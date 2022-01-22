Mỡ máu cao mà ăn chay thì không chỉ tránh xa đậu phụ mà còn có những thứ này

Sức khỏe 22/01/2022 11:01

Mỡ máu cao là một trong những căn bệnh gây phiền toái rất lớn cho cuộc sống của con người mà nếu như bạn không kiểm soát chế độ ăn uống sẽ dễ dẫn đến nhiều căn bệnh khác liên đới theo.

Hiện nay, nhiều người mắc bệnh mỡ máu cao bởi lẽ thời đại hiện đại khiến cho con người luôn bận rộn với công việc, không có thời gian nấu nướng nên chỉ ăn cho qua ngày mà không chú trọng giá trị dinh dưỡng. Thêm vào đó là áp lực tinh thần nặng nề, lười vận động dễ dẫn đến báo phì, mỡ máu cũng từ đó mà tăng cao.

Vậy người bị mỡ máu cao có nên tránh xa đậu phụ?

Rối loạn mỡ máu liên quan rất nhiều đến chế độ ăn uống. Nếu bạn thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, cơ thể không tiêu thụ kịp sẽ chuyển hóa thành chất béo khiến cho lipid máu tăng cao. Có người nói rằng người bệnh mỡ máu cao không nên ăn đậu phụ, cách nói này thật ra không có căn cứ khoa học. Đậu phụ là một loại chế phẩm từ đậu bổ dưỡng có chứa protein chất lượng cao, ăn đậu phụ có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Dù cho người bị mỡ máu cao có thể ăn đậu phụ nhưng cũng không nên ăn quá nhiều vì nếu ăn quá nhiều sẽ khiến cho chất dinh dưỡng trong các thực phẩm khác không được cơ thể hấp thụ dẫn đến tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể.

Mỡ máu cao mà ăn chay thì không chỉ tránh xa đậu phụ mà còn có những thứ này - Ảnh 1

Vậy nên theo ý kiến bác sĩ thì nếu bạn lựa chọn ăn chay để bảo vệ sức khỏe thì ngoài việc hạn chế đậu phụ mà cả 3 loại thực phẩm này cũng nên hết sức hạn chế

Cháo trắng

Nếu nấu cháo lâu, tinh bột sẽ bị hồ hóa hoàn toàn, cơ thể người dễ tiêu hóa và hấp thụ. Sau khi dùng có thể khiến cho lượng đường trong máu tăng cao, quá trình chuyển hóa đường thành chất béo trung tính có thể khiến cho lipid trong máu tăng cao.

Mỡ máu cao mà ăn chay thì không chỉ tránh xa đậu phụ mà còn có những thứ này - Ảnh 2

Sau khi ăn cháo trắng quá loãng sẽ khiến bạn khó có cảm giác no nên sẽ tăng việc ăn các thực phẩm khác dẫn đến cơ thể bị dư calo làm tăng lipid máu. Vì vậy mà người bị mỡ máu cao nên ăn cháo trắng loãng càng ít càng tốt.

Đậu phụ, phù trúc, các sản phẩm từ đậu

Mỡ máu cao mà ăn chay thì không chỉ tránh xa đậu phụ mà còn có những thứ này - Ảnh 3

Các sản phẩm từ đậu như đậu phụ, phù trúc có chứa một lượng chất béo tiềm ẩn. Thường xuyên ăn những thực phẩm này sẽ khiến cho cơ thể hấp thụ rất nhiều chất béo, tuy nhiên đây lại là thực phẩm quen thuộc khi ăn chay. Nếu bạn thích ăn đậu phụ, phù trúc thì bạn có thể chọn cách hấp, hầm để hàm lượng dầu trong món ăn không bị tăng cao, giảm lượng mỡ trong thực phẩm.

Đậu phộng

Mỡ máu cao mà ăn chay thì không chỉ tránh xa đậu phụ mà còn có những thứ này - Ảnh 4

Trong đậu phộng có nhiều dầu, nếu ăn thường xuyên sẽ làm tăng lipid trong máu dẫn đến mỡ máu tăng cao. Đặc biệt đậu phộng chiên hay rang đều phải ăn ít đi. Nếu bạn thích ăn đậu phộng thì tốt nhất nên dùng cách luộc, tránh xa dầu mỡ để không khiến lượng mỡ trong thực phẩm thêm cao. Đồng thời cũng không nên ăn quá nhiều, mỗi ngày chỉ nên ăn một ít. Dù cho chế độ ăn chay chứa rất nhiều chất xơ nhưng không có nghĩa là sẽ không gây tăng mỡ máu.

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Từ khóa:   tư vấn sức khỏe chế độ dinh dưỡng mỡ máu cao

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