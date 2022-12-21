Hóa ra, từ ngày xưa trị mụn cóc bằng mẹo đã có những cách lạ đời thế này rồi

Trị mụn cóc bằng mẹo có ưu điểm là hầu như không gây đau đớn gì mà nhiều khi nhanh khỏi một cách bất ngờ, lại còn thực hiện ở nhà đơn giản mặc dù có nhiều cách khó có thể giải thích được, tiện lợi hơn hẳn so với chờ đợi dài ngày để lành vết thương hoặc sạch chân mụn của việc dùng thuốc hay đi làm tiểu phẫu loại bỏ mụn cóc. Vậy đâu là những mẹo trị mụn cóc hiệu quả tại nhà? Hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mụn cóc có rất nhiều loại khác nhau, trong đó, mụn cóc thông thường mọc ở bàn tay, cánh tay và cẳng chân. Tuy không phải bệnh lý đặc biệt nghiêm trọng nhưng mụn cóc xuất hiện gây mất thẩm mỹ, làm người bệnh khó chịu do mất nhiều thời gian điều trị và nguy cơ lây nhiễm rất cao. Đây là bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi, cả nam và nữ. Tuy nhiên tỷ lệ trẻ em bị mụn cóc thường cao hơn do hay tiếp xúc với môi trường chứa nhiều virus HPV (nghịch đất, cát, cắn móng tay, không đi giày dép,…).

Mụn cóc là bệnh da liễu thường gặp do virus HPV (Human Papilloma Virus) gây ra. Virus HPV này xâm nhập vào da qua những vết trầy xước bên ngoài, tạo thành những u nhỏ lành tính, bề mặt sần sùi, gọi là mụn cóc.

Tổng hợp những cách trị mụn cóc bằng mẹo phổ biến nhất

Mụn cóc khá thường gặp trong các vấn đề về da liễu. Nguyên nhân chủ yếu là do virus HPV gây ra. Hiện nay có khá nhiều cách để trị mụn cóc Từ đốt lạnh, phẫu thuật, dùng thuốc hay các liệu pháp tự nhiên. Từ thời xa xưa, ông bà ta đã có một số mẹo trị mụn cóc từ các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên như tỏi, lá tía tô, vôi ăn trầu,...Những phương pháp này khá hiệu quả. Đứng trên góc độ khoa học, chúng đều bắt nguồn từ khả năng sát khuẩn, diệt trùng của nguyên liệu trong bài thuốc. Nhưng bên cạnh các cách trị mụn cóc bằng mẹo có nguồn gốc thiên nhiên có ít nhiều tác dụng thì còn một số mẹo dân gian chữa mụn cóc "lạ đời" lắm nhé, Hãy cũng tham khảo cách trị mụn cóc bằng mẹo dưới đây, vừa trang bị thêm kiến thức cho bản thân mà lại còn biết được nhiều mẹo trị mụn cóc hay ho cực.

Trị mụn cóc bằng mẹo có thể giúp bạn khỏi mụn cóc nhanh bất ngờ!

Mẹo 1: Tìm nhà nào có đám tang, lấy tiền vàng mã được vứt xuống đường xát vào chỗ mụn. Không nhớ tới chỗ mụn đó thì sau đó nó sẽ tự khỏi. Hay là cọ phần da bị mụn cóc ấy vào thành quan tài, về nhà, mụn cóc sẽ tự khỏi.

Nhận xét: Cách này không dựa trên căn cứ khoa học nào mà chỉ là lưu truyền dân gian của các cụ từ xưa, thực tế không có hiệu quả mấy. Tuy nhiên, cũng có nhiều người áp dụng và đã khỏi, nên biết đâu, thử trị mụn cóc bằng mẹo này xem sao, vận may mỉm cười với bạn đấy, khỏi phải đi phẫu thuật mụn cóc nữa.

Mẹo 2: Bạn nữ tới tháng thì khi tắm rửa xong thì đừng rửa tay bằng xà phòng ngay mà dùng tay ướt để xoa nắm vào chỗ mụn cóc. Mụn sẽ tự lặn đi.

Nhận xét: Cách này thực tế không có hiệu quả, thậm chí còn làm lây lan mụn cóc ra các vùng da xung quanh. Và cũng không biết ai đã nghĩ ra cách này nữa. Các bạn mà được ai mách cách trị mụn cóc bằng mẹo này thì đừng nghe theo nhé, phản khoa học vô cùng.

Trị mụn cóc bằng lá tía tô cũng là mẹo dân gian hữu ích được nhiều người áp dụng!

Mẹo 3: Lấy lá tía tô phơi sương (gái 9 lá, trai 7 lá, tượng trưng cho số vía), tuyệt đối không cho ai biết. Bóp lá tía tô cho nát ra, để cho nó tiết ra cái nước của lá, sau đó đắp lá nát ấy lên mụn, có thể dùng băng cá nhân bọc lại, làm khoảng 3 ngày thì mụn cóc hoàn toàn biến mất mà không đau đớn gì.

Nhận xét: Trị mụn cóc bằng mẹo này có hiệu quả do lá tía tô có khả năng sát khuẩn, diệt trùng. Tuy nhiên, trong 3 ngày đã khỏi thì thường là với mụn cóc bé, nhân mụn đường kính dưới 1cm, còn lại thì hầu hết phải từ 1-2 tuần là nhanh nhất nhé. Khi áp dụng cách này, các bạn kiên trì này nào cũng áp dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ là được.

Mẹo 4: Dùng vỏ trong của chuối xát mạnh vào vùng da có mụn. Để nguyên cả nhựa chuối trên da. Thực hiện 2 lần sáng tối. Sau vài ngày, mụn cóc sẽ tự khô và bong ra.

Trị mụn cóc bằng vỏ chuối đơn giản tại nhà!

Nhận xét: Cách này có hiệu quả tương đối do nhựa chuối có chứa axit sacilic có hiệu quả trong việc trị mụn cóc cũng như vỏ chuối giàu kali, thành phần nguyên tố chính giúp loại bỏ mụn cóc nhanh chóng.

Mẹo 5: Lấy củi tươi nhóm lò, khi củi đang cháy thì lấy bông thấm lấy nhựa bị sùi ra ở phần thân chưa cháy. Lấy nhựa này bôi vào mụn (khi nhựa đang nóng). Mụn sẽ tự bong.

Nhận xét: Cách này tương tự cách trị mụn cóc bằng nhang, lợi dụng nhiệt độ cao để tiêu diệt vi khuẩn HPV. Tuy nhiên khi áp dụng trong thực tế lại không có hiệu quả mấy, đồng thời lại dễ làm bỏng da và nhiễm trùng nên tốt nhất cũng như mẹo số 2 đừng áp dụng các bạn ạ.

Mẹo 6: Rửa sạch chân, lấy tỏi giã nhỏ áp lên chỗ bị mụn đó, lấy vải hoặc băng dính, bông băng quấn giữ lại, để qua đêm, nhanh nhất là sau một tuần sẽ trị khỏi mụn cóc.

Trị mụn cóc bằng mẹo giã nhỏ tỏi đắp vào nốt mụn 100% thành công!

Nhận xét: Cách này đã được kiểm chứng và hầu như những ai áp dụng đều xác nhận là 100% thành công.

Mẹo 7: Ngâm chân nước nóng cho mềm da chỗ bị mụn trước, dùng dao hoặc dũa móng tay loại bỏ bớt da chết, nhỏ ít nước tía tô giã nát vào, đợi sau 5 phút, lấy ít vôi bôi vào, để sau 20-30 phút thì rửa sạch chân. Thực hiện hàng ngày đến khi khỏi mụn.

Nhận xét: Áp dụng trị mụn cóc bằng mẹo này, bạn sẽ nhanh khỏi cực kỳ nhưng sẽ bị xót da một chút do tác dụng của vôi.

Trên đây là tổng hợp các mẹo dân gian trị mụn cóc, cũng như các nhận xét chi tiết để quý độc giả tham khảo. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các bạn độc giả nhận định được trị mụn cóc bằng mẹo cách nào tốt, cách nào thêm tin tưởng chắc chắn hơn. Chúc bạn áp dụng thành công và không còn phải lo về những nốt mụn cóc xấu xí nữa nhé!