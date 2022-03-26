Giảm cân hiệu quả với những thực phẩm xứng tầm 'hoa hậu' trong thế giới rau củ: Giàu protein dành cho bạn đây!

Sau đây là một số loại thực phẩm giàu protein tốt nhất mà bạn có thể tiêu thụ để giúp giảm cân.

Ăn một chế độ ăn giàu protein có thể giúp mọi người giảm cân vì nó có thể giúp bạn tránh ăn quá nhiều. Chế độ ăn giàu protein có thể giúp xây dựng cơ nạc khi kết hợp với tập thể dục. Cơ nạc giúp đốt cháy nhiều calo hơn trong ngày, điều này cũng có thể giúp giảm cân.

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Đậu đen thường là một nguồn protein rẻ tiền. Đậu đen có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, trở thành một nguyên liệu rất linh hoạt khi chuẩn bị bữa ăn.

2. Đậu Lima

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Một số loại đậu Lima cung cấp về 21 gam protein trên 100 g khẩu phần ăn của bạn.

3. Bắp

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Ngô vàng có khoảng 15,6 g lượng protein trên mỗi chén. Ngoài ra, ngô cũng chứa một lượng lớn chất xơ và khoáng chất, bao gồm cả canxi.

4. Cá hồi

Cá hồi được coi là một loại cá béo chứa đầy axit béo omega-3. Cá hồi cũng là một nguồn protein tuyệt vời và có thể giúp một người cảm thấy hài lòng hơn trong bữa ăn. Cá hồi có thể không thân thiện với ngân sách như một số lựa chọn protein khác.

5. Khoai tây

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Khoai tây nổi tiếng là một loại carb giàu tinh bột nhưng lại là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào, bao gồm cả protein. Mọi người nên thận trọng khi chế biến khoai tây vì các chất bổ sung mà mọi người thường cho vào khoai tây có thể làm tăng lượng calo.

6. Bông cải xanh

Một chén bông cải xanh sống có gần như 2,6 g protein và chứa nhiều chất dinh dưỡng như folate và kali.

7. Súp lơ trắng

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Súp lơ có nhiều protein với rất ít calo. Một chén súp lơ cắt nhỏ có 27 calo và 2 gam protein.

8. Cải thảo

Cải thảo òn được gọi là cải ngọt, loại rau này chứa nhiều calo từ protein và chứa nhiều chất chống oxy hóa.

9. Trứng

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Trứng là một nguồn tuyệt vời của protein, chất dinh dưỡng và chất béo có lợi cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trứng có thể giúp mọi người cảm thấy hài lòng hơn và ngăn họ ăn quá nhiều. Đã từng có phát hiện ra rằng một nhóm phụ nữ ăn trứng thay vì bánh mì tròn vào bữa sáng cảm thấy no lâu hơn và ăn ít calo hơn trong ngày.

10. Thịt bò

Thịt bò cung cấp lượng protein cao trong mỗi khẩu phần ăn. Có nhiều loại thịt bò khác nhau để bạn lựa chọn để giảm cân. Những người theo chế độ ăn kiêng carbohydrate vừa phải nên ăn thịt bò nạc trong khi những người theo chế độ ăn kiêng ít carb có thể ăn thịt bò béo hơn.

11. Ức gà

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Ức gà là một nguồn protein nạc. Phần lớn calo của nó đến trực tiếp từ protein khi được chế biến mà không có da.

12. Yến mạch

Yến mạch cung cấp lượng protein dồi dào. Chúng cũng là một nguồn cung cấp carbohydrate. Yến mạch thô rất dễ chế biến như bột yến mạch và mọi người có thể tạo hương vị cho chúng với nhiều loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, chẳng hạn như trộn chung với trái cây và các loại hạt. Bạn nên tránh yến mạch chế biến sẵn vì chúng thường chứa thêm đường.

13. Cá ngừ

Cá ngừ là một nguồn protein tuyệt vời và có sẵn rộng rãi mà cũng có lượng calo thấp. Cá ngừ là một loại cá nạc với lượng mỡ tối thiểu. Thêm cá ngừ vào món salad, bánh mì sandwich và đồ ăn nhẹ. Hãy cẩn thận với các loại nước xốt bổ sung, chẳng hạn như mayonnaise, vì chúng có thể làm tăng thêm lượng calo không mong muốn.

14. Tempeh (Tương nén)

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Tempeh có nguồn gốc từ đậu nành, giống như đậu phụ. Tuy nhiên, nó có lượng protein cao hơn đậu phụ. Tempeh có thể không dễ tìm thấy chỗ bán, nhưng một số cửa hàng tạp hóa bán nó trong khu vực đồ chay ở tủ lạnh.

15. Spirulina

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Spirulina là một loại vi khuẩn phát triển ở cả nước ngọt và nước mặn. Nó cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và protein từ một lượng nhỏ ở dạng bột.

16. Các loại đậu

Các loại đậu đều giàu chất xơ và protein. Điều này làm cho chúng trở thành một lựa chọn tốt như một phần của chế độ ăn kiêng giảm cân vì chúng có thể giúp bạn khá no. Tuy nhiên, một số người có thể gặp khó khăn khi tiêu hóa các loại đậu.

17. Hạt gai dầu

Mọi người có thể sử dụng hạt gai dầu trong món salad để thay thế cho bánh mì nướng. Chúng khá dễ tìm ở hầu hết các cửa hàng tạp hóa nhưng có thể đắt tiền.

18. Cà chua phơi khô

Cà chua phơi khô là một bổ sung tuyệt vời cho nhiều món ăn và được bán rộng rãi. Chúng cung cấp cả một nguồn protein tốt, cũng như các chất dinh dưỡng bổ sung và chất xơ.

19. Ổi

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Ổi là một loại trái cây nhiệt đới mà có lẽ không phải nơi nào cũng có được. Ổi là một trong những loại trái cây giàu protein nhất. Nó cũng cung cấp các chất dinh dưỡng bổ sung, chẳng hạn như vitamin C.

20. Atiso

Atisô có nhiều chất xơ và cung cấp một lượng protein tốt. Atisô rất dễ chế biến với đa dnagj món và thích hợp để sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn. Atisô thường dễ tìm thấy ở hầu hết các cửa hàng tạp hóa.

21. Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan có nhiều protein, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Đậu Hà Lan rẻ tiền, dễ kiếm và có thể được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn.

22. Bò rừng

Thịt bò rừng là một nguồn protein tuyệt vời khác. Bò rừng là thịt nạc, cung cấp ít chất béo hơn trong mỗi khẩu phần ăn so với thịt bò. Bò rừng ngày càng trở nên dễ mua và một số người sử dụng nó như một chất thay thế cho thịt bò.

23. Thịt lợn

Thịt lợn nạc là một nguồn cung cấp protein dồi dào. Thịt lợn quay và thịt thăn là những lựa chọn tốt cho bữa ăn. Mọi người nên tránh các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến như thịt lợn muối xông khói.

24. Hạt diêm mạch

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Hạt diêm mạch là một trong những nguồn cung cấp protein chay hoàn chỉnh duy nhất. Hạt diêm mạch chứa tất cả 11 axit amin cần thiết để tạo thành một loại protein hoàn chỉnh, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người ăn chay, thuần chay và những người không ăn nhiều thịt.

27. Sữa chua Hy Lạp

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Sữa chua Hy Lạp nguyên chất, ít béo. Những người muốn giảm cân nên hạn chế hoặc tránh sữa chua Hy Lạp có chứa thêm đường. Mọi người nên chọn các phiên bản đơn giản thay vào đó và có thể ăn kèm với một số loại trái cây hoặc hạt.

28. Phô mai que

Sản phẩm sữa này có một lượng protein dồi dào. Nó cũng cung cấp một khẩu phần bổ sung canxi và các chất dinh dưỡng khác.

29. Hạnh nhân

Các loại hạt nổi tiếng là có hàm lượng calo cao nhưng với một chút kiểm soát khẩu phần, hạnh nhân rang khô hoặc sống có thể tạo thành một món ăn nhẹ giàu protein.

30. Sữa

Sữa bò là một nguồn protein tuyệt vời cho những người thích uống sữa.

31. Đậu lăng

Đậu lăng chứa một lượng lớn protein thực vật và chất xơ. Chúng có giá cả rất phải chăng và có thể thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

32. Hạt bí ngô

Hạt bí ngô chứa đầy protein và khoáng chất, chẳng hạn như magiê và selen. Những người đang muốn giảm cân nên tránh xa hạt bí ngô rang bằng dầu và thay vào đó hãy chọn hạt rang khô.

33. Quả bơ

Bơ không chỉ chứa protein và chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch mà còn chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng tốt, chẳng hạn như kali. Tuy nhiên, bạn nên kiểm soát khẩu phần là cần thiết vì bơ rất giàu calo.

34. Hạt dẻ cười

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Hạt dẻ cười là một loại hạt có hàm lượng calo thấp hợp lý và chứa một lượng lớn protein cùng vô số chất dinh dưỡng khác bao gồm cả liều lượng cao B-6.

35. Hạt chia

Hạt giống nhỏ bé này chứa nhiều protein, omega-3, chất xơ và canxi. Những người ăn chay trường thường sử dụng hạt chia như một chất thay thế trứng và nhiều người cũng thích thêm chúng vào sinh tố hoặc salad để có thêm lợi ích cho sức khỏe.

36. Bơ hạt

Các loại bơ hạt, bao gồm cả bơ đậu phộng chứa nhiều calo, nhưng khẩu phần ăn được kiểm soát có thể bổ sung chất béo không bão hòa và một lượng protein vào chế độ ăn của một người. Những người muốn ăn bơ hạt lành mạnh nên ăn những loại không có thêm đường hoặc dầu.

37. Măng tây

Măng tây có hơn một phần tư lượng calo từ protein. Nó cũng có đầy đủ chất dinh dưỡng, bao gồm cả vitamin B và ít carbohydrate.

48. Cải Brussel (Cải tí hon)

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Rau mầm cải Brussel chứa nhiều protein, chất xơ và vitamin có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Theo Medical News Today