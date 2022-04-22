Gương mặt của phụ nữ có thể nói lên 5 tình trạng sức khỏe

Khi con người già đi, các triệu chứng lão hóa xảy ra, đặc biệt phụ nữ khi bước vào thời kỳ mãn kinh thường kèm theo những cơn bốc hỏa, mệt mỏi, lo âu, trầm cảm, suy giảm trí nhớ… và đôi khi còn bị rối loạn giấc ngủ. 5 tình trạng dễ đoán liên quan đến sức khỏe sau được thể hiện trên gương mặt phụ nữ khi có tuổi bạn nên biết.

1. Các nếp nhăn nhỏ quanh mắt

Thiếu vitamin B2 có thể là nguyên nhân gây ra nếp nhăn quanh mắt. Nguyên nhân là khi thiếu vitamin B2 sẽ ảnh hưởng đến mắt và da, gây nứt nẻ. Bạn nên bổ sung những loại thực phẩm giàu vitamin B2 như pho mát, hạnh nhân và trứng.

2. Môi nứt nẻ

Môi bị nứt hoặc khô bong tróc có thể xảy ra khi thiếu vitamin B6. Vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi của da. Thực phẩm giàu vitamin B6 bao gồm khoai tây và ngũ cốc sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng này.

3. Da đỏ

Khi thiếu kẽm da bạn có thể bị đỏ lên. Thiếu kẽm cũng có thể gây ra mụn trứng cá. Bạn nên bổ sung kẽm từ nhiều nguồn như sữa chua, thịt bò và đậu.

4. Khô da

Khi thiếu vitamin A, da có thể bị khô. Vitamin A, còn được gọi là retinol, đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho da đàn hồi và giữ nét tươi trẻ. Bạn có thể tìm vitamin A trong khoai lang, pho mát và gan.

5. Tóc mỏng

Thiếu biotin và vitamin C có thể làm tóc bạn ngày càng mỏng đi. Ăn nhiều trái cây họ cam như quýt, cam, chanh, bạn có thể giúp bạn bổ sung các nhóm chất này cho cơ thể vô cùng tốt.

Theo Step To Health

Lối sống ít vận động ảnh hưởng đến não bộ của bạn thế nào? Hãy cùng chuyên gia giải đáp thắc mắc này nhé! Ngày càng nhiều người ít vận động vì những lý do sinh hoạt, giao thông thuận tiện, công nghệ tiến bộ hoặc không có thời gian. Tuy nhiên, lối sống này có có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

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