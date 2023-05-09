Hút thuốc lá điện tử, 2 học sinh nhập viện cấp cứu

Trước khi nhập viện 1 giờ, hai học sinh hút thuốc lá điện tử, sau đó thấy nôn nao, bủn rủn tay chân, hoa mắt chóng mặt và buồn nôn.

Theo Báo Nhân Dân, vừa qua, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 2 trường hợp học sinh là V.B.N và N.T.Q (17 tuổi) ở thành phố Hạ Long, nhập viện với biểu hiện kích thích, thở nhanh, vã mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn.

Các bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, sử dụng thuốc lá điện tử không thường xuyên. Cách vào viện khoảng 1 giờ, hai em hút thuốc lá điện tử, sau đó thấy nôn nao, bủn rủn tay chân, hoa mắt chóng mặt và buồn nôn.

Khoa cấp cứu Bệnh viên Đa khoa Quảng Ninh - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cả hai bị ngộ độc thuốc lá điện tử, kíp trực nhanh chóng cấp cứu ban đầu và chuyển Khoa Hồi sức tích cực theo dõi điều trị. Đến nay, 2 em đã ổn định và xuất viện.

Theo thông tin từ Vietnamnet, theo lãnh đạo Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ngộ độc thuốc lá điện tử thường xảy ra ở lứa tuổi học sinh cấp hai, cấp ba, vị thành niên, bởi đây là độ tuổi bộ não còn đang phát triển, rất dễ bị tác động bởi các loại chất kích thích.

Hơn nữa, trẻ ở độ tuổi này còn có nhu cầu thể hiện bản thân, thử cảm giác mới lạ. Biểu hiện chung thường gặp khi ngộ độc thuốc lá điện tử là cảm thấy choáng váng, khó thở, bủn rủn chân tay, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn, nặng hơn là rối loạn nhịp tim, hôn mê, mất ý thức.

Cách vào viện khoảng 1 giờ, hai em hút thuốc lá điện tử, sau đó thấy nôn nao, bủn rủn tay chân, hoa mắt chóng mặt và buồn nôn - Ảnh minh họa: Internet

Thuốc lá điện tử là một thiết bị mô phỏng hình dạng và chức năng của thuốc lá điếu, cho phép hít nicotine ở dạng hơi mà không phải khói như thuốc lá thông thường. Trong những năm trở lại đây, số người sử dụng thuốc lá điện tử ở Việt Nam có xu hướng gia tăng nhanh chóng.

Bác sĩ khuyến cáo các phụ huynh cần quan tâm, chú ý tới con cái, đặc biệt là các dấu hiệu bất thường ở trẻ. Khi trẻ có dấu hiệu lơ mơ, chậm chạp, mất tập trung, nói lảm nhảm... cần liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được thăm khám và điều trị sớm.

Quảng Ninh: 4 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi hút thuốc lá điện tử Mới đây nhất trên khu vực tỉnh Quảng Ninh, đã có 4 nam học sinh phải nhập viện cấp cứu vì bủn rủn, choáng váng, tức ngực, buồn nôn, khó thở vì hút thuốc lá điện tử.

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