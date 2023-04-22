Con đường phía trước khi biết có vấn đề với tiểu đường nên là tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ, phác thảo một kế hoạch để quản lý tiểu đường và chú ý đến lượng đường trong máu của bạn. Hầu hết những người mắc bệnh tiểu đường thường tự hỏi họ nên kiểm tra lượng đường trong máu bao lâu một lần. Nhưng bên cạnh đó, điều quan trọng là phải hỏi xem liệu có những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến tần suất bạn thực hiện xét nghiệm bệnh tiểu đường hay không. Câu trả lời là có!

Bác sĩ có thể giúp bạn hiểu khi nào và tần suất bạn nên làm xét nghiệm. Dưới đây là một số yếu tố phổ biến bạn nên xem xét.

Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ (ADA), bệnh nhân tiểu đường nên kiểm tra lượng đường trong máu ít nhất ba lần một ngày, đặc biệt nếu bạn cần tiêm nhiều mũi insulin. Tuy nhiên, số lượng đường huyết bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 nên uống có thể khác nhau và thay đổi tùy theo nhu cầu và mục tiêu của họ.

Lưu ý những thay đổi trong lối sống của bạn

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Một số yếu tố lối sống đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý lượng đường trong máu của bạn. Bệnh nhân tiểu đường cần theo dõi các loại thực phẩm họ ăn hoặc tránh, số lượng bài tập họ làm, các loại thuốc họ đã bắt đầu sử dụng, v.v. Tất cả những thay đổi này khuyến khích việc kiểm tra thường xuyên, vì lượng đường trong máu liên tục dao động.

Thuốc

Mayo Clinic giải thích rằng thuốc trị tiểu đường hướng tới việc giảm sản xuất glucose trong gan và cải thiện độ nhạy cảm của cơ thể với insulin để cơ thể bạn sử dụng insulin hiệu quả hơn. Điều này đôi khi có thể gây hạ đường huyết hoặc lượng đường trong máu thấp.

Lượng đường trong máu thấp có thể nguy hiểm như lượng đường trong máu cao. Đây là lý do tại sao, nếu bạn đã được kê đơn thuốc, hãy đảm bảo kiểm tra thường xuyên để tránh bất kỳ biến chứng nào.

Lượng đường trong máu lúc chẩn đoán là gì?

Theo Mayo Clinic, những người có lượng đường trong máu cao tại thời điểm chẩn đoán nên kiểm tra thường xuyên hơn. Thông thường, mức đường huyết lúc đói dưới 100 mg/dL là bình thường. Nếu kết quả là 126 mg/dL hoặc cao hơn trong hai lần xét nghiệm riêng biệt, thì có thể bạn mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, nếu nó ở đâu đó gần 500 mg/dL khi bạn được chẩn đoán lần đầu, bạn cần kiểm tra thường xuyên hơn những người có lượng đường trong máu ở mức 180 mg/dL.

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Nếu bạn đang băn khoăn không biết khi nào nên kiểm tra lượng đường trong máu, đây là một số thời điểm kiểm tra thường xuyên để tham khảo.

Trước cả ba bữa ăn

Sau khi tập luyện

Trước khi đi ngủ nếu bạn tiêm nhiều mũi hàng ngày

Nếu bạn đang sử dụng insulin tác dụng kéo dài, thì bạn chỉ cần thử một lần trước bữa sáng, trước bữa tối hoặc trước khi đi ngủ.

Thay đổi lối sống có thể giúp ích

Chế độ ăn uống, tập thể dục và cân nặng khỏe mạnh đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn. Ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp điều chỉnh bệnh tiểu đường của bạn. Hạn chế thực phẩm nhiều đường và chất béo, đồng thời hạn chế lượng carb.

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Tập thể dục thường xuyên, ngay cả khi nó có nghĩa là đi bộ ngắn. Duy trì cân nặng khỏe mạnh, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu bạn ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Kiểm soát khẩu phần ăn cũng có thể giúp bạn làm điều đó.