Huyết áp cao tăng mạnh ở người trẻ chỉ vì thói quen xấu khó bỏ đang 'thịnh hành' này

Con số toàn cầu thậm chí còn gây sốc hơn: Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1,28 tỷ người trong độ tuổi từ 30 đến 79 đang sống chung với bệnh cao huyết áp và hơn 700 triệu người trong số họ không được điều trị .

Tất cả chúng ta đều đã nghe điều này trước đây: Người lớn cần ngủ từ bảy đến chín tiếng mỗi đêm để khỏe mạnh. Nhưng giống như nhiều lời khuyên về sức khỏe , nói thì dễ hơn làm. Trên thực tế, rất nhiều người hiện nay bị thiếu ngủ.

Chúng ta càng tìm hiểu về vai trò của giấc ngủ đối với sức khỏe tim mạch, thì càng thấy rõ rằng tình trạng thiếu ngủ và tăng huyết áp không phải là ngẫu nhiên.

Một trong nhiều điều gây khó chịu về giấc ngủ là mức độ hiểu biết của chúng ta về nó còn hạn chế như thế nào. Chúng ta biết mình cần ngủ để tồn tại và việc ngủ không đủ giấc có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe và tinh thần của chúng ta. Nhưng chúng tôi không biết chính xác tại sao lại như vậy.

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Giấc ngủ không thể thiếu đối với sức khỏe tim mạch. Trên thực tế, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ gần đây đã nhận ra tầm quan trọng của giấc ngủ lành mạnh bằng cách thêm nó vào danh sách kiểm tra Life's Essential 8 để cải thiện và duy trì sức khỏe tim mạch.

Có một số tài liệu chỉ ra rằng thời gian ngủ kém và chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đáng kể đến việc kiểm soát huyết áp kém. Cho dù mối quan hệ có phải là nguyên nhân hay không, chuyên goa vẫn nghĩ là chưa rõ ràng.

Nói cách khác, thiếu ngủ là một trong nhiều yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp. Một số yếu tố khác bao gồm tuổi tác, chế độ ăn uống, tập thể dục, chúng ta có hút thuốc hay không và tiền sử gia đình của chúng ta.

Qúa trình huyết áp điều hoa qua đêm

Ngủ cho phép xảy ra một hiện tượng gọi là “ngâm mình về đêm”. Tiến sĩ Sarraju từ hoa Kỳ mô tả việc ngâm mình trong đêm là ý tưởng cho rằng huyết áp của chúng ta giảm qua đêm.

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Anh ấy nói: "Khi đang ngủ, chúng tôi thấy huyết áp giảm khoảng 10%. Các nhà nghiên cứu cho rằng nó liên quan đến nhịp sinh học bên trong của chúng ta." Tiến sĩ Sarraju giải thích rằng điều đó có ý nghĩa bởi vì chúng ta đặt ra nhiều yêu cầu hơn đối với trái tim của mình khi chúng ta thức.

Nếu chúng ta không ngủ ngon hoặc ngủ đủ lâu, thì việc ngâm mình sẽ không xảy ra. Đó là một vấn đề, Tiến sĩ Sarraju nói, bởi vì “không ngâm mình trong đêm có liên quan đến việc tăng huyết áp và nguy cơ tim mạch.”

Thiếu ngủ ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào?

Mức độ ảnh hưởng của việc thiếu ngủ đến tim của bạn khác nhau ở mỗi người dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cả lý do khiến bạn ngủ không ngon giấc. Bác sĩ Sarraju thường xuyên quan sát điều này trong phòng khám của mình.

Ông nói : "Đặc biệt nếu ai đó có huyết áp khó kiểm soát, một trong những điều chúng tôi tìm kiếm là liệu họ có thể bị rối loạn giấc ngủ như ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn hay không. Trong những trường hợp đó, chúng tôi khuyến khích bệnh nhân của mình xem xét nghiên cứu về giấc ngủ để được chẩn đoán và được chỉ định một liệu pháp áp lực đường thở dương thích hợp, chẳng hạn như máy CPAP.''

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Tiến sĩ Sarraju nói thêm rằng ''Có một số trường hợp rối loạn giấc ngủ như mất ngủ hoặc ngưng thở khiến bệnh cao huyết áp trở nên trầm trọng hơn. Trong những trường hợp đó, điều trị chứng rối loạn giấc ngủ có thể trực tiếp làm giảm huyết áp.''

Ngủ ngon hơn

Tất nhiên, không phải mọi người bị tăng huyết áp đều bị rối loạn giấc ngủ. Đối với nhiều người trong chúng ta, mất ngủ là một tác dụng phụ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, điều mà chúng ta có quyền lực hạn chế. Có thể bạn có một em bé mới ở nhà đánh thức bạn mỗi giờ. Có thể bạn được sinh ra với bàng quang nhỏ gây khó chịu khi phải đi tiểu đêm nhiều. Có thể bạn làm ca đêm. Hoặc có thể bạn sống với cơn đau mãn tính và dường như không thể ngừng đau đủ lâu để có được phần còn lại mà bạn cần.

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Tiến sĩ Sarraju lưu ý: Để có được giấc ngủ ngon phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên ngoài, một số trong đó có thể không nằm trong tầm kiểm soát của bệnh nhân. Đó là lý do tại sao anh ấy tập trung vào việc nâng cao nhận thức, anh ấy hiểu rằng việc bảo mọi người “hãy ngủ thêm đi” là điều ngược lại với sự hữu ích.

''Tôi nghĩ điều đó sẽ phản tác dụng,” anh nói. “Tôi nghĩ đó là về việc được trao quyền và biết rằng, khi hoàn cảnh cho phép sẽ dần dần tiến tới vệ sinh giấc ngủ tốt hơn có thể giúp bạn quản lý sức khỏe tim mạch của mình."

Tiến sĩ Sarraju tập trung sự chú ý của mình vào việc tối ưu hóa vệ sinh giấc ngủ và giúp bệnh nhân của ông thực hiện những thay đổi nhỏ mà cuối cùng có thể tạo nên những tiến bộ có ý nghĩa.

Một số cách bạn có thể đầu tư cho giấc ngủ ngon:

Giữ lịch trình đánh thức giấc ngủ của bạn nhất quán, ngay cả trong những ngày nghỉ của bạn.

Tập thể dục, tốt nhất là sớm hơn trong ngày.

Sử dụng giường của bạn dành riêng cho giấc ngủ Đọc, làm việc và ăn uống đều nên diễn ra ở nơi khác.

Loại bỏ các nguồn sáng như tivi, máy tính xách tay và thậm chí cả đèn ngủ khỏi phòng ngủ của bạn.

Tránh ăn và uống trong ba giờ trước khi đi ngủ.

Rút phích cắm khỏi tin tức, phương tiện truyền thông xã hội và bất kỳ tác nhân gây căng thẳng không cần thiết nào khác.

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Đầu tư vào một số rèm chắn sáng hoặc mặt nạ ngủ để giảm thiểu tiếp xúc với ánh sáng.

Hoặc là cất đi các thiết bị điện tử phát ra ánh sáng xanh khi mặt trời lặn hoặc thay đổi cài đặt sang chế độ tối.

Tránh xa rượu và caffein trước khi đi ngủ.

Tìm hiểu và thực hiện các bước để ngăn chặn việc trì hoãn giấc ngủ .

Bạn có thể sẽ không thể làm tất cả những điều này, ít nhất là không phải tất cả cùng một lúc. Nhưng không sao đâu. Các bước nhỏ vẫn là các bước và thậm chí một chút tiến bộ cũng đáng đạt được khi nói đến điều quan trọng đối với sức khỏe tim mạch của bạn như giấc ngủ.

Theo Clevelandclinic