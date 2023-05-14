Hà Nội: Xử phạt 122 triệu đồng, đình chỉ hoạt động một phòng khám vì một loạt vi phạm nghiêm trọng

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế thành phố đã ra quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng trong 2 tháng; đình chỉ hoạt động Ngoại khoa của phòng khám trong thời gian 2 tháng; đình chỉ hoạt động của phòng khám.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống , ngày 12/5/2023, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần đầu tư Tân Thiên Hoà với số tiền 122 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của Phòng khám đa khoa Thiện Hòa trực thuộc Công ty.

Theo điều tra ban đầu, cơ sở này đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc khám và chữa bệnh. Cụ thể, dẫn nguồn tìn từ trang Văn hóa (Cơ quan bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kết luận cơ sở này đã vi phạm 5 quy định:

Riêng với các quảng cáo, sở cũng yêu cầu cơ sở này thu hồi các nội dụng quảng cáo vi phạm trước đó.

Nội dung khám, điều trị bệnh nam khoa quảng cáo trên website vi phạm - Ảnh: Văn hóa

Một là, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định

Hai là, phòng khám sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Ba là, sổ y bạ cấp cho người bệnh điều trị ngoại trú không ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người bệnh, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán bệnh tật.

Bốn là, phòng khám không tuân thủ đúng quy định chuyên môn, kỹ thuật trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Năm là, quảng cáo dịch vụ đặc biệt (khám bệnh, chữa bệnh) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Cũng theo thông tin từ Báo Tiền Phong, thời gian gần đây, nhiều phòng khám ở TPHCM bị ngành y tế đình chỉ hoạt động, tước giấy phép nhưng sau đó vẫn chống lệnh, ngang nhiên hoạt động.

Theo đó, Phòng khám Tâm lý y khoa – Tâm thần kinh Quốc Nam bị xử phạt vì hoạt động khi biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; nhân viên không đeo bảng tên; Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; Bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được bán thuốc y học cổ truyền theo quy định của pháp luật; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Không chỉ Phòng khám Tâm lý y khoa – Tâm thần kinh Quốc Nam, trước đó vào ngày 15/12/2022, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã xử phạt vi phạm hành chính với Phòng khám Hồng Phong (phường 3, quận 5) và Phòng khám đa khoa Quốc Tế (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) mỗi phòng khám 100 triệu đồng. Hai phòng khám này cũng bị đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, vừa mới thực hiện đình chỉ được vài ngày, hai phòng khám này đã ngang nhiên mở cửa hoạt động. Trước việc chống lệnh này, mới đây Sở Y tế TPHCM đã tiếp tục ra quyết định đình chỉ hoạt động trong vòng 24 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.