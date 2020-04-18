Bạn có tin nhóm máu quyết định tính cách của một người? Đấy là điều hoàn toàn có cơ sở. Những người cùng chung nhóm máu sẽ có ít nhất một điểm giống với nhau và nếu tinh ý bạn sẽ phát hiện ra điều đó. Đối với những người nhóm máu AB, đây là nhóm máu hiếm với tỷ lệ rất thấp, chỉ chiếm khoảng 4% ở Việt Nam. Vậy tính cách người nhóm máu AB có những điểm nổi bật nào? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Khi đứng trước một sự lựa chọn nào đó, họ sẽ được ra một sự lựa chọn cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng có một vài người sẽ chần chừ và không quyết đoán.

Nếu bạn đang tò mò người mang nhóm máu AB tính cách như thế nào thì điều đầu tiên bạn thấy được ở họ chính là một tâm lý rất phức tạp. Họ có thể suy đoán được những sự việc xảy ra xung quanh qua những cảm giác vô cùng nhanh nhạy. Chính vì thế mà họ có thể dễ dàng đạt được những thành quả như mình mong muốn.

Xét về tính cách thì những người nhóm máu AB không hề dễ tính chút nào. Họ nóng tính, rất dễ cáu giận. Nếu là nữ thì khá nguy hiểm ở mọi khía cạnh. Nhưng bạn yên tâm vì họ cũng có thể điều tiết tâm lý của mình và không phải với ai cũng như vậy.

AB là sự kết hợp tính cách của cả hai nhóm máu A và B - Ảnh minh họa: Internet

Thích ứng tốt với các mối quan hệ

Người nhóm máu AB năng động và khi họ muốn làm quen với ai đều có thể thực hiện một cách nhanh chóng. Những lựa chọn này lại vô cùng hợp lý và nhạy bén. Vì thế, nó mang đến thành công cho họ. Điều này đã khẳng định khả năng thích ứng của những người nhóm máu AB. Đặc biệt là đối với phụ nữ có nhóm máu này. Họ tự tin và rất mạnh dạn. Đây là sự pha trộn vô cùng hợp lý của hai nhóm máu A và B.

Tính cách người nhóm máu AB không ổn định

Bí mật nhóm máu AB mà không phải ai cũng nắm bắt được đó là tính cách của họ bất định. Nếu chỉ quan sát và đánh giá ở bên ngoài, bạn sẽ thấy người nam nhóm máu AB là những thân sĩ và nữ thì rất dịu dàng, thục nữ. Khi họ gặp khó khăn sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng tâm lý bất ổn, khó giải thoát.

Đây là điểm yếu của người nhóm máu AB. Họ khá thiếu nhất quán. Nếu mọi cố gắng, nỗ lực không được công nhận, họ sợ rằng sẽ bị mọi người cười chê.

Trên thế giới, nhóm máu này chỉ chiếm chưa đến 10% - Ảnh minh họa: Internet

Người nhóm máu AB có đầu óc luôn tỉnh táo

Người có nhóm máu AB khá ít nhưng người thuộc nhóm máu này thành công lại chiếm tỷ lệ khá cao. Dường như họ sinh ra là để thành công. Dù là làm ở bất cứ ngành nghề nào, họ cũng biết cách để chạm tay được đến đỉnh vinh quang.

Là người có đầu óc sáng suốt, tinh anh, người nhóm máu AB tận tâm, tận lực vì công việc, luôn chấp hành quy định nghiêm ngặt của tổ chức, công ty và doanh nghiệp. Nếu là nữ thì khả năng giao tiếp rộng rãi sẽ lại càng phát huy hiệu quả hơn.

Họ không có thói quen ước lượng, sắp xếp khả năng làm việc của mình, đã làm việc thì đặt lợi ích lên hàng đầu và luôn lo lắng cho điều đó. Điều này cũng là một phần giúp công việc của người nhóm máu AB thành công.

Người nhóm máu AB có đầu óc tỉnh táo - Ảnh minh họa: Internet

Hiếu kỳ là tính cách người nhóm máu AB

Hiếu kỳ vừa là ưu điểm cũng là nhược điểm của người nhóm máu AB. Vì hiểu kỳ nên dù bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng đặt ra câu hỏi và đi tìm câu trả lời cho mình. Và điều bất ngờ là họ thu thập cũng như phân tích dữ liệu khá nhanh, chính xác. Ở khía cạnh này thì nữ giới sẽ giỏi hơn nam giới.

Điều này giúp họ thông suốt các vấn đề. Nhưng cũng có nhiều trường hợp không cẩn thận là bạn cũng gặp phải những rắc rối khi biết quá nhiều và tò mò những điều không nên tò mò.

Hoạt bát, vui vẻ, muốn khẳng định mình - Ảnh minh họa: Internet

Người nhóm máu AB rất hoạt bát

Những người nhóm máu AB luôn thể hiện mình là người hoạt bát, vui vẻ thông qua những hành động của họ. Và để khẳng định điều này, họ luôn hành động theo châm ngôn “nói là phải làm”.

Họ luôn khát khao khẳng định bản thân. Điều ngày thúc giục họ hành động để lập thành tích cho mọi người thấy. Nhưng chẳng may thất bại, người nhóm máu AB dễ vô cùng day dứt và khó chịu. Luôn tự dằn vặt và trách móc bản thân. Nhiều lúc họ lại quá chú ý vào sự thất bại của mình.

Cảm xúc vui buồn lẫn lộn

Một đặc trưng tính cách của người nhóm máu AB khiến người khác khó đoán đó chính là vui buồn lẫn lộn, không nhất quán. Có thể lúc này họ đang cười rất vui vẻ. Nhưng sau đó loại buồn bã được ngay lập tức. Đó chính là thể hiện cho một trái tim đa sầu đa cảm, dễ bị tổn thương. Bạn nên lưu ý vấn đề ngay khi ở gần một người nhóm máu AB.

Có cảm xúc vui buồn lẫn lộn - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy rằng tính cách người nhóm máu AB khá phức tạp. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì họ pha trộn giữa tính cách của hai nhóm máu A, B. Vì vậy, nếu đã nắm được những đặc điểm này hy vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn về họ.