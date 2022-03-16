Không muốn lượng Cholesterol cao thì nên tránh xa 4 loại thực phẩm nãy kẻo rước họa vào thân

Sức khỏe 16/03/2022 15:39

Cholesterol vốn là một phần quan trọng trong cơ thể, giúp tạo nên màng tế bào, một số nội tiết tố và nhiều vai trò quan trọng khác. Nhưng Cholesterol cao thì lại là nỗi ám ảnh với nhiều người bởi có liên quan đến bệnh tim và đột quy. Do đó, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không muốn lượng Cholesterol cao vượt mức thì hãy tránh gấp 4 loại thực phẩm dưới đây

Cholesterol cao có liên quan đến sự lựa chọn chế độ ăn uống kém:

Nếu chế độ ăn uống phù hợp, bạn không phải lo lắng về nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Tuy nhiên, đôi khi không thể cưỡng lại sự ngon miệng của một vài món ăn và đôi khi không hoàn toàn nhận thức được các thành phần của thức ăn mà chúng ta sẽ mắc phải những sai lầm đáng tiếc, đặt chúng ta vào nguy cơ phát triển các biến chứng sức khỏe. Một trong những biến chứng sức khỏe có liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống kém là cholesterol cao. Mức cholesterol tăng cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết: "Trên toàn cầu, một phần ba số ca bệnh thiếu máu cơ tim là do cholesterol cao", Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thêm rằng cholesterol toàn phần tăng là nguyên nhân chính gây ra gánh nặng bệnh tật ở cả quốc gia phát triển và đang phát triển như một yếu tố nguy cơ của thiếu máu cục bộ bệnh tim và đột quỵ. Năm 2008, tỷ lệ tăng cholesterol toàn cầu ở người trưởng thành là 39% (nam là 37% và nữ là 40%). Theo Trường Y Harvard, để giảm nguy cơ phát triển các biến chứng liên quan đến tim do cholesterol cao, người ta cần ngừng tiêu thụ thịt đỏ, đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn và đồ nướng

1.Thịt đỏ:

Thịt đỏ luôn được coi là không tốt cho cholesterol và những người có cholesterol cao thường được đề nghị không ăn thịt đỏ để sự hài hòa cholesterol trong cơ thể không bị xáo trộn. Thịt bò, thịt lợn và thịt cừu thường chứa nhiều chất béo bão hòa. Các loại thịt như trong bánh hamburger, xương sườn, sườn lợn và thịt quay có hàm lượng chất béo cao nhất. Bạn không cần phải tránh hoàn toàn thịt mà chỉ nên ăn khi có dịp. Hạn chế theo kích cỡ khẩu phần được đề nghị là 0.085kg và chọn những miếng thịt nạc hơn như thăn ngoại bò, thăn lợn hoặc thăn phi lê, các chuyên gia tại Trường Y Harvard cho biết

Không muốn lượng Cholesterol cao thì nên tránh xa 4 loại thực phẩm nãy kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2. Thịt được chế biến sẵn:

Các chuyên gia cảnh báo không nên tiêu thụ thịt chế biến sẵn, đặc biệt là đối với bệnh nhân cholesterol cao. Thịt chế biến thường sử dụng phần mỡ của thịt và do đó có hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa cực kỳ cao, có hại cho sức khỏe tim mạch của những người đã có lượng cholesterol cao. Mặc dù các chuyên gia đề xuất một số lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho các loại thịt chế biến sẵn, nhưng chúng cũng không phải là không có cholesterol

Không muốn lượng Cholesterol cao thì nên tránh xa 4 loại thực phẩm nãy kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Thức ăn nướng:

Đối với nhiều người, bánh quy và bánh ngọt là những thứ ngon nhất từng tồn tại trên hành tinh này. Từ trẻ em đến người lớn tuổi, tất cả mọi người đều thích ăn những món ngọt này như một món ăn nhẹ hoặc một món tráng miệng. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng lượng bơ, chất béo và đường cao đáng kinh ngạc không có lợi cho cơ thể con người và đặc biệt đối với n

Không muốn lượng Cholesterol cao thì nên tránh xa 4 loại thực phẩm nãy kẻo rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

hững người đã có mức cholesterol tăng vọt trong máu, nó sẽ tạo ra một thảm họa không lường trước được trong tương lai

4. Thức ăn chiên:

Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước những món chiên giòn. Các chuyên gia cũng đã cảnh báo không nên ăn các loại thực phẩm chiên ngập dầu vì chiên ngập dầu sẽ làm tăng mật độ năng lượng hoặc lượng calo của thực phẩm. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng nồi chiên không dầu hoặc sử dụng dầu lành mạnh để chiên thực phẩm.

Không muốn lượng Cholesterol cao thì nên tránh xa 4 loại thực phẩm nãy kẻo rước họa vào thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

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