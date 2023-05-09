Bệnh viện ở TPHCM bổ sung nhiều băng ca vì bệnh nhân hô hấp gia tăng

Sức khỏe 09/05/2023 12:50

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, số bệnh hô hấp tại bệnh viện ở TPHCM ngày một gia tăng khiến nhiều người lo ngại.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, tình hình bệnh nhân hô hấp ngày càng tăng mạnh ở Tp.HCM. Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thế Hoàng, Trưởng khoa Nội hô hấp bệnh viện Thống Nhất chia sẻ, thời gian gần đây, khoa có công suất 50-60 giường bệnh, nhưng hiện tại phải kê thêm 10-15 băng ca để bệnh nhân mới vào nằm tạm thời.

Bệnh viện ở TPHCM bổ sung nhiều băng ca vì bệnh nhân hô hấp gia tăng - Ảnh 1
Tình hình bệnh nhân hô hấp ngày càng tăng mạnh ở Tp.HCM - Ảnh: Báo Dân Trí

Bệnh nhân P.Q.A. (trú tại quận Tân Phú) cho biết, ông thường bị tắc nghẽn phế quản mãn tính đã lâu, mỗi khi thời tiết thay đổi, mưa gió hay nắng nóng đều bị ảnh hưởng sức khỏe. Khi nhập viên, ông đã tình trạng khó thở nặng, phải đi cấp cứu và thở oxy 3 ngày.

Bệnh viện ở TPHCM bổ sung nhiều băng ca vì bệnh nhân hô hấp gia tăng - Ảnh 2
Bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính dễ bị ảnh hưởng sức khỏe khi thời tiết thay đổi - Ảnh: Báo Dân Trí

Còn bà Đ.T.P. (76 tuổi - Củ Chi) đã phải cấp tốc lên Bệnh viện Thống Nhất nhập viện điều trị. Trước khi nhập viện, bệnh nhân bất ngờ bị ho nhiều, không ăn được, khiến sức khỏe suy kiệt. Qua chẩn đoán, bác sĩ cho biết cụ bà bị viêm phổi nặng. Bệnh nhân được truyền nước biển và điều trị nội khoa, thở oxy. Đến nay, tình trạng cụ bà đã phần nào cải thiện hơn.

Bệnh viện ở TPHCM bổ sung nhiều băng ca vì bệnh nhân hô hấp gia tăng - Ảnh 3
Cụ bà bị viêm phổi nặng, được truyền nước biển và điều trị nội khoa, thở oxy - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước tình hình dịch Covid-19 có khả năng bùng phát mạnh trở lại và thời tiết oi bức thất thường, bệnh hô hấp là một trong những tình trạng đáng quan tâm và lên kế hoạch điều trị kịp thời. 

Theo nguồn tin từ VOV, tháng 11 năm 2022 vừa qua, bệnh hô hấp ở TP.HCM đang diễn biến phức tạp cả ở người lớn và trẻ em. Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM mỗi ngày điều trị khoảng hơn 300 bệnh nhi, trong đó số bệnh nhân nặng chiếm khoảng 10%.

Bệnh viện ở TPHCM bổ sung nhiều băng ca vì bệnh nhân hô hấp gia tăng - Ảnh 4
Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM mỗi ngày điều trị khoảng hơn 300 bệnh nhi - Ảnh: VOV

Còn ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng vào tháng 11 năm vừa qua, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 2.000 bệnh nhi đến khám, trong đó chủ yếu là trẻ mắc bệnh đường hô hấp như: Viêm hô hấp trên, viêm hô hấp dưới, viêm tiểu phế quản, cúm, nhiễm siêu vi đường hô hấp....

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