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Bãi Cháy thông tin trên VTV News cũng khuyến cáo người dân cần lưu ý không nên ăn những loại hải sản mới lạ, không rõ nguồn gốc, tên gọi, cần phân biệt được một số loại hải sản chứa độc tố có thực thể giống với hải sản không độc tố trước khi sử dụng. Đồng thời, khi có dấu hiệu ngộ độc cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

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