Hút thuốc, uống rượu nhiều năm, cụ ông bàng hoàng phát hiện ung thư lợi, khối u lấp đầy miệng

Sức khỏe 11/05/2023 17:54

Người đàn ông ở Nam Định xuất hiện khối sùi loét trong miệng gây đau không ăn uống được, đi khám bác sĩ kết luận mắc ung thư ung thư lợi hàm dưới.

Dẫn nguồn tin từ Sức khỏe và đời sống, bệnh nhân Nguyễn Văn N. sinh năm 1952, ở Nam Định, với tiền sử hút thuốc, uống rượu nhiều năm. 6 tháng trước khi đến bệnh viện ông thấy trong miệng xuất hiện khối sùi loét. Điều này khiến ông N không thể ăn uống và vô cùng đâu nhứt. 

Hút thuốc, uống rượu nhiều năm, cụ ông bàng hoàng phát hiện ung thư lợi, khối u lấp đầy miệng - Ảnh 1
Bệnh nhân Nguyễn Văn N. thấy trong miệng xuất hiện khối sùi loét - Ảnh: Sức khỏe đời sống

Khoảng 2 tuần trước, ông N. thấy khối u phát triển nhanh, không ăn uống được, thỉnh thoảng chảy máu qua đường miệng, nói chuyện khó khăn … nên gia đình đã đưa ông tới bệnh viện địa phương để được thăm khám. Sau khi thăm khám các bác sĩ nghi ngờ ung thư nên đã chuyển ông tới Bệnh viện K.

Tại đây, ông được bác sĩ đưa ra kết luận mắc ung thư lợi hàm dưới. 

Hút thuốc, uống rượu nhiều năm, cụ ông bàng hoàng phát hiện ung thư lợi, khối u lấp đầy miệng - Ảnh 2
Bác sĩ đưa ra kết luận mắc ung thư lợi hàm dưới - Ảnh: Sức khỏe đời sống

Cùng triệu chứng, theo thông tin từ VnExpress, ông N.V.L. (59 tuổi, Tiền Giang) có vết loét ở dưới lưỡi. Tổn thương lớn dần. Ông đến Bệnh viện Ung bướu TP HCM và được chẩn đoán ung thư sàn miệng. Đây là hậu quả của 14 năm uống rượu và 43 năm hút thuốc lá.

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