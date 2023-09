Không muốn lượng Cholesterol cao thì nên tránh xa 4 loại thực phẩm nãy kẻo rước họa vào thân

Cholesterol cao có liên quan đến sự lựa chọn chế độ ăn uống kém:

Nếu chế độ ăn uống phù hợp, bạn không phải lo lắng về nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Tuy nhiên, đôi khi không thể cưỡng lại sự ngon miệng của một vài món ăn và đôi khi không hoàn toàn nhận thức được các thành phần của thức ăn mà chúng ta sẽ mắc phải những sai lầm đáng tiếc, đặt chúng ta vào nguy cơ phát triển các biến chứng sức khỏe. Một trong những biến chứng sức khỏe có liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống kém là cholesterol cao. Mức cholesterol tăng cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết: "Trên toàn cầu, một phần ba số ca bệnh thiếu máu cơ tim là do cholesterol cao", Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thêm rằng cholesterol toàn phần tăng là nguyên nhân chính gây ra gánh nặng bệnh tật ở cả quốc gia phát triển và đang phát triển như một yếu tố nguy cơ của thiếu máu cục bộ bệnh tim và đột quỵ. Năm 2008, tỷ lệ tăng cholesterol toàn cầu ở người trưởng thành là 39% (nam là 37% và nữ là 40%). Theo Trường Y Harvard, để giảm nguy cơ phát triển các biến chứng liên quan đến tim do cholesterol cao, người ta cần ngừng tiêu thụ thịt đỏ, đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn và đồ nướng

1.Thịt đỏ:

Thịt đỏ luôn được coi là không tốt cho cholesterol và những người có cholesterol cao thường được đề nghị không ăn thịt đỏ để sự hài hòa cholesterol trong cơ thể không bị xáo trộn. Thịt bò, thịt lợn và thịt cừu thường chứa nhiều chất béo bão hòa. Các loại thịt như trong bánh hamburger, xương sườn, sườn lợn và thịt quay có hàm lượng chất béo cao nhất. Bạn không cần phải tránh hoàn toàn thịt mà chỉ nên ăn khi có dịp. Hạn chế theo kích cỡ khẩu phần được đề nghị là 0.085kg và chọn những miếng thịt nạc hơn như thăn ngoại bò, thăn lợn hoặc thăn phi lê, các chuyên gia tại Trường Y Harvard cho biết